Sedus Stoll Gruppe schärft ihr Profil als Unternehmensgruppe

Im Zentrum des neuen Auftritts steht die Sedus Stoll Gruppe als Dachorganisation ihrer drei Marken Sedus, Klöber und S³ Advice. Sedus entwickelt ganzheitliche Lösungen für zukunftsfähige Arbeitswelten. Klöber steht für hochwertige Sitzmöbel, ergonomische Kompetenz und eigenständiges Design. S³ Advice begleitet Unternehmen mit Workplace Consulting, Change Management und digitalen Lösungen bei der Entwicklung und Gestaltung ihrer Arbeitswelten. Die Umsetzung erfolgt primär über die Produkt- und Serviceangebote von Sedus und Klöber. S³ Advice integriert die zirkulären Ansätze in die ganzheitliche Beratung zur Gestaltung und Nutzung von Arbeitsumgebungen.

„Die neue Website ist weit mehr als ein neuer Internetauftritt. Sie gibt der Sedus Stoll Gruppe ein eigenständiges Gesicht und macht sichtbar, was uns als Unternehmensgruppe auszeichnet: starke Marken, gemeinsame Werte und eine langfristige Perspektive“, sagt Daniel Kittner, Vorstandssprecher der Sedus Stoll Gruppe. „Indem wir die Rollen von Sedus, Klöber und S³ Advice klar einordnen und ihre Verbindung innerhalb der Gruppe sichtbar machen, schärfen wir unser Profil gegenüber Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit.“



Neue Website macht Gruppenstruktur und Werte sichtbar

Ein wesentliches Merkmal der Sedus Stoll Gruppe ist ihre besondere Eigentümerstruktur. Die Mehrheit des Unternehmens befindet sich im Besitz der Stoll VITA Stiftung und der Karl Bröcker Stiftung. Beide Stiftungen prägen die langfristige Ausrichtung der Gruppe und stehen für ein vorausschauendes und verantwortungsbewusstes Wirtschaften, das ökonomische Stabilität mit gesellschaftlicher Verantwortung verbindet.

„Zwei Stiftungen als Mehrheitseigentümerinnen formen die besondere Eigentümerstruktur der Sedus Stoll Gruppe seit Jahrzehnten. Die Stoll VITA Stiftung und die Karl Bröcker Stiftung geben uns die Freiheit, Entscheidungen mit Blick auf kommende Generationen zu treffen. Diese nachhaltige Perspektive ist ein wichtiger Teil unserer Identität und bildet die Grundlage für eine werteorientierte Unternehmensführung“, führt Kittner aus.

Diese Werte spiegeln sich auch in der gemeinsamen Nachhaltigkeitsstrategie der Unternehmensgruppe wider. Ein Bestandteil dieser Strategie ist S:ircle. Mit dem seit Juli 2026 in

Deutschland verfügbaren Modell erweitert die Gruppe ihr Angebot um Produktrücknahme, Aufbereitung, Wiederverwendung und Mietmodelle. Die Umsetzung erfolgt primär über die

Produkt- und Serviceangebote von Sedus und Klöber. S³ Advice integriert diese Ansätze in die ganzheitliche Beratung zur Gestaltung und Nutzung von Arbeitswelten.

S:ircle basiert auf den vier Rs – Return, Rent, Refurb und Reuse – sowie den vier Cs – Care, Connect, Configure und Contribute. Das Konzept umfasst unter anderem die Rücknahme, Aufbereitung und Weiterverwendung von Möbeln sowie serviceorientierte Angebote zur Begleitung ihrer Nutzung. Ziel ist es, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern und ihre weitere Nutzung zu fördern. Unternehmen, Fachhandelspartner und Planer können die verschiedenen Bausteine von S:ircle entsprechend ihren Anforderungen in Projekte und Arbeitswelten integrieren.

Mit der neuen Website schafft die Sedus Stoll Gruppe eine zentrale Plattform, um die Ausrichtung, Aktivitäten und Entwicklungen der Gruppe transparent darzustellen

Weitere Informationen finden Sie unter www.sedus.com

Quelle: Sedus Group