German Design Award 2027 für NODE von blaha



Für dieses alltägliche Miteinander hat Blaha Office NODE entwickelt: ein modulares Küchensystem, das mit dem German Design Award 2027 in der Kategorie „Excellent Product Design – Office Furniture“ ausgezeichnet wurde.

Eigentlich sollte es nur ein schneller Kaffee sein. Doch aus einer beiläufigen Begegnung entwickelt sich ein Gespräch. Unterschiedliche Erfahrungen treffen aufeinander, ein Thema erscheint plötzlich in einem anderen Licht.

Fünf Minuten später ist der Kaffee noch immer unangetastet. Dafür ist eine Idee dazugekommen. Diese wandert weiter, wird an anderer Stelle aufgegriffen und weitergedacht.

Genau solche Begegnungen machen die Oﬀice-Küche zum Knotenpunkt im Arbeitsalltag. Hier werden nicht nur Mahlzeiten geteilt, sondern auch Gedanken und Erfahrungen ausgetauscht. NODE greift diese soziale Rolle auf und übersetzt sie in ein modulares Küchensystem, das vom freistehenden Objekt bis zur vollständig geplanten Küche reicht.

Diese Flexibilität setzt sich bei Farben und Materialien fort: 28 Plattendekore und 36 Metallfarben ermöglichen individuelle Kombinationen, abgestimmt auf das jeweilige Corporate Design. Dabei bleibt die Formensprache von NODE klar: Horizontale Linien, reduzierte Fugen und integrierte Technik prägen das Erscheinungsbild. Ob auf einem Sockel oder auf schlanken Gestellen aus Holz oder Metall: NODE lässt sich an den Raum anpassen und verändert zugleich dessen Wirkung. Und das bei einer Lieferzeit von nur 9 Werktagen.

Zwischen Ober- und Unterschränken schaﬀt NODE eine direkt zugängliche Stauraumnische. Tassen und Gläser sind hier sofort griﬀbereit. Auf Wunsch wird dieser Bereich beleuchtet und farblich an das Corporate Design angepasst. Die umlaufende Griﬀmulde ist Teil der Grundkonstruktion und ohne Materialdopplung ausgeführt. Dadurch werden Fugen reduziert und es entsteht eine durchgehende horizontale Linie, die auch über mehrere Module hinweg erhalten bleibt.

Hinter den Fronten zählt, was im Alltag funktioniert: leichtgängige Auszüge, stabile Beschläge

und eine klare Einteilung. So bleiben Geschirr und Vorräte auch bei intensiver Nutzung durch viele Menschen gut erreichbar. Bei NODE ist Licht Teil der Konstruktion. Maßvariable Blenden sorgen für eine durchgehende Beleuchtung der Arbeitsfläche. Auch die Schränke lassen sich ausleuchten, ohne die klare Gestaltung zu unterbrechen.

Auf einem Sockel wirkt NODE ruhig und geschlossen. Schlanke Gestelle aus Holz oder Metall hingegen lassen den Boden sichtbar werden und die Küche leichter erscheinen. Die Wahl der Basis kann so den Charakter des Raums verändern. Flächenbündige Steckdosen, Kabelführung und vorbereitete Schnittstellen sind direkt in das System integriert. So bleibt die Technik im Hintergrund, während zugleich Spielraum für spätere technische Anforderungen entsteht.

weitere Referenzprojekte

Weitere Informationen finden Sie unter www.blaha.co.at

Quelle: blaha