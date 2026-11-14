German Design Award 2027 für NODE von blaha

Für dieses alltägliche Miteinander hat Blaha Office NODE entwickelt: ein modulares Küchensystem, das mit dem German Design Award 2027 in der Kategorie „Excellent Product Design – Office Furniture“ ausgezeichnet wurde.
Eigentlich sollte es nur ein schneller Kaffee sein. Doch aus einer beiläufigen Begegnung entwickelt sich ein Gespräch. Unterschiedliche Erfahrungen treffen aufeinander, ein Thema erscheint plötzlich in einem anderen Licht.
Fünf Minuten später ist der Kaffee noch immer unangetastet. Dafür ist eine Idee dazugekommen. Diese wandert weiter, wird an anderer Stelle aufgegriffen und weitergedacht.
Genau solche Begegnungen machen die Oﬀice-Küche zum Knotenpunkt im Arbeitsalltag. Hier werden nicht nur Mahlzeiten geteilt, sondern auch Gedanken und Erfahrungen ausgetauscht. NODE greift diese soziale Rolle auf und übersetzt sie in ein modulares Küchensystem, das vom freistehenden Objekt bis zur vollständig geplanten Küche reicht.
Diese Flexibilität setzt sich bei Farben und Materialien fort: 28 Plattendekore und 36 Metallfarben ermöglichen individuelle Kombinationen, abgestimmt auf das jeweilige Corporate Design. Dabei bleibt die Formensprache von NODE klar: Horizontale Linien, reduzierte Fugen und integrierte Technik prägen das Erscheinungsbild. Ob auf einem Sockel oder auf schlanken Gestellen aus Holz oder Metall: NODE lässt sich an den Raum anpassen und verändert zugleich dessen Wirkung. Und das bei einer Lieferzeit von nur 9 Werktagen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.blaha.co.at
Quelle: blaha