HARO startet mit einem umfassend neu aufgestellten Sortiment in das Jahr 2027. Im Mittelpunkt stehen ein klar fokussiertes Parkettportfolio, ein konsequent auf die Anforderungen des Handwerks zugeschnittenes 2-Schicht-Sortiment und die neue Produktwelt HARO Performance. Mit VinylTec erweitert HARO sein Angebot erstmals um Vinylboden, während das Laminatbodensortiment SmartTec grundlegend neu aufgestellt wird. Auch das Parkettsegment erhält mit der MANUFAKTUR – HARO Signature Parquet einen neuen Auftritt. Premiere feiert das Sortiment auf der BAU 2027 in München. Vom 11. bis 15. Januar 2027 präsentiert HARO seine Neuheiten in Halle A5, Stand 310, und macht zugleich die Weiterentwicklung der Marke unter dem Leitgedanken „Wir sind HARO.“ erlebbar. „Auf der BAU 2027 stellen wir unsere künftige Ausrichtung einem internationalen Fachpublikum vor. Mit der klaren Gliederung in Parkett und Performanceböden geben wir Handwerk und Handel eine Struktur, die Beratung, Sortimentsgestaltung und Vermarktung gezielt unterstützt“, erklärt Gerold Schmidt, Geschäftsführer der Hamberger Flooring GmbH & Co. KG.

3-Schicht-Parkett: klare Linie im Sortiment

Parkett bleibt auch 2027 die Kernkompetenz von HARO. Dabei konzentriert sich HARO bewusst auf das Wesentliche. Das 3-Schicht-Sortiment wird klarer strukturiert und auf besonders markt- und trendgerechte Farben, Formate und Oberflächen fokussiert. Vier zentrale Farbstellungen bilden künftig die Basis bei den Landhausdielen: Eiche weiß, Eiche hell, Eiche und die neue Eiche honig. Mit Eiche honig erweitert HARO das Sortiment um einen warmen, natürlichen Farbton. Ergänzt wird die Farbwelt unter anderem durch drei neue gekalkte Eichentöne in Leinen, Natur und Flachsbraun. Die neue Sortimentsstruktur schafft Orientierung und unterstützt Handel und Beratung dabei, schneller die passende Lösung für unterschiedliche Kundenwünsche und Einrichtungsstile zu finden.

HARO Parkett 4000 TC LA 180 4V Eiche flachsbraun gekalkt Markant

Parkett für Profis: 2-Schicht konsequent für das Handwerk weiterentwickelt

Einen besonderen Schwerpunkt setzt HARO 2027 beim 2-Schicht-Parkett. Unter dem Gedanken „Parkett für Profis“ wird das vollständig überarbeitete Programm noch stärker auf die Anforderungen professioneller Verarbeiter zugeschnitten. Die zentralen Farbstellungen sorgen auch hier für Übersichtlichkeit und eine durchgängige Sortimentslogik. Mit Stab Chevron ergänzt HARO das Angebot um ein Format für die Verlegung im französischen Fischgrät. Hinzu kommt die großzügige Landhausdiele Maxim im Format 180 × 2.200 Millimeter (Breite × Länge).

Weitere Qualitätsbausteine sind die in Zusammenarbeit mit Bona entwickelten Oberflächen. Sortiment, Verfügbarkeit und Produktqualität orientieren sich damit an der Praxis im Handwerk.

HARO Performance: unterschiedliche Bedürfnisse, passende Lösungen

HARO Performance ist 2027 die gemeinsame Produktwelt für die Performanceböden der Marke. Der Grundgedanke ist bewusst einfach, denn nicht jeder Boden muss dasselbe können. Entscheidend ist, für den jeweiligen Einsatzbereich eine geeignete Lösung anzubieten.

Unter dem gemeinsamen Dach werden VinylTec, SmartTec und ComfortTec eindeutig positioniert und ihre jeweiligen Stärken deutlicher herausgearbeitet. VinylTec steht für den Vinylboden, SmartTec für das Laminatsortiment und ComfortTec für den Designboden.

Neu im HARO Sortiment: VinylTec

Eine der größten Neuheiten des Sortimentsjahres ist VinylTec. Erstmals nimmt HARO Vinylboden auf SPC-Basis in sein Portfolio auf und erweitert damit sein Angebot um eine Produktkategorie für Einsatzbereiche, in denen Robustheit, Wasserfestigkeit und unkomplizierte Nutzung gefragt sind.

VinylTec ist 100 Prozent wasserfest, widerstandsfähig und mit einer integrierten Dämmunterlage ausgestattet. Die 5G-Klickverbindung ermöglicht die schwimmende Verlegung. Das Programm umfasst drei Serien in zwei Formaten. Für den Wohnbereich gilt eine Garantie von 25 Jahren auf Abriebbeständigkeit und Lichtechtheit. Mit VinylTec ergänzt HARO seine Kompetenz um eine leistungsfähige Alternative für Bereiche mit besonderen Anforderungen.

SmartTec: Das HARO Laminatsortiment wird neu aufgestellt

Auch im Laminatbereich setzt HARO 2027 ein deutliches Zeichen. SmartTec erhält eine nachvollziehbare Struktur mit den aufeinander aufbauenden Serien Basic, Select und Comfort. Special ergänzt das Programm um Fischgrät- und Chevron-Formate. Neben Design und Sortimentsstruktur spielt die technische Leistungsfähigkeit eine zentrale Rolle. Select, Comfort und Special Chevron sind mit aquaTec Plus bis zu 48 Stunden wasserbeständig. Unter Beachtung der jeweiligen Verlegevorgaben eignen sie sich für die schwimmende Verlegung in häuslichen Badezimmern und Küchen der Wassereinwirkungsklasse W0-I nach DIN 18534-1.

Ab einer Produktstärke von 8 Millimetern erreicht SmartTec, mit Ausnahme der Fischgrät-Variante, die Nutzungsklasse 33 und die Abriebklasse AC5. Select und Comfort verfügen zudem über Authentic-Oberflächen. Die Produktstärken reichen von 7 Millimetern bei Basic bis zu 10 Millimetern bei Comfort.

HARO Performance VinylTec Pro LA 4VM Eiche Harmona natur auth

MANUFAKTUR: besondere Parkettkultur bekommt einen neuen Auftritt

Aus der bisherigen parkettmanufaktur by HARO wird die MANUFAKTUR – HARO Signature Parquet. Das exklusive Segment erhält damit einen eigenständigen, international ausgerichteten Auftritt und verbindet Fertigung in Deutschland mit handwerklicher Veredelung und außergewöhnlichen Gestaltungsmöglichkeiten.

Sechs sortimentsübergreifende Standardfarben bilden die Basis des Programms: pearl, moon, platinum, bright, origin und antique. Besondere Farbvarianten und Oberflächenveredelungen schaffen zusätzlichen Gestaltungsspielraum. Dazu gehören unter anderem stark strukturiert, geschroppt und französisch geschroppt.

Die MANUFAKTUR unterstreicht damit einen Anspruch, der HARO seit Jahrzehnten prägt, nämlich aus dem natürlichen Werkstoff Holz Böden mit eigenständigem Charakter und hoher handwerklicher Qualität zu schaffen.

Die BAU 2027 macht die neue HARO Welt erlebbar

Die große Bühne für das Sortiment 2027 bildet die BAU in München vom 11. bis 15. Januar 2027. In Halle A5, Stand 310, präsentiert HARO dem internationalen Fachpublikum die Neuheiten aus Parkett und Performanceböden. Unter dem Leitgedanken „Wir sind HARO.“ verbindet das Unternehmen seine gewachsene Parkettkompetenz mit einer klareren Sortimentsstruktur, neuen Produktgruppen und einer geschärften Markenwelt. So entsteht ein geschlossenes Gesamtbild, in dem Parkett das Herzstück der Marke bleibt, ergänzt durch Performanceböden und Zubehör für

unterschiedliche Anforderungen in Handel, Handwerk und Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.haro.com

Quelle: Hamberger Flooring GmbH