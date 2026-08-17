Furnier liegt im Trend – Natürlichkeit, die man sieht und spürt

Jedes Furnierblatt ist ein Unikat. Es ist geprägt von der individuellen Maserung, der Farbvielfalt und den charakteristischen Mustern des Baumes, aus dem es stammt. Diese natürliche Optik verleiht Möbeln und Wohnräumen eine warme, authentische Atmosphäre.

„Gleichzeitig überzeugt Furnier durch seine angenehme Haptik, die sofort spürbar macht, dass man es mit einem echten Naturmaterial zu tun hat“, erklärt Dirk-Uwe Klaas, Geschäftsführer der Initiative Furnier + Natur (IFN).

Die Farbvielfalt von Furnier ist riesig. Foto: String Furniture

Ein weiterer Vorteil: Furnier nutzt das Beste des Baumes bei minimalem Materialaufwand. Aus einem einzigen Stamm lassen sich zahlreiche Furnierblätter gewinnen, die anschließend zu einer Vielzahl hochwertiger Produkte verarbeitet werden können – etwa Möbel, Türen, Wand- und Deckenverkleidungen, Küchenfronten, Accessoires, Leuchten oder sogar Lifestyle-Produkte wie Brillen, Taschen oder Sportgeräte. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos.

„Mit seiner Vielfalt an Farben und Mustern setzt Furnier einen deutlichen Akzent gegenüber künstlichen, oft nicht nachhaltigen Oberflächen. Es steht für echte Wertigkeit, für verantwortungsvolle Materialwahl und für ein Design, das die Natur nicht imitiert, sondern authentisch zeigt“, so Klaas. „Furnier ist damit mehr als eine Oberfläche – es ist ein natürliches Kunstwerk, das jedem Raum Individualität verleiht und den Wunsch nach nachhaltigem Wohnen perfekt erfüllt.“

Leuchtendes Kunstobjekt: Eine Deckenlampe aus Furnier. Foto: Gofurnit GmbH

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier