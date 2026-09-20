Häcker präsentiert sich mit vollständig umgestalteter Hausausstellung und zahlreichen Neuheiten

Kugelkomposition mit Logo AI

„Inspired by simplicity“: Vereinfachung als Leitidee

Viele Menschen wünschen sich angesichts einer immer schneller, lauter und komplexer werdenden Welt vor allem eines: Vereinfachung. Auch beim Thema Küche ist dieses Bedürfnis relevant: Händler:innen ist an einem möglichst einfachen, klaren Verständnis von Sortimentsstrukturen und Planungsoptionen gelegen, während Endkund:innen ihre individuellen Küchenideen möglichst schnell und einfach realisieren möchten. Inspiriert von diesem Grundgedanken vereinfacht Häcker die Systematik seines Produktsortiments und erweitert gleichzeitig gezielt sein Produktangebot – für mehr Klarheit und Planungssicherheit beim Handel und mehr Gestaltungsspielraum für Endkund:innen bei der konkreten Küchenplanung.

Das visuelle Leitmotiv der Hausmesse – Kugeln in verschiedenen Designs – macht dieses Ineinander von Einfachheit und Vielfalt sichtbar: Als einfachste geometrische Form repräsentieren Kugeln visuell die Kernidee der Einfachheit. Die Variationen, welche in der Ausstellung durch unterschiedliche farbliche, materielle und szenische Inszenierungen dieses Grundmotivs dargestellt werden, spiegeln die attraktive Vielfalt der zahlreichen Produktneuheiten wider – von trendbewussten Farbinnovationen wie Enzianblau oder Oxidrot bis hin zu exklusiven Materialhighlights.

Einfach mehr Durchgängigkeit: zwei Produktlinien, eine Systematik

Häcker stellt das Zusammenspiel von concept130 und systemat neu auf und setzt dabei auf eine Kombination aus mehr Durchgängigkeit im Produkt und mehr Differenzierung im Anspruch. Um die Systematik der beiden Produktlinien zu vereinfachen, bietet Häcker jetzt in beiden Produktlinien durchgängig bis einschließlich Preisgruppe (als Premiumlinie bietet systemat in Preisgruppe 6 zwei zusätzliche Frontfamilien an: AV 5065 und AV 5075) einander entsprechende Frontfamilien an. Um dies zu ermöglichen, hat der Rödinghauser Küchenhersteller gezielt über 20 neue Frontprogramme in seine Produktlinien integriert – ein großer Schritt in Richtung mehr Konsistenz und Vereinfachung. Auch im Hinblick auf Design und Technik schafft Häcker eine neue Einheitlichkeit zwischen den beiden Produktlinien. Zu den übereinstimmenden Produkteigenschaften zählen unter anderem vier attraktive Designkorpusse (in Lichtgrau, Titan, Feineiche-natur Repro und Walnuss-natur Repro), eine gemeinsame Farbe für die technische Innenausstattung (Titan) sowie fünf Selection-Farben (darunter drei neue Farbtöne) für Fronten, Griff und Kehlleisten. Zwei neue Kehlleistenausführungen in Walnuss-natur Repro und Feineiche-natur Repro erweitern in beiden Produktlinien die Planungsoptionen – für einen harmonischen Holzlook bis ins letzte Detail. Neu in concept130 und systemat sind auch die „Pocket Doors“ für Aufsatzschränke. Pocketdoor-Systeme stellen moderne und innovative Lösungen für eine vielseitige Raumgestaltung dar: Ein Schiebetürensystem ermöglicht die praktische Unterbringung von Ober- oder Aufsatzschränken. Die entsprechenden Fronten in durchgehender Optik lassen sich seitlich in eine Tasche (Pocket) schieben und ermöglichen so einen unkomplizierten Zugang zu den Innenräumen des Pocket-Systems. Auch die einheitlichen Arbeitsplattendesigns und -stärken (von wahlweise 25 oder 40 mm) zeigen die konsequente Weiterentwicklung des Produktsortiments in Richtung Durchgängigkeit – für mehr Klarheit und Einfachheit bei der Küchenplanung.

Top Soft Caramel M

Einfach mehr Differenzierung: zwei Produktlinien, zwei Stilwelten

Bei aller Durchgängigkeit im Produkt machen die klar differenzierten Designsprachen von concept130 und systemat dennoch die unterschiedlichen Ansprüche und Stilwelten der beiden Produktlinien erlebbar und bieten dadurch Händler:innen wie auch Endkund:innen einfach mehr Orientierung.

Der concept130-Bereich lädt dazu ein, moderne, qualitätsbewusste Küchenplanungen mit attraktiver Preisstruktur zu entdecken, in denen Individualität großgeschrieben wird. Eine große Bandbreite an neuen Farben, Designs und durchdachten Kombinationen macht deutlich, dass sich mit concept130 nahezu jeder Küchenwunsch umsetzen lässt, vom urbanen Industrial Style auf begrenztem Raum bis zum modernen Landhausstil.

Die Produktlinie systemat präsentiert sich als anspruchsvolle Premiumlinie, in der authentische Materialität eine besondere Raumwirkung entfaltet. Mit der neuen AV 6070 Blackwood nimmt Häcker eine elegant gemaserte Holzfurnierfront in das Sortiment auf, die warme Natürlichkeit mit Eleganz verbindet. Ein neuer Protagonist in systemat lädt im Häcker Store dazu ein, entdeckt zu werden: die Steinfurnierfront AV 7030-GL Gold Shine-star. Die schimmernden, goldfarbenen Akzente dieses Natursteins beeindrucken mit exklusiver Ästhetik und heben, zusammen mit der besonderen Haptik der Front, die hochwertige Materialität des Furniers hervor. Mit 1.800 neuen RAL-Design-Farben, welche das Farbspektrum von systemat auf insgesamt rund 4.000 Farbnuancen erweitern, bietet systemat einfach mehr Freiheit und Flexibilität bei der Farbgestaltung.

AV6080-GL Eiche schwarz AV7030GL Gold shine_star

Einfach mehr Harmonie: Umfassende Neugestaltung mit konsequentem Gesamtkonzept

Häcker empfängt das Fachpublikum dieses Jahr mit einer rundum erneuerten Ausstellung, welche die Leitidee der Vereinfachung eindrucksvoll in Szene setzt – mit einem harmonischen Gesamtkonzept, das fließende Übergänge zwischen den Ausstellungsküchen schafft und sie in ein warmes, wohnliches Ambiente einbettet. Der Blaupunkt- und htech-Bereich sowie das Technikcenter sind ebenfalls in einladende Küchenplanungen integriert, welche die dort präsentierten technischen Möglichkeiten, Innovationen und Vorzüge lebensnah erfahrbar machen.

Concept130 zeigt anhand von drei neuen (Caramel, Enzianblau, Oxidrot) und zwei bekannten (Eukalyptus, Smaragdgrün) Selection-Farben, wie einfach es sein kann, Küchen durch trendbewusste Farbgebung und durchdachte Kombinationen einen unverwechselbaren, individuellen Charakter zu geben – von der farbintensiven Singleküche über dezentes Japandi-Design bis hin zum klassisch-modernen Landhausstil. Mit neuen lackierten Rahmenfronten (CAPRI, KORFU) wertet Häcker seine Landhausdesigns gezielt auf. Mit der TOP bietet concept130 eine hochwertige Direktlackfront bereits im Preiseinstieg an und vereinfacht damit für Endkund:innen den Zugang zu hochwertiger Qualität, auch außerhalb des Premiumsegments. Harmonisch auf die Küchen abgestimmte Wohnlösungen zeigen sowohl in concept130 wie auch in systemat, wie vielfältig die Gestaltungsoptionen von Häcker sind.

Im systemat-Bereich treffen großzügige Planungen auf ein wohnlich-exklusives Ambiente, in dem Strukturen, Texturen und Farben zu einzigartigen Kompositionen verschmelzen. Von Naturstein- bis hin zu Echtholzfurnier wird in diesem Bereich der Charme authentischer Materialität spürbar. Besondere Fronten, etwa mit Wiener-Geflecht-Struktur, Rahmen-Facette oder Metalliclack, kreieren ausdrucksstarke Stilwelten, die den Bogen spannen zwischen Traditionsbewusstsein und Modernität. Besondere Innenausstattungen, wie Schubkästen aus massivem Echtholz, unterstreichen die Wertigkeit der gezeigten Planungen. Mit ausgesuchten Materialien, rund 4.000 verfügbaren Farbnuancen und zahlreichen raffinierten Planungsdetails präsentiert sich systemat als anspruchsvolle Premiumlinie mit außergewöhnlicher Gestaltungsfreiheit.

Der Häcker Store, welcher seit letztem Jahr ein fester Bestandteil der Ausstellung ist, veranschaulicht exemplarisch die Gestaltung eines exklusiven Marken-Stores – für einen unverwechselbaren Markenauftritt, in Deutschland und weltweit. Hochwertige Materialien, wie die neue Steinfurnierfront Gold Shine-star, harmonisch aufeinander abgestimmte Farben und stilsichere Dekoration vermitteln zusammen mit dem durchdachten Store-Konzept, wofür Häcker als Marke steht: sehr guter Service und hohe Produktqualität in Verbindung mit anspruchsvoller Ästhetik.

Einfach mehr Freiheit für anspruchsvolle Planungen

Wer höchste Ansprüche an Design und Individualität stellt, benötigt maximale Flexibilität in der Planung. Deshalb bietet Häcker in der Produktlinie systemat neuerdings die Möglichkeit, eine Vielzahl an individuellen Maßveränderungen ohne Aufpreis vorzunehmen. So lassen sich Küchen noch präziser auf räumliche Gegebenheiten, architektonische Besonderheiten und persönliche Wünsche abstimmen. Das Ergebnis sind passgenaue Lösungen mit einer harmonischen Gesamtwirkung bis ins kleinste Detail. Ein Mehrwert, der die Planungsfreiheit erhöht und zugleich den Premiumanspruch der Marke unterstreicht.

Einfach mehr Geschichte: Hommage an die Frankfurter Küche

Im Historienraum der Ausstellung stellt Häcker die über 125-jährige Geschichte des Familienunternehmens vor. Darüber hinaus nimmt Häcker das 100-jährige Jubiläum der ersten standardisierten Einbauküche – die von Margarete Schütte-Lihotzky konzipierte „Frankfurter Küche“ – zum Anlass für die Ausstellung der „Limited Edition 1926“, einer historisch inspirierten Sonderedition. Die in Panorama-Blau ausgestellte Küche setzt, wie ihr historischer Vorgänger, auf Vereinfachung, sowohl in der Designsprache als auch in puncto Ergonomie. Sie greift einige grundlegende Gestaltungselemente der Frankfurter Küche auf und übersetzt diese in eine zeitgemäße Ästhetik – von den Glas-Oberschränken über die deckenhohe Planung bis hin zur pflegeleichten Lackoberfläche.

Limited Edition 1926 Panorama Blau

Als Jubiläums-Special verfügt die individuell konfigurierbare Sonderedition über 3 Sonderfeatures ohne Aufpreis: eine Auswahl aus 7 Frankfurter Originalfarben, deren Namen auf die Fundorte der Originalküchen in verschiedenen Straßen Frankfurts Bezug nehmen (Forum-Gelb, Heidenfeld-Grau, Burgfeld-Grün, Camillo-Blau, Hadrian-Blau, Römerstadt-Blau sowie zusätzlich Panorama-Blau); einen integrierten Ausziehtisch, der einfach mehr Flexibilität bietet – und dadurch den Küchenalltag erleichtert; sowie eine Einbau-Trittleiter, welche die Nutzung des deckenhohen Stauraums vereinfacht. Der Historienraum bietet ebenfalls die Möglichkeit, sich einen visuellen Eindruck von der historischen Frankfurter Küche und ihrer Erfinderin zu verschaffen – anhand eines kurzen Videoclips zur Limited Edition 1926, in dem eine rekonstruierte Frankfurter Küche von der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und dem Lippischen Landesmuseum zu sehen ist.

AV6070 GL Blackwood AV7070 Bronze Hero

Weitere Informationen zu Häcker finden Sie unter haecker-kuechen.com

Quelle: Häcker Küchen