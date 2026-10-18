Erfolgreiche – International Hardware Fair Indonesia, IFMAC WOODMAC und IFFINA+ powered by imm cologne

Nach einer gemeinsamen Messewoche an zwei Veranstaltungsorten in Jakarta gingen die interzum jakarta, die International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia), die IFMAC WOODMAC und die IFFINA+ powered by imm cologne zu Ende. interzum jakarta, IHF Indonesia und IFFINA+ powered by imm cologne fanden vom 24. bis 27. September 2026 im NICE PIK 2 statt, die IFMAC WOODMAC vom 23. bis 26. September im JIExpo Kemayoran. Insgesamt kamen mehr als 14.000 Besucher und über 500 Aussteller aus 16 Ländern und Regionen auf einer Gesamtfläche von 35.000 qm zusammen. Die teilnehmenden Unternehmen deckten die Bereiche Werkstoffe und Komponenten, Holzbearbeitungsmaschinen und Produktionstechnik, Eisenwaren, Beschläge und Werkzeuge sowie Möbel und Einrichtungslösungen ab.

Der gemeinsame Zugangspass „1 Access. 4 Exhibitions” ermöglichte es Fachbesuchern, alle vier Messen an beiden Veranstaltungsorten zu besuchen. So ergaben sich zusätzliche Möglichkeiten, potenzielle Lieferanten kennenzulernen, Lösungen zu vergleichen und Geschäftskontakte über die eigene Branche hinaus zu knüpfen. Die vier Messen waren Teil der Initiative „Indonesia Materials, Manufacturing & Furniture Connect“ (IMMFC) von Nine Koeln Indonesia, einem Joint Venture zwischen der Koelnmesse und der Amara Group. Die Initiative wurde in Zusammenarbeit mit WAKENI und mit Unterstützung der Industriepartner ASMINDO, APKINDO, CNFMA, HDII und ISWA umgesetzt.

„Dieses Jahr hat gezeigt, wie wertvoll eine engere Vernetzung verwandter Branchen ist. Die Veranstaltungen haben eine solide Grundlage geschaffen, um internationalen und indonesischen Unternehmen mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit zu eröffnen und die verschiedenen Bereiche der Wertschöpfungskette gezielter miteinander zu verbinden. Darauf wollen wir aufbauen und zusätzlichen Mehrwert für die Branchen schaffen, die wir in Indonesien und international betreuen“, sagte Mathias Kuepper, Managing Director und Regional President Asia-Pacific bei Koelnmesse Pte Ltd.

Branchenpartner bringen lokales Marktwissen ein

Auch bei den Messeausgaben 2026 leisteten die Branchenpartner einen wichtigen Beitrag. Sie brachten lokales Marktwissen und ihre Branchenperspektiven in die internationale Messeplattform ein. „IFFINA+ powered by imm cologne war nie nur als Messe gedacht. Sie ist ein Treffpunkt für das gesamte Branchenökosystem. Diese Ausgabe brachte Materialien, Komponenten, Beschläge und fertige Möbel an einem Ort zusammen. Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht im Alleingang. Die Einbindung unserer Möbel- und Handwerkshersteller in dieses Ökosystem bringt die indonesische Möbelbranche ihrem Ziel näher, sich zu einem Zentrum für Möbel- und Designproduktion in Asien zu entwickeln“, sagte Dedy Rochimat, Vorsitzender von ASMINDO.

Mehr als Beschaffung: Ideen, Wissen und Branchenperspektiven

Das Programm auf den Bühnen „Main“, „Youth“, „DIY“ und „IFMAC“ umfasste 51 Vorträge und fünf Workshops mit 94 Referenten aus sieben Ländern. Im Mittelpunkt standen aktuelle Branchenthemen: Materialinnovationen, Nachhaltigkeit und Design ebenso wie Beschaffung, Produktionstechnologie, Fachkompetenzen und neue Marktchancen.

MADENESS by Playo machte Materialinnovationen erlebbar. Das Format wurde in Zusammenarbeit mit der interzum jakarta und IFFINA+ powered by imm cologne präsentiert. „Material Atlas Asia“, „Alterrama“ und „Common Ground“ beleuchteten alternative und kreislauffähige Materialien sowie deren Einsatzmöglichkeiten für Möbel, Innenausstattung und die gebaute Umwelt. Allein „Alterrama“ präsentierte Arbeiten von zehn Materialinnovatoren und Herstellern aus Indonesien und Malaysia.

„Die interzum jakarta ist für uns die richtige Plattform. Hier kommen viele internationale und lokale Marken zusammen. Wir können uns austauschen, aktuelle Trends bei Innenausstattung und Möbeln verfolgen und vor allem Kontakte knüpfen“, sagte June, Marketingmanagerin bei Carta by VIVERE Group.

Bei der IHF Indonesia war praxisnahes Lernen ein fester Bestandteil des Messeangebots rund um Eisenwaren, Beschläge, Werkzeuge, Befestigungsmittel und Heimwerkerbedarf. Der DIY-Kurs, das DIY-Fest und der DIY-Workshop wurden gemeinsam mit ArchLabs und Gamma durchgeführt und boten den Besuchern Vorführungen und Mitmachangebote.

Die IFMAC WOODMAC veranschaulichte den praktischen Einsatz von Technologie mit Live-Maschinenvorführungen. Das Programm wurde durch technische Seminare, die AI Expo und das Festival Toekang 2026 ergänzt. Auch Verbände wie ISWA und APKINDO beteiligten sich daran. „Seit mehr als einem Jahrzehnt wächst die IFMAC WOODMAC gemeinsam mit der indonesischen Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie. Die Bedürfnisse der Hersteller verändern sich – bei der Optimierung ihrer Produktion ebenso wie bei der Suche nach Technologien und Partnern. Die 13. Ausgabe spiegelt diese Entwicklung wider. Zugleich bietet die gemeinsame Messewoche den Herstellern die Möglichkeit, über den Maschinenbau hinauszublicken und Kontakte in andere für ihr Geschäft relevante Branchenbereiche zu knüpfen“, sagte Rini Sumardi, Geschäftsführerin von PT Wahana Kemalaniaga Makmur (WAKENI).

Der „100+ Designers Club“ stärkte die IFFINA+ powered by imm cologne als Treffpunkt der Design-Community. Die von der Innenarchitektin Lea A. Aziz moderierte Networking-Veranstaltung brachte mehr als 150 Designer und Branchenexperten zusammen, um Ideen auszutauschen, Branchenperspektiven zu diskutieren und neue Kontakte zu knüpfen. Die Initiative ergänzte die erweiterte Ausrichtung der Messe. Neben dem etablierten Angebot für den Wohn- und Innenausbau lag ein weiterer Schwerpunkt auf Möbeln für das Gastgewerbe.

„Für uns ist die IFFINA+ powered by imm cologne eine Plattform mit außergewöhnlicher Reichweite. Hier kommen viele wichtige Akteure der Branche zusammen. Wir können Kontakte zu Fachleuten und Marken knüpfen und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bei anstehenden Projekten ausloten“, sagte Dian Rediari, General Manager bei Alessio.

Geschäftskontakte im Mittelpunkt

Geschäftsgespräche prägten das Geschehen auf der gesamten Ausstellungsfläche. Das Hosted-Buyer-Programm förderte diesen Austausch und brachte 50 Einkäufer zu direkten Treffen mit Ausstellern zusammen. Darüber hinaus bot es während der gesamten Messe weitere Möglichkeiten für Business-Matching und Networking.

„Meine Kunden erwarten durchdachte und einzigartige Stücke. Deshalb verlasse ich mich bei der Beschaffung nicht allein auf Kataloge. Besonders auf der IFFINA+ powered by imm cologne und interzum jakarta habe ich Stücke entdeckt, deren handwerkliche Qualität und Verarbeitung meinen Anforderungen an hochwertige Wohnprojekte entsprechen. Eine solche Qualität findet man selten an einem Ort“, sagte Rica Ishak, leitende Innenarchitektin bei Rica Ishak Studio.

„Ich betreibe ein Geschäft für Beschläge und Werkzeuge. Für mich ist es entscheidend, Lieferanten direkt vergleichen zu können, statt mich allein auf Kataloge zu verlassen. Auf der IHF Indonesia habe ich Marken entdeckt, mit denen ich bislang noch nicht zusammengearbeitet habe. Die persönlichen Gespräche mit den Lieferanten über Preise und Mindestbestellmengen haben mir die Entscheidung erleichtert, welche Produkte ich in mein Sortiment aufnehmen möchte“, sagte Vincent, Inhaber von Toko Jaya Makmur.

Ausblick

Die Messeausgaben des Jahres 2026 bilden eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung der Veranstaltungen und spiegeln die sich wandelnden Marktbedürfnisse und -chancen in den Bereichen Möbel, Werkstoffe, Fertigung sowie Eisenwaren und Beschläge wider. Im Hinblick auf das Jahr 2027 liegt der Fokus darauf, an die in diesem Jahr erzielten Fortschritte anzuknüpfen und jede Messe im Einklang mit ihrer jeweiligen Branche weiterzuentwickeln.

Die vier Messen finden vom 22. bis 25. September 2027 erneut in Jakarta statt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://interzum-jakarta.com/ und unter https://hardwarefair-indonesia.com und unter https://iffinaindonesia.com

Quelle: Koelnmesse