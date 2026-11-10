ritterwerk, BEEZER® und dittert stärken gemeinsam die persönliche Betreuung des Fachhandels

Drei starke Marken, ein gemeinsames Ziel: Die Traditionsmarke ritter, die Innovationsmarke BEEZER® und ihre Schwestermarke dittert rücken künftig noch näher an ihre Fachhandelspartner heran. Zum November 2026 gestalten wir Schritt für Schritt den Übergang in den Regionen „Nord“, „West“, „Baden-Württemberg“ und „Teilen Bayerns“ hin zur neuen Vertriebsstruktur. Wir schaffen damit die Grundlage für eine noch persönlichere, intensivere und bedarfsgerechtere Zusammenarbeit.

Im Mittelpunkt der neuen Vertriebsstruktur steht ein klares Versprechen an den Fachhandel: mehr persönliche Besuche, feste Ansprechpartner und eine noch stärkere Unterstützung direkt vor Ort. Durch die gemeinsame Betreuung der drei Marken können Kompetenzen gebündelt, Synergien genutzt und die individuellen Bedürfnisse der Handelspartner noch gezielter berücksichtigt werden.

Der Fachhandel im Mittelpunkt

Der persönliche Kontakt zum Fachhandel hat für ritterwerk, BEEZER® und dittert seit jeher einen hohen Stellenwert. Mit der neuen Außendienststruktur möchten die Unternehmen diesen Anspruch konsequent weiterentwickeln und ihre Präsenz in den einzelnen Vertriebsregionen gezielt ausbauen.

ritter werke Sven Ackermann

Künftig sollen Handelspartner wieder häufiger persönlich besucht und noch intensiver bei ihren täglichen Herausforderungen unterstützt werden. Denn gerade im Elektrofachhandel sind persönliche Beziehungen, fundierte Produktkenntnisse und ein kontinuierlicher Austausch entscheidende Erfolgsfaktoren.

„Wir sind überzeugt, erfolgreicher Vertrieb beginnt am POS, im direkten Austausch mit unseren Handelspartnern. Deshalb möchten wir künftig noch mehr Zeit vor Ort verbringen, zuhören, beraten und gemeinsam Potenziale entwickeln. Unser Anspruch ist es, nicht nur Produkte zu liefern, sondern als verlässlicher Partner an der Seite des Fachhandels zu stehen“, betont die Geschäftsführung.

Für die Handelspartner ergeben sich durch die neue Struktur zahlreiche Vorteile: Sie profitieren von festen Ansprechpartnern für alle drei Marken, gebündeltem Produktwissen, kürzeren Kommunikationswegen und einer intensiveren persönlichen Betreuung. Gleichzeitig schaffen regelmäßige Besuche mehr Raum für individuelle Beratung, die Vorstellung von Produktneuheiten und die gemeinsame Entwicklung von Verkaufsimpulsen.

Drei erfahrene Ansprechpartner für drei starke Marken

Die gemeinsame Außendienststruktur wird künftig von drei erfahrenen Gebietsverkaufsleitern getragen, die sowohl ritterwerk als auch BEEZER® und dittert in ihren jeweiligen Regionen vertreten.

Sven Ackermann übernimmt die Betreuung der Fachhandelspartner im Norden Deutschlands, während Robin Scholz für die westlichen Vertriebsregionen zuständig ist. Mit Oliver Schempp erhält das Team ab November zusätzliche Verstärkung für Baden-Württemberg und Teile Bayerns.

Durch die markenübergreifende Betreuung können die Gebietsverkaufsleiter ihre Erfahrungen und Kompetenzen gezielt einsetzen und den Handel umfassend über die unterschiedlichen Produktwelten informieren. Die Bündelung der Vertriebsaktivitäten ermöglicht dabei nicht nur eine effizientere Organisation, sondern vor allem mehr Zeit für das Wesentliche: den persönlichen Austausch mit den Kunden.

Langjährige Partnerschaften verdienen besonderen Dank

Im Zuge der Neustrukturierung wird die Betreuung der bisherigen ritter Vertriebsgebiete der Handelsvertreter Thomas Stiehl, Peer Richter und Peter Holm künftig durch den gemeinsamen Außendienst übernommen. ritterwerk nimmt diese Veränderung zum Anlass, sich bei den drei Handelsvertretern ausdrücklich für die langjährige, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit zu bedanken. Mit großem persönlichem Engagement, hoher Fachkompetenz und einem ausgeprägten Gespür für die Bedürfnisse des Handels haben sie die Marken ritterwerk und BEEZER® über viele Jahre hinweg begleitet, wertvolle Kundenbeziehungen aufgebaut und die Entwicklung des Unternehmens im Fachhandel maßgeblich unterstützt.

„Unsere Handelsvertreter haben über viele Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von ritterwerk geleistet. Dafür möchten wir uns bei Thomas Stiehl, Peer Richter und Peter Holm ganz herzlich bedanken. Ihr Engagement, ihre Loyalität und die vertrauensvolle Zusammenarbeit wissen wir sehr zu schätzen. Sie haben unsere Marken mit großer Leidenschaft vertreten und die Beziehungen zu unseren Handelspartnern nachhaltig geprägt. Dafür gebührt ihnen unsere aufrichtige Anerkennung und unser besonderer Dank“, so Erwin Rupp, Vertriebsleiter ritterwerk.

Alle weiteren bestehenden Handelsvertretungen von ritterwerk bleiben unverändert bestehen.

ritter werke Robin Scholz

Drei erfolgreiche Marken bündeln ihre Stärken

Dass ritter, BEEZER® und dittert bereits heute zu den geschätzten Partnern des Fachhandels gehören, zeigt auch der aktuelle Leistungsspiegel: Mit dem ersten Platz für dittert und dem zweiten Platz für ritter belegen die beiden Schwestermarken gemeinsam die Spitzenpositionen des Rankings.

Nachdem ritterwerk im Vorjahr noch den ersten Platz belegte, ging die Spitzenposition in diesem Jahr an die Schwestermarke dittert. Ein Ergebnis, das nicht nur die Leistungsfähigkeit beider Unternehmen unterstreicht, sondern auch die gemeinsame Ausrichtung innerhalb der Schüller Group bestätigt.

An diesen Erfolg möchten die Marken anknüpfen und ihre Zusammenarbeit künftig noch enger gestalten.

Dabei ergänzen sich die jeweiligen Stärken optimal: ritterwerk bringt seine langjährige Erfahrung, etablierte Marktpräsenz und umfassende Kompetenz im Bereich funktionaler Haushaltsgeräte ein. Mit BEEZER® ergänzt ritterwerk das Portfolio um innovative Kühllösungen, die Funktionalität, modernes Design und Lifestyle miteinander verbinden. dittert erweitert das gemeinsame Angebot um designorientierte Küchengeräte und eine moderne Markenphilosophie. Gemeinsam entsteht so ein vielseitiges Produktportfolio, das unterschiedliche Kundenbedürfnisse anspricht und dem Fachhandel zusätzliche Verkaufschancen eröffnet.

ritter werke Oliver Schempp

Durch die gemeinsame Vertriebsorganisation werden bestehende Marktkenntnisse, gewachsene Kundenbeziehungen und unterschiedliche Produktkompetenzen miteinander verbunden. So entstehen wertvolle Synergien, von denen insbesondere der Fachhandel profitiert.

Für die Handelspartner bedeutet das: drei eigenständige Marken mit unterschiedlichen Produktwelten, aber einer gemeinsamen, persönlichen und kompetenten Betreuung.

Gemeinsam noch näher am Kunden

Trotz der engeren Zusammenarbeit bleiben ritterwerk, BEEZER® und dittert als eigenständige Marken mit ihren jeweiligen Identitäten und Produktportfolios bestehen. Die Zusammenführung des Außendienstes ist vielmehr Ausdruck einer gemeinsamen strategischen Ausrichtung, bei der die Stärken beider Unternehmen gezielt genutzt werden.

Mit der neuen Vertriebsstruktur setzen ritterwerk, BEEZER® und dittert auf Kontinuität, persönliche Nähe und langfristige Partnerschaften. Der Ausbau der persönlichen Betreuung ist dabei ein bewusstes Bekenntnis zum Elektrofachhandel und unterstreicht den Anspruch der Marken, ihre Handelspartner nicht nur mit hochwertigen Produkten, sondern auch mit Kompetenz, Verlässlichkeit und persönlichem Engagement zu überzeugen.

Das Team der Gebietsleiter

Drei Marken. Ein starkes Team. Noch mehr Nähe zum Fachhandel.

Weitere Informationen unter: www.ritterwerk.de , unter www.dittert-germany.com und unter www.ritterwerk.de/beezer

Quelle: Ritter Werke