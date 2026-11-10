GARANTIEMAX gewinnt EMV und KSV als neue Kooperationspartner

Mitglieder von EMV und KSV können damit nun ihren Kunden die Garantieverlängerung XCARE+KITCHEN in den Varianten BASIC, COMFORT und PREMIUM anbieten. So können die Küche und die darin fest verbauten E-Geräte über die gesetzliche Gewährleistung hinaus für bis zu 10 Jahre abgesichert werden. Die Händler verwalten Bestellungen, Verträge und Schadenfälle über die GARANTIEMAX Plattform. Ihre Kunden nutzen die GARANTIEMAX App. Dort liegen alle Unterlagen zur Küche, und Schäden lassen sich digital melden.

Ein Netzwerk, das wächst

Mit EMV und KSV kommen zwei weitere Partner dazu. GARANTIEMAX arbeitet bereits mit Verbänden wie DER KREIS, KüchenTreff, Küchenring, Alliance, GfM-Trend, MZE und sechs weiteren zusammen. Über diese Partner erreicht das Unternehmen einen großen Teil des organisierten Küchenfachhandels in Deutschland. Die Mitglieder der Verbände profitieren dabei auf zwei Wegen: Die Kundenbindung über die Montage hinaus wird stärker, und der Aufwand für Reklamationen nach Ablauf der Gewährleistung sinkt deutlich.

„ Jeder neue Verband bringt uns näher an Küchenstudios und Möbelhäuser, die ihren Kunden mehr bieten wollen als eine hochwertige Küche – mit unserer innovativen App und der 10-Jahres-Garantie auf ihre Küche schaffen sie echten Mehrwert, langfristige Sicherheit und nachhaltige Kundenbindung. Dass inzwischen so viele Verbände auf uns setzen, zeigt uns, dass unser Modell die Branche überzeugt“ , so Marcel Scholle, Geschäftsführer von GARANTIEMAX.



GARANTIEMAX und die neuen Verbandspartner wollen die Zusammenarbeit in den kommenden Monaten Schritt für Schritt ausbauen. Dazu gehören gemeinsame Informationsangebote und Marketingmaterial für die Mitglieder.

Ausblick: XCARE+FURNITURE

Darüber hinaus erweitert GARANTIEMAX sein Angebot in Zukunft auf den Möbelhandel. Mit XCARE+FURNITURE wird das Unternehmen seinen Partnern bald ein Produkt zur Verfügung stellen, das Garantieverlängerung, Schutzbrief und Fleckenschutz für Möbel in einem Vertrag verbindet – von Polstermöbeln über Betten bis hin zu Gartenmöbeln. Wie bei XCARE+KITCHEN laufen Vertragsverwaltung und Schadenmeldung dann digital über die GARANTIEMAX Plattform und App.

Weitere Informationen finden Sie unter www.garantiemax.de

Quelle: GARANTIEMAX