Interface – Zukunftsorientiertes Bürokonzept schafft Raum für modernes Arbeiten und Austausch

Der Snackhersteller Lorenz hat Ende 2025 seinen Stammsitz von Neu-Isenburg an das Offenbacher Mainufer verlegt. Die neue Zentrale mit rund 4.500 Quadratmetern Fläche versteht sich bewusst nicht nur als Bürostandort, sondern als Werkzeug für eine agile, lernende Organisation – ein Anspruch, der den Umzug maßgeblich motivierte. Entstanden sind auffällig farbenfrohe, großzügige und zugleich wohnliche Arbeitswelten: Mit Blick auf den Main bietet die Firmenzentrale Raum für unterschiedlichste Nutzungsarten – von konzentrierter Einzelarbeit bis hin zu spontanen Begegnungen und kreativer Zusammenarbeit. Das Interieur wird durch die sorgfältig abgestimmte Auswahl der Bodenbeläge ergänzt: Ein gekonnter Mix aus Teppichfliesen und LVT von Interface, die auf rund 3.430 Quadratmetern verlegt wurden, sorgt für eine ebenso stilvolle wie funktionale Grundlage.

Farbakzente bis zum Boden gedacht

Auf den offenen Flächen mit locker gruppierten Schreibtischen sowie Meeting- und Kreativzonen setzen Wände, Besprechungshäuschen und Möbel in kräftigem Gelb, Blau oder Pink markante Akzente und greifen damit die Farbwelt der Corporate Identity von Lorenz auf. Die Gestaltung fördert dabei gezielt die agile Arbeitsweise: Flexible Möbel und unterschiedlich nutzbare Zonen ermöglichen spontane Abstimmungen ebenso wie konzentriertes Arbeiten. Unterstützt wird die kreative und kollaborative Atmosphäre zudem durch motivierende Sprüche an den Wänden, die als visuelle Impulse wirken. Die Farben sollten sich darüber hinaus auch im Bodenbelag widerspiegeln. „Die Farbelemente wollten wir über den Boden weiterführen und klar definieren“, erklärt Nina Hauk, Innenarchitektin und Geschäftsführerin des zuständigen Workspace-Consulting-Unternehmens vedacon.

Dafür kamen die Teppichdesigns Heuga 580 II sowie Heuga 727 zum Einsatz – zwei Produkte, die besonders durch ihre große Farbvielfalt hervorstechen und teilweise in sanften organischen Rundungen verlegt wurden. Gleichzeitig folgt die Farbgestaltung einem übergeordneten Orientierungskonzept: Die unterschiedlichen Fachbereiche sind sogenannten Homezones zugeordnet, die jeweils durch eine spezifische Farbe definiert sind.

In den Bürobereichen wurden im Gegenzug neutrale Grautöne gewählt: Hier fiel die Entscheidung auf das Design CE100 aus der Teppichfliesenkollektion Connected Ethos. „Der Belag hat eine schöne, hochwertige Struktur ideal für die Bürobereiche und funktioniert zudem in den Übergangsbereichen sehr gut im Zusammenspiel mit den Heuga Produkten“, bestätigt Hauk.

Ein Boden für Begegnung und Alltag

In den Gemeinschafts- und Pausenbereichen entschied man sich bewusst für die LVT-Kollektionen Level Set Textured Stones sowie Textured Woodgrains von Interface. „Die Holz- und Steinoptiken laden zum wohnlichen Beisammensein ein“, so Hauk. Zugleich erfüllt der Bodenbelag auch funktionale Anforderungen: Dank der Oberflächenbeschichtung Ceramor+ ist das LVT besonders widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße und Abnutzung – ideal für stark frequentierte Bereiche wie das Atrium, einen Konferenzraum mit stufenförmigen, ebenfalls mit LVT ausgestatteten Sitzflächen. Die Oberfläche lässt sich zudem unkompliziert reinigen, was im Alltag klare Vorteile bietet. So verbindet der Boden eine einladende Atmosphäre mit hoher Robustheit für den täglichen Einsatz.

Die neue Zentrale von Lorenz Snacks zeigt, wie Architektur und Innenraumgestaltung eine moderne Arbeitskultur unterstützen können. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Bodengestaltung: Die Kombination aus Teppichfliesen und LVT verbindet gestalterische Vielfalt mit hoher Funktionalität. „Mit seinem breiten Produktportfolio und der hohen Produktqualität erwies sich Interface für das Projekt Lorenz als das stimmigste Gesamtpaket im Bereich Bodenbeläge“, resümiert Hauk.

LVT und Teppichfliesen von Interface verbinden farbenfrohes Design, Wohlbefinden und Robustheit in der neuen Firmenzentrale von Lorenz Snacks.

Erfahren Sie mehr über Interface (NASDAQ: TILE) unter interface.com

Quelle: Interface/Fotos:: © Kristof Lemp