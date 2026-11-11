Fronten mit besonderer Haptik – Wohnlichkeit zum Anfassen

Mit den neuen Programmen Sora und Prato präsentiert die Qualitätsmarke Schüller zwei Fronten, die diesen Ansatz für individuelle Küchenplanungen erlebbarer machen. Durch ihre spürbare Struktur geben sie der Küche Charakter und vermitteln Wohnlichkeit, Individualität und Atmosphäre.

Als Funktions-, Lebens- und Wohnraum verlangt die Küche nach einer ganzheitlichen Gestaltung. Materialien werden nicht nur betrachtet, sondern täglich erlebt und berührt. Im Zusammenspiel mit Farben und Materialien verleiht die Haptik einer Planung zusätzliche Tiefe und schafft ein besonders stimmiges Gesamtbild, das stets spürbar ist. Die stimmige Verbindung von Haptik und Optik sorgt für eine perfekte Gestaltung.

Sora: Struktur, die begeistert

Bereits bei der ersten Berührung fällt die besondere Oberflächenstruktur der neuen Front Sora auf, die für ein angenehmes und zugleich interessantes Handgefühl sorgt. Das integrierte 3D-Muster begeistert neben seiner Haptik auch mit einer spannenden Optik. Je näher man die Front betrachtet, desto stärker entfaltet sich ihre lebendige Wirkung, die Oberfläche wirkt fast wie gewoben. Planbar ist die Front in den Farben Mandelbeige, Caramel und Muschelweiß. Die eleganten und zurückhaltenden Farbtöne geben der Strukturfront Raum zur Entfaltung und lassen sich zugleich vielseitig mit weiteren Farben und Materialien kombinieren.

Links: Die 3D-Struktur der neuen Front Sora fällt sofort ins Auge. Rechts: Hier in Caramel, erlaubt die elegante Farbauswahl der Sora einnehmende Kombinationen

Prato: Ausdrucksstarke Holzoptik zum Anfassen

Neben der Kunststoff-Front Sora sorgt auch die neue Holzdekor-Front Prato für eine besondere Haptik in der Küche. Ihre spezielle Reliefpore verleiht der Oberfläche eine elegante und wertige Struktur, die ein geschmeidiges Handgefühl schafft. Die dezente Maserung der Rahmenfront unterstreicht diesen Eindruck zusätzlich und hebt die feine Porenstruktur hervor. Mit dem hellen Dekor Sandeiche sowie dem dunkleren Nussbaum-Dekor lassen sich wohnliche und moderne Planung im Landhausstil realisieren. Die ausdrucksstarke Oberflächenwirkung vermittelt Natürlichkeit und sorgt für das gewisse Etwas.

Eine interessante Alternative sind Holzdekor-Fronten mit Synchronpore, die für besonders authentische Holzoptik sorgen. Dabei folgt die Porenstruktur exakt dem Verlauf der abgebildeten Maserung, sodass Optik und Haptik harmonisch aufeinander abgestimmt sind. So entsteht ein natürliches Erscheinungsbild, das aus verschiedenen Blickwinkeln überzeugt.

Hell, skandinavisch, freundlich: Prato in Sandeiche Reliefpore Nachbildung.

Auch Lackfronten setzen haptische Akzente und schaffen eine wohnliche Atmosphäre in der Küche. Samtmattlack überzeugt mit seiner samtig-weichen Oberfläche, die je nach Farbton zurückhaltend oder ausdrucksstark wirken kann. Einen spannenden Kontrast dazu bilden die ebenfalls matten Satinfronten mit ihrer feinen Oberflächenstruktur. Besonders Satinlack mit feiner Porenstruktur, wie beispielsweise die Front Finca, bieten optisch und haptisch einen spürbaren Mehrwert. Unterstrichen wird der wertige Eindruck der Fronten von einer Anti-Fingerprint- Beschichtung, die auch haptisch zusätzliche Wärme und Samtigkeit transportiert.

Ob Satinlack mit Pore (links) oder feiner Samtmattlack (rechts) – Lackfronten verleihen eine besondere haptische Wirkung

Mit den beiden neuen Fronten, die ab sofort verfügbar sind, bleibt die Qualitätsmarke Schüller ihrem ganzheitlichen Planungsansatz treu. Gemeinsam mit der vielfältigen Auswahl an Lackfronten sowie Fronten mit Synchronpore entsteht ein umfangreiches Portfolio für individuelle Küchenplanungen. Design, Funktion und Alltagstauglichkeit greifen hier ebenso ineinander wie Materialität, Farbgebung, Optik und Haptik. So entstehen wertige Küchen, die optisch überzeugen und sich besonders anfühlen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller