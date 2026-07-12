Erfolgreich selbständig. Mit olina.

Du kennst die Küchenbranche. Du weißt, worauf es bei Beratung, Planung und Kundenbeziehungen ankommt. Vielleicht führst du bereits ein Küchen- oder Möbelstudio oder möchtest den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Mit olina entscheidest du dich für ein bewährtes Franchisesystem, das unternehmerische Freiheit mit der Stärke einer etablierten Marke verbindet.

Seit drei Jahrzehnten steht olina für hochwertige Küchen, individuelles Design und ein einzigartiges Serviceerlebnis. Heute zählt das Netzwerk 15 eigenständig geführte Partnerstudios in Österreich und Südtirol und ist damit das größte Küchenfranchisesystem Österreichs.

Dabei bleibt eines immer im Mittelpunkt: Du bist und bleibst selbstständiger Unternehmer. Wir stehen dir als 360°-Sparringspartner zur Seite – von Marketing und Digitalisierung über attraktive Einkaufsvorteile bis hin zur betriebswirtschaftlichen Begleitung im unternehmerischen Alltag.

Deine Vorteile auf einen Blick

✔ 30 Jahre Markterfahrung

Profitiere von einem bewährten Konzept, das sich über Jahrzehnte erfolgreich entwickelt hat.

✔ Erprobtes Studiokonzept

Klare Prozesse und professionelle Unterstützung – von der Standortentwicklung bis zum laufenden Betrieb.

✔ Größtes Küchenfranchise Österreichs

15 erfolgreiche Partnerstudios in Österreich und Südtirol vertrauen bereits auf olina.

✔ Mehr Marge durch Premiumpositionierung

Hochwertige Produkte, individuelle Beratung und ein klar differenziertes Markenkonzept schaffen nachhaltigen Unternehmenserfolg.

✔ Unternehmerische Freiheit

Du führst dein eigenes Unternehmen – mit der Sicherheit und Erfahrung eines starken Partners im Hintergrund.

Für wen eignet sich olina?

Das olina Franchisesystem richtet sich insbesondere an:

• Unternehmer:innen mit bestehendem Küchen- oder Möbelstudio

• Küchenplaner:innen und Verkaufsprofis

• Fachkräfte aus der Küchen-, Möbel- oder Einrichtungsbranche

• Tischler:innen und Einrichtungsberater:innen mit Unternehmergeist

• Menschen, die ihre Leidenschaft für Küchen in eine erfolgreiche Selbstständigkeit verwandeln möchten

Wenn dein Herz für Küchen schlägt und du den nächsten unternehmerischen Schritt gehen möchtest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Werde Teil eines starken Netzwerks und schreibe gemeinsam mit olina die Erfolgsgeschichte weiter.

Der Geschäftsführer von olina – Martin Laireiter

Jetzt mehr erfahren: www.olina-franchise.com

Quelle:olina