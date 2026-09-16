imm cologne 2027 mit neuer Markenwelt

Mit der neuen Struktur bildet die imm cologne die unterschiedlichen Anforderungen und Geschäftsschwerpunkte des internationalen Möbelmarktes künftig noch differenzierter ab; der gemeinsame Fokus auf verbraucherorientierte Einrichtung bleibt dabei bestehen.

Der internationale Möbelmarkt und seine Beschaffungsstrukturen verändern sich: Für den europäischen Handel gewinnen globale Produktions- und Lieferunternehmen zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage nach marktfertigen Produkten im Preiseinstiegs- bis mittleren Segment hoch.

„Mit den neuen Submarken Global Sourcing und Retail Furniture schafft die imm cologne klare Orientierung und eröffnet den Marktteilnehmenden gezielte Geschäftsmöglichkeiten. Als internationale Business-Plattform der verbraucherorientierten Möbelbranche bringt sie unterschiedliche Anforderungen an Beschaffung und Sortimentsgestaltung unter einem Dach zusammen“ , erklärt Bernd Sanden, Director der imm cologne.

Global Sourcing: internationale Beschaffung im Fokus

Mit Global Sourcing in Halle 11.1 etabliert die imm cologne 2027 eine neue Submarke für Sourcing und Beschaffung für die verbraucherorientierte Möbelindustrie. Der B2B-Marktplatz bringt internationale Produktions- und Lieferkompetenz mit der Nachfrage des europäischen Möbelmarktes zusammen. Das Spektrum reicht von OEM- und ODM-Produktion über Private Label und Auftragsfertigung bis hin zur Entwicklung und Beschaffung neuer Produkte und Kollektionen sowie zum Aufbau globaler Lieferketten.

Einkäuferinnen und Einkäufer aus Europa gewinnen einen kompakten Überblick über Fertigungskompetenzen, neue Bezugsquellen, skalierbare Produktionsmöglichkeiten und wettbewerbsfähige Preis-Leistungs-Verhältnisse. Internationale Produktions- und Lieferunternehmen treffen auf relevante Einkaufs- und Beschaffungsentscheiderinnen und -entscheider und erhalten Zugang zu neuen Kundengruppen, Absatzmärkten und Geschäftspartnerschaften in Europa.

Global Sourcing umfasst ein breites Angebotsspektrum für das Preiseinstiegssegment, darunter Polstermöbel, Wohnraummöbel, Schlafzimmermöbel und Matratzen, Tische und Stühle, Appartementmöbel, Klein- und Einzelmöbel, Kinder- und Jugendmöbel sowie Bad- und Sanitärmöbel.

Retail Furniture: marktfertige Möbel für den europäischen Handel

Mit Retail Furniture etabliert die imm cologne 2027 eine neue Submarke in Halle 10.2 für verkaufsfertige Möbel, marktreife Sortimente und designorientierte Einrichtungslösungen im Einstiegs- bis mittleren Preissegment. Hier treffen Herstellungsunternehmen und Marken auf Verbundgruppen sowie auf Entscheiderinnen und Entscheider aus dem europäischen Möbelhandel – stationär wie online.

Fachbesuchende erhalten einen konzentrierten Überblick über hochwertig verarbeitete Möbel und Einrichtungslösungen mit Designanspruch für den europäischen Konsumentenmarkt und gewinnen so Impulse für die eigene Sortimentsgestaltung. Aussteller erreichen relevante Retailer und Handelspartner im deutschen und zentraleuropäischen Möbelmarkt und haben die Möglichkeit, neue Absatzmärkte zu erschließen.

Das Produktangebot von Retail Furniture ist breit gefächert und umfasst Polstermöbel, Wohnraummöbel, Schlafzimmermöbel und Matratzen, Küche und Speisezimmer, Tische und Stühle, Appartementmöbel, Klein- und Einzelmöbel, Kinder- und Jugendmöbel, Bad- und Sanitärmöbel, Heimtextilien, Accessoires, Licht und Lichtsysteme, Bodenbeläge, Wand- und Deckengestaltung sowie weitere Raumgestaltung.

2027 als Auftakt der neuen Markenarchitektur

Die imm cologne 2027 bildet den sichtbaren Auftakt der weiterentwickelten Markenarchitektur. Mit Global Sourcing und Retail Furniture treten erstmals zwei eigenständige Submarken unter der Dachmarke imm cologne auf. Interessierte Unternehmen können sich weiterhin für die imm cologne 2027 anmelden. Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten und zur Anmeldung sind unter www.imm-cologne.de/fuer-aussteller/aussteller-werden verfügbar. Der Ticket-Shop für Fachbesuchende öffnet am 22. September 2026.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Koelnmesse