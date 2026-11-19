Bereits zum 14. Mal zeichnet der von der Koelnmesse ausgeschriebene Wettbewerb herausragende Innovationen der internationalen Zulieferindustrie für Möbelfertigung und Interior Design aus. Das Leitthema der vom 11. bis 14. Mai 2027 stattfindenden interzum, „Beyond Boundaries: Elevating Strategic Resilience“, wird in diesem Jahr durch eine eigens dafür vorgesehene Award-Kategorie hervorgehoben. Anmeldeschluss ist der 9. März 2027.

Neue Wettbewerbskategorie: „Strategic Resilience“

In einem zunehmend von Unsicherheiten und Veränderungen geprägten Marktumfeld gewinnt die Fähigkeit von Unternehmen, flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren und ihre Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsketten widerstandsfähig zu gestalten, immer mehr an Bedeutung. Mit einer vierten Award-Kategorie „Strategic Resilience“ greift der interzum award 2027 diese Entwicklungen auf und knüpft zugleich an das Leitthema der Messe „Beyond Boundaries: Elevating Strategic Resilience“ an. Gesucht werden richtungsweisende Produkte und Konzepte, die einen besonders vorausschauenden und resilienten Ansatz verfolgen. Dazu zählen beispielsweise Lösungen, die auf regionale Produktions- und Lieferstrukturen, optimierte und diversifizierte Beschaffungsstrategien oder neue Formen der Zusammenarbeit setzen. Im Mittelpunkt stehen Ansätze, die Versorgungssicherheit und Anpassungsfähigkeit stärken, Synergien schaffen und damit zur Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der Branche beitragen.

Etablierte Kategorien bilden die Vielfalt der Branche ab

Ergänzt wird die Kategorie „Strategic Resilience“ durch die drei bewährten Wettbewerbskategorien, die sich an den Ausstellungssegmenten der interzum orientieren. Ein Produkt oder Konzept kann sowohl in der Kategorie „Strategic Resilience“ als auch in einer der drei weiteren Wettbewerbskategorien eingereicht werden.

„Materials & Nature“ umfasst unter anderem Holz, Furnier, Parkett, Innenausbau, dekorative Oberflächen, Dekorpapiere, Bodenbeläge, Holzwerkstoffe, Schichtstoffe, Mineralwerkstoffe, Kanten, Oberflächenbehandlungen, Prägezylinder, Bleche, natürliche Materialien sowie Spanplatten.

In der Kategorie „Function & Components“ stehen Licht und (digitale) Lichtsysteme, Halbfertigfabrikate für Kasten-, Küchen-, Büro- und Gestellmöbel, Beschläge, (digitale) Schlösser, Möbeleinbauelemente, Scharniere sowie Verbinder im Fokus.

In der Kategorie „Textile & Machinery“ werden unter anderem Maschinen für die Polster- und Matratzenfertigung, Polstermaterialien, Polstereizubehör, Bezugsmaterialien, Leder, Klebstoffe, Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für Matratzen sowie smarte Textilien bewertet.

Renommierte Fachjury zeichnet herausragende Produkte und Konzepte aus

Über die Vergabe der Auszeichnungen entscheidet eine siebenköpfige internationale Fachjury mit Expertise aus Design, Materialentwicklung und Innenarchitektur. Ihr gehören 2027 Tristine Hargreaves, Prof. Steffen Kehrle, Frederik Lauwaert, Christine Matz, Kristina Meyer, Prof. Dr. Sascha Peters sowie Sebastian Plate an. Die Einreichungen werden anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dazu zählen insbesondere Innovationsgrad, Formgebung, Funktionalität, Materialqualität, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Zirkularität sowie strategische Resilienz. Die Jury vergibt zwei Qualitätssiegel: Die Auszeichnung „Hohe Produktqualität“ sowie die höchste Auszeichnung „Best of the Best“.

Internationale Sichtbarkeit für prämierte Innovationen

Eine Auszeichnung beim interzum award lenkt die Aufmerksamkeit von Entscheiderinnen und Entscheidern, Branchenexpertinnen und -experten sowie Medien aus aller Welt auf die prämierten Beiträge und Unternehmen. Damit bietet der Wettbewerb ausstellenden Unternehmen die Möglichkeit, die Sichtbarkeit ihrer Innovationen über den eigenen Messeauftritt hinaus zu erhöhen. Die Koelnmesse unterstützt die Gewinnerinnen und Gewinner mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket.

Unternehmen sowie Gestalterinnen und Gestalter, deren Produkte oder Konzepte mit einem „Best of the Best“ ausgezeichnet wurden, werden am 10. Mai 2027, dem Vorabend der interzum 2027, geehrt. Die Urkundenübergabe an alle Gewinnerinnen und Gewinner erfolgt ebenfalls am 10. Mai 2027.

Während der gesamten Messelaufzeit vom 11. bis 14. Mai 2027 sind die mit „Best of the Best“ ausgezeichneten Innovationen in einer Sonderausstellung zu sehen. Die mit „Hohe Produktqualität“ prämierten Beiträge werden dem internationalen Fachpublikum innerhalb dieser Ausstellung in digitaler Form vorgestellt.

Auch über die Messe hinaus bleiben die ausgezeichneten Produkte, Materialien, Services und Konzepte sichtbar: Sie werden dauerhaft auf der Website des interzum award in Text und Bild präsentiert. Die Online-Ausstellung dient Fachleuten aus Produktentwicklung, Design und Architektur weltweit als Inspirationsquelle.

Teilnahmeberechtigung und Anmeldung

Die Teilnahme am interzum award 2027 ist exklusiv den angemeldeten Ausstellern der interzum 2027 vorbehalten. Das Teilnahmeentgelt beträgt 990,00 Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Einreichung mehrerer Beiträge ist möglich. Für jeden Beitrag ist ein separates Anmeldeformular erforderlich, die Teilnahmegebühr wird jedoch nur einmal erhoben.

Die Marktvorstellung der eingereichten Produkte muss bis zum 10. Mai 2027 erfolgt sein und darf zugleich nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Anmeldeschluss ist der 9. März 2027.

Alle Informationen zum Wettbewerb, zu den Teilnahmebedingungen und zur Online-Anmeldung finden Interessierte hier.

Weitere Informationen finden Sie unter www.interzum.de

Quelle: Koelnmesse