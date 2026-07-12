Häcker gewinnt den „Best of Design“-Award 2026

Die Häcker Küchen GmbH & Co. KG wurde vom renommierten Wohn- und Lifestylemagazin „Schöner Wohnen“ für seine Schichtstofffront in Granitoptik AV 3050 aus der Produktlinie systemat mit dem Award „Best of Design 2026“ ausgezeichnet. Im letzten Jahr erhielt Häcker ebenfalls den begehrten Designpreis für die Holzfurnierfront AV 6085-GL im Stil des Wiener Geflechts.

Raffinierter Matt-Glanz-Effekt

Die ausgezeichnete Schichtstofffront AV 3050, welche zur Hausmesse 2024 in systemat aufgenommen wurde, erweitert die Produktlinie um eine neue Generation hochwertiger Steindekore. Die Granit-Reproduktionen überzeugen durch ein innovatives Zusammenspiel von Optik und Haptik: Partielle Glanzeffekte sind präzise auf das zugrunde liegende Dekorbild abgestimmt und setzen raffinierte Akzente, die einzigartige Designmöglichkeiten eröffnen. Gleichzeitig überzeugt die Front durch ein besonderes Griffgefühl, durch das die authentische Steinanmutung auch haptisch erlebbar wird.

Die ausgezeichnete Schichtstofffront AV3050

Exklusive Ästhetik in 3 Farben

Mit den Ausführungen Granit-dunkelgrau und Granit-beige eröffnet die Front AV 3050 vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten. Während Granit-beige mit seinen feinen, sanften Nuancen harmonische Eleganz und wohnliche Wärme ausstrahlt, bietet Granit-dunkelgrau eine kontrastreiche Struktur, welche moderne Eleganz und selbstbewusste Klarheit ausstrahlt. In beiden Varianten fängt das Dekor die charakteristische Struktur von echtem Granit ein und beeindruckt mit exzellenter Ästhetik. Ergänzend steht mit Granit-türkis ein zusätzliches Arbeitsplattendekor zur Verfügung, dessen farbliche Akzentuierung sich hervorragend sowohl mit dezenten Grau- und Beigetönen als auch mit intensiveren Farbnuancen kombinieren lässt.



Detailbild der AV3050

Authentische Materialanmutung trifft Alltagstauglichkeit

Die AV 3050 verbindet die faszinierende Wirkung von Naturstein mit den praktischen Vorteilen moderner Schichtstoffoberflächen. Die hochwertigen Dekore ermöglichen anspruchsvolle Designkonzepte, deren Optik und Haptik kaum von echtem Granit zu unterscheiden sind. Gleichzeitig überzeugen die Oberflächen durch ihre hohe Widerstandsfähigkeit und wertvolle Anti-Fingerprint-Eigenschaften in den überwiegend matten Bereichen.

Mit der neuen Produktfamilie zeigt Häcker, wie sich Design, Materialität und Funktionalität zu einer zeitgemäßen Form der Oberflächengestaltung verbinden lassen. Die hochwertigen systemat-Fronten in HPL-Materialität greifen aktuelle Einrichtungstrends auf und bieten eine exklusive sowie zugleich alltagstaugliche Lösung für moderne Küchenplanungen.

„Diese Auszeichnung durch SCHÖNER WOHNEN bestätigt unseren Anspruch, außergewöhnliches Design mit hoher Funktionalität und einer überzeugenden Materialanmutung zu verbinden. Mit diesem Award würdigt die Jury eine Front, welche die Ästhetik von Granit auf zeitgemäße Weise interpretiert und gleichzeitig hochwertiges Küchendesign für unterschiedlichste Planungskonzepte erlebbar macht“ , erklärt Karin Padinger, Leitung Marketing und Innenarchitektur.

Anerkennung durch renommierte Designjury

Für Häcker ist die Auszeichnung ein weiterer Beleg für die hohe Design- und Innovationskompetenz des Unternehmens. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Holzfurnierfront AV 6085-GL im Stil des Wiener Geflechts mit dem begehrten Designpreis prämiert, der seit 2022 vom Wohn- und Lifestylemagazin SCHÖNER WOHNEN verliehen wird. Die Auszeichnung würdigt Produkte, die neben einer überzeugenden Gestaltung auch Kriterien wie Funktionalität, Nachhaltigkeit oder Ergonomie erfüllen. Über die Vergabe entscheidet eine dreiköpfige Fachjury.

Über den „Best of Design“-Award

Mit mehr als 1,5 Millionen design- und einrichtungsinteressierten Leserinnen und Lesern sowie rund 1,8 Millionen Unique Usern zählt SCHÖNER WOHNEN zu den reichweitenstärksten Marken im europäischen Wohn- und Einrichtungssegment. Der gemeinsam mit dem Marktforschungspartner GLOBIS Consulting vergebene Award zeichnet Produkte aus, die durch herausragendes Design und hohe Qualität überzeugen und Verbraucherinnen und Verbrauchern Orientierung bei aktuellen Wohn- und Designtrends bieten.

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker