Wohnen mit Furnier: Schön fürs Auge, gut für das Raumklima

Die warmen, natürlichen Brauntöne von Holz und edlem Furnier vermitteln Geborgenheit, Ruhe und ein angenehmes Raumgefühl. Doch nicht nur die Optik, auch das Material selbst verbessert das Raumklima auf natürliche Weise.

Kontraste machen den Look: Unterschiedliche Oberflächen bringen Dynamik, echtes Holzfurnier verleiht der Küche Eleganz und Individualität. Foto: ismagilov/iStock.com

Ein gutes Raumklima entsteht, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Gleichgewicht sind. Holz und Furnier können hier aktiv unterstützen: Sie nehmen überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft auf und geben sie bei Trockenheit wieder ab. Fachleute nennen das „hygroskopisch“. Die Faustregel lautet: Je mehr echtes Holz oder hochwertiges Furnier in einem Raum vorhanden ist, desto stabiler bleibt das Raumklima.

Holz und Furnier wirken zudem schalldämpfend. Ihre natürlich porige Oberfläche absorbiert Geräusche deutlich besser als glatte Materialien wie Glas, Lack oder Kunststoff. Nicht umsonst findet sich in vielen Konzerthäusern der Welt aus akustischen Gründen das Beste des Baumes. Ein weiterer Vorteil: Holz speichert Wärme und sorgt so für ein behagliches Gefühl, etwa wenn wir im Winter barfuß über einen Holz- oder Furnierboden gehen – kalte Füße fühlen sich auf Holzoberflächen besonders wohl.

Dirk‑Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN), betont, dass Holz und Furnier in modernen Wohnräumen meist im Zusammenspiel mit anderen Materialien eingesetzt werden. „Niemand muss befürchten, dass Holz optisch dominiert oder einengt. Im Gegenteil: Die Kombination aus dem Besten des Baumes und farbigen Stoffen, Teppichen oder kräftigen Wandfarben schafft eine individuelle, lebendige Atmosphäre. Ein einzelnes Möbelstück mit Furnieroberfläche oder ein Holzboden kann im Mix mit anderen Materialien seine positiven Eigenschaften voll entfalten und das gesamte Raumgefühl spürbar verbessern.“

Geräucherte Eiche in ihrer schönsten Form. Fotos: © Schreinerei Küng AG, Emmen / Roser AG

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Quelle: IFN Furnier