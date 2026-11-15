Heimtextil 2027: Wachsendes Angebot rund um Matratzen und Schlafsysteme

Mit Sleep & Meet setzt die Heimtextil zudem ihre Zusammenarbeit mit dem Fachverband Matratzen-Industrie e. V. fort. Ergänzt wird das Angebot durch die internationale Ausstellerbeteiligung im Bereich Global Home. Ob Bettenfachhandel, Volumengeschäft oder Hospitality: Einkäufer finden auf der Heimtextil Produkte und Partner für unterschiedliche Marktanforderungen.

Die Ansprüche an guten Schlaf steigen. Verbraucher achten verstärkt auf Komfort, Qualität, Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für den Handel bedeutet das: Sortimente müssen unterschiedliche Bedürfnisse bedienen. Gleichzeitig sind verlässliche Lieferketten und langfristige Geschäftsbeziehungen gefragt. Die Heimtextil 2027 bringt dafür die passenden Anbieter zusammen. Sie verbindet spezialisierte Markenhersteller mit internationaler Fertigungskompetenz und eröffnet neue Perspektiven für Einkauf und Sortimentsgestaltung.

„Der Schlafmarkt ist vielfältig. Der spezialisierte Bettenfachhandel sucht andere Produkte und Partner als internationale Handelsketten oder die Hotellerie im Hospitality Segment. Genau darauf richten wir unser Angebot aus. Mit starken Marken, neuen internationalen Herstellern und unterschiedlichen Beschaffungsmöglichkeiten bringen wir die relevanten Marktsegmente auf der Heimtextil zusammen“, sagt Margit Herberth, Director Heimtextil.

Smart Bedding: Schlafkompetenz in Halle 4.0

Halle 4.0 ist der zentrale Treffpunkt für die Schlafbranche. Im Produktbereich Smart Bedding präsentieren etablierte Marken und spezialisierte Hersteller ihre Lösungen für zeitgemäßen Schlafkomfort. Auch die Zahl der Aussteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Das Produktspektrum reicht von Matratzen aus Naturmaterialien und ökologischen Konzepten über innovative Schlafsysteme bis zu Bettwaren, Zudecken und Kissen. Auch Maschinen, Fasern und Garne sind vertreten.

Sleep & Meet: Starke Marken, direkter Austausch

Nach der erfolgreichen Premiere 2026 ist das Areal Sleep & Meet auch 2027 Teil von Smart Bedding in Halle 4.0. Gemeinsam mit dem Fachverband Matratzen-Industrie e. V. bringt die Heimtextil erneut namhafte Hersteller zusammen und fördert den direkten Austausch zwischen Industrie und Handel. Mit dabei sind unter anderem Auping Germany, Bettwaren Stendebach, Dormiente, Hüsler Nest, Paar Matratzenfabrik und Schwarzwald Schlafsysteme. Ebenfalls vertreten sind die EuroComfort Group mit Badenia, Brinkhaus, Lück und Schlaraffia sowie f.a.n. frankenstolz mit Centa Star und Heinrich Häussling.

Global Home: Internationale Vielfalt eröffnet neue Beschaffungsmöglichkeiten

Auch in Halle 8.0 erweitert die Heimtextil 2027 ihr Angebot rund um Matratzen und Schlafsysteme. Internationale Hersteller ergänzen das Portfolio und eröffnen neue Beschaffungsmöglichkeiten für unterschiedliche Marktsegmente. Zu den bestätigten Ausstellern zählen Fujian Generous Sleeping Technology, JPF Comfort Private Limited, Leagras (Tianjin), Master Textile Mills sowie Sinomax (Zhejiang) Polyurethane Technology und Tengfei Technology.

Einkäufer profitieren von der wachsenden Auswahl: Sie können neue Lieferanten kennenlernen, Produktionskompetenzen vergleichen und zusätzliche Beschaffungswege erschließen. So finden sowohl der spezialisierte Fachhandel als auch Einkäufer im Volumengeschäft passende Anbieter für ihre individuellen Anforderungen.

Foto: Messe Frankfurt/Dita Vollmond

Die Heimtextil 2027 findet vom 12. bis 15. Januar 2027 statt.