hkt präsentierte Kunden aktuelle Neuheiten bei den Partnertagen

Im Mittelpunkt der drei Veranstaltungstage standen Neuheiten und Trends rund um die moderne Küche. In entspannter Atmosphäre konnten die Besucher die Produkte direkt vor Ort erleben, ausprobieren und sich umfassend beraten lassen. Neben den Produktpräsentationen bot die Veranstaltung vor allem Raum für persönliche Gespräche und den fachlichen Austausch mit den Partnern.

Ein besonderes Highlight war ARKI, ein modernes 5-Zonen-Kochfeld mit besonders schmalen, integrierten Dunstabzugselementen. Die reduzierte Gestaltung verbindet Kochfeld und Dunstabzug zu einer harmonischen Einheit und zeigt, wie sich Funktionalität und modernes Küchendesign miteinander verbinden lassen.

Für einen weiteren Blickfang sorgte der Genesi Mistral 100 All Black von Steel Cucine. Der markante Edelstahl-Standherd verbindet Induktionskochfeld, Backofen und integrierte Absaugung in einem Gerät und steht für italienisches Design und hochwertige Verarbeitung.

Auch bei den Spülen und Armaturen gab es Neues zu entdecken. Besonders harmonisch präsentierten sich die Opera Spüle und die dazu passende Dorian Armatur von Elleci, die durch ihre aufeinander abgestimmte Formensprache ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Ein besonderes Augenmerk lag dabei auf der neuen Farbe Wool, die der Kombination eine warme und zugleich moderne Note verleiht und sich besonders gut in zeitgemäße Küchenkonzepte integrieren lässt.

Opera wool

Abgerundet wurde die Präsentation durch innovative Beleuchtungslösungen von Domus Line, die Vorort zur Geltung kamen. So konnten die Besucher erleben, welchen Einfluss eine durchdachte Beleuchtung auf Atmosphäre, Funktionalität und die Gesamtwirkung einer Küche hat.

Auch das Badezimmer-Sortiment von hkt wurde präsentiert. Besonders die Spiegel überzeugten durch ihr modernes Design und ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Neben den Produktneuheiten standen bei den Partnertagen vor allem die persönlichen Begegnungen im Mittelpunkt. Bei Kaffee und kleinen Köstlichkeiten wurde intensiv diskutiert, beraten und gemeinsam über aktuelle Entwicklungen und Trends gesprochen.

Badezimmer bei hkt

Mit den Partnertagen 2026 blickt hkt auf drei erfolgreiche Veranstaltungstage zurück. Die positive Resonanz der Besucher zeigte einmal mehr die Bedeutung des persönlichen Austauschs und des direkten Erlebens von Produkten. Gleichzeitig unterstrich die Veranstaltung den Anspruch von hkt, seinen Partnern innovative Lösungen, kompetente Beratung und neue Impulse für die tägliche Arbeit zu bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hkt.at

Quelle: hkt