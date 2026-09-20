Schüller setzt auf Mehrwert für den Handel

Freude an der Lichtplanung

Die Mailänder Möbelmesse war der große Auftakt zu den Produktneuheiten der Premiummarke next125. Zum 25-jährigen Bestehen sind die Neuheiten so zahlreich wie noch nie. Dabei sticht eine ganz besonders hervor: Das Beleuchtungssystem LumiQ. Neben der technischen Perfektion und den genialen Funktionen ist der Mehrwert für den Handel klar erkennbar. Der LumiQ Licht-Planer liefert in zwei Klicks und unter einer Minute eine vollständige Lichtplanung, kalkuliert und visualisiert, für die individuelle Endkunden-Küche. Eine perfekte Lichtplanung ging bislang mit großem Zeitaufwand einher: dieser Planungsschritt dauerte üblicherweise im Schnitt 50 Minuten. Die Zeitersparnis ist also enorm. Sicherheit in Kalkulation und Lieferumfang ist garantiert. Der Küchenplaner kann nichts falsch bestellen. Damit bietet Schüller maximale Unterstützung und Sicherheit für den Planer. Ein weiterer Aspekt zugunsten des Handels ergibt sich aus der Tatsache, dass Licht in der Küche ein emotionaler Mehrwert für den Privatkunden ist und nun vom Küchenplaner sehr niederschwellig angeboten werden kann. Die Chance für ein Mehr an Umsatz liegt auf der Hand.

LumiQ ist ab Herbst 2026 für beide Produktmarken aus dem Hause Schüller planbar.

Einfach Marketing

Bei vielen Gesprächen mit dem Handel hat sich bei Schüller ein weiterer Punkt herauskristallisiert, den der süddeutsche Küchenhersteller aufgegriffen hat: Handelsmarketing. Im kleineren und mittelständischen Küchenhandel wird das Marketing meist durch den Inhaber selbst oder ein Familienmitglied zusätzlich zu den Hauptaufgaben mitgemacht. Schüller stellt zur Küchenmeile 2026 mit dem House of Marketing eine perfekte Unterstützung bei diesem essenziellen Thema vor.

Das House of Marketing beruht auf drei Säulen, die jeweils über die zentrale Plattform Extranet erreicht werden. In jeder Säule findet der Handelspartner die Unterstützung, die er braucht. Zur ganz freien Gestaltung seiner eigenen Medien stehen in der Bilddatenbank ShareFile (Säule 1) Bilder, Videos und Texte zur Verfügung. Ganz neu wird die Säule Schüller Partner Connect (Säule 2) vorgestellt. Hier bekommt der Handelspartner bereits vorgefertigte Medien, die sehr einfach z.B. mit dem eigenen Logo, individualisiert werden können. Der besondere Clou ist die Anzeigenfunktion. Innerhalb dieser Plattform kann der Handelspartner Google und Social Media Ads oder auch Großplakatwerbung direkt in der eigenen Region buchen. Es werden weder genaue Kenntnisse noch andere Tools gebraucht, um professionell aktiv zu werden. Die dritte Säule des House of Marketing vereint alle Medien, die, wie Broschüren oder digitale Verkaufshilfen, fertig angeboten werden und sehr gut für erfolgreiche Kundengespräche genutzt werden können. Der komplette Rollout findet voraussichtlich im März 2027 statt. Somit bietet Schüller seinen Partnern eine professionelle Marketingunterstützung, die den Aufwand reduziert und Zeit für das Kerngeschäft schafft.

Sicherheit in der Planung

Für die Produktmarken Schüller und next125 steht mit der neuen Kollektion eine Neuheit an, die aus konkreten Anforderungen des Marktes erwachsen ist. Mit der neuen 61cm Korpustiefe kann sowohl auf die Anforderungen moderner Bauten, als auch der Bedarf an mehr Stauraum gelöst werden. Schüller hat das Thema ganzheitlich gedacht. Es handelt sich dabei um eine echte Korpustiefe, d.h. es ist nicht nur die Seite vertieft, sondern der ganze Schrank. Zusätzlich sind Böden, Auszüge und Innenleben verfügbar. Wie bereits bei den Korpushöhen erfolgreich eingesetzt, ist nun in der Planungssoftware auch ein Wechsel innerhalb der Tiefen sehr einfach zu realisieren. Die Auswirkung bezieht sich jedoch nicht auf den Preis, denn der ist bei den Schüller Programmen der gleiche wie für die 56 cm Tiefe. Produkt, Preis und Produktservicefunktion – Schüller hat die Herausforderung der neuen Korpustiefe konsequent beantwortet.

„Wir stellen dem Planer den Umfang im Planungsspektrum zur Verfügung, den der braucht, um anspruchsvolle und zeitgemäße Küchenplanungen anzubieten. Gleichzeitig achten wir darauf, die Durchgängigkeit logisch im System und einfach in der Anwendung zu halten “, so Markus Schüller, Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk GmbH.

Licht. Leben. Küche. Mehrwert fürs Zuhause

Schüller unterstützt mit den Service-Lösungen den Küchenplaner im anspruchsvollen Arbeitsalltag gezielt. Angesichts zunehmender Komplexität, hoher Kundenerwartungen und knapper personeller Ressourcen besteht ein großer Bedarf an Konzepten, die Planungsprozesse effizienter gestalten und gleichzeitig die Beratungsqualität erhöhen. Unter dem diesjährigen Messemotto – Licht. Leben. Küche. Mehrwert fürs Zuhause – zeigt Schüller somit Neuheiten in allen Bereichen, die zu Gunsten des Fachhandels konzipiert wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schueller.de

Quelle: Schüller