Wertgarantie stellt neuen Komplettschutz 2027 vor

Der Komplettschutz ist das Premium-Versicherungsprodukt von Wertgarantie und gilt als umfangreichster Versicherungsschutz der Branche. Nun passt das Unternehmen sein Kernprodukt auf das „Recht auf Reparatur“ an und vereinfacht es in seiner Preisstruktur.

Neben Anpassungen an der Preisstruktur und den Prämien ist das neue Produkt vollumfänglich auf das aktuelle „Recht auf Reparatur“ ausgelegt. Ziel ist es so, dem Fachhandel ein rechtssicheres Produkt an die Hand zu geben und gleichzeitig günstigere Einstiegsgeräte verstärkt vor Reparaturkosten zu schützen. Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, erklärt: „Eine der Verpflichtungen des Fachhandels, die das ‚Recht auf Reparatur‘ mit sich bringt, ist es, die Verbraucher frühzeitig aufzuklären. Unser neuer Komplettschutz versetzt die Partner nun in die Lage, ihren Kunden die Sorgen zu nehmen und zu sagen, ‚Wertgarantie übernimmt das für dich und alles ist abgedeckt.‘ Auch dafür haben wir die Tarife noch einmal attraktiver gestaltet, so können auch Geräte aus dem Einstiegssegment noch besser geschützt werden.“ Neben der Anpassung der Preise auf glatte Beträge hat Wertgarantie auch die Preisstufen überarbeitet. So können ab sofort Geräte in der Klasse bis 500 Euro, in der ein hoher Anteil der Geräte im Fachhandel verkauft werden, bereits ab 4 Euro versichert werden. Und auch die Premium-Option wird noch stärker und sogar günstiger.

Vorbereitung für den Fachhandel

Um die Partner im Fachhandel rechtzeitig abzuholen, stehen ab sofort die passenden Schulungsmodule in der Wertgarantie-Akademie bereit. Dazu wurde die Antragsstrecke neu aufgesetzt und der 3 für 2-Rechner mit den neuen Tarifen ausgestattet und in diese integriert. Auch Schulungen und Kick-Off-Veranstaltungen vor Ort sind geplant. Ab dem 1. Oktober stehen dann auch neue umfangreiche Werbematerialien zur Verfügung. Thilo Dröge zeigt sich voller Vorfreude auf das neue Produkt: „Unser neuer Komplettschutz ist in allen Dingen optimal. Wir haben eine gute Konditionierung, tolle Tarife, glatte Preise und unseren Angebots-Rechner, der das Verkaufsgespräch bestens unterstützt. So machen wir den Handel startklar für das ‚Recht auf Reparatur‘ und unser neues Produkt.“

Neues Feature für Brillen

Eine Neuerung gibt es im Bereich der Brillen: Hier hat der Versicherer auf die Partner aus der Optikerbranche gehört und eine weitere Leistung aufgenommen. Ändert sich die Sehstärke bei einem Kunden um mindestens 0,5 Dioptrie, übernimmt Wertgarantie die Kosten für den

Austausch der Brillengläser. Thilo Dröge ergänzt: „Wir bieten den umfangreichsten Schutz in Kombination mit den besten Produkten, auch im Bereich der Optik.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.at

Quelle: Wertgarantie