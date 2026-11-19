Design zwischen Funktion und Experiment

Die deutsche Nachwuchsdesignerin Mathilda Hohaus von der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle verwandelt mit O.D.E – Ode an die Eurobox ein industrielles Ordnungssystem in ein modulares Möbelstück. Das Regal aus MDF lässt sich ohne Schrauben oder Kleber zusammenstecken und flexibel erweitern.

Ordnung neu gedacht: Das modulare Regalsystem O.D.E von Ambiente Talent Mathilda Hohaus überträgt das Prinzip der Eurobox auf den Wohnraum – flexibel, funktional und ganz ohne Schrauben oder Kleber. Foto: Florian Merdes

Textilien mit zwei Gesichtern: Die japanische Designerin Kurumi Ravn, Gewinnerin des Young Design Award 2026 Japan, präsentiert mit Animal Coloration eine Kollektion wendbarer Jacquard-Textilien, deren Muster je nach Farbkombination unterschiedlich wirken. Inspiriert von der Tierwelt und der Natur entstehen aus Baumwolle und Nylon leichte, strapazierfähige Stoffe mit zwei unterschiedlichen Ansichten. Die vielseitigen Textilien eignen sich als Sofabezüge, Bettüberwürfe oder Raumteiler ebenso wie für Wohnaccessoires. Die ehemalige Textildesignerin, die erste Erfahrungen bei Issey Miyake gewinnen konnte, verbindet damit traditionelle Webtechniken mit zeitgenössischer Gestaltung.

Mit “Giraffe“ aus der Kollektion Animal Coloration spielt Ambiente Talent Kurumi Ravn mit grafischen Mustern und wechselnden Farbwelten. Die wendbaren Jacquard-Textilien zeigen je nach Variante eine versteckte Giraffe, treibende Eisschollen oder schimmernde Wasseroberflächen. Foto: KurumiRAVN DESIGN STUDIO

Der chinesische Designer Yuanlin Hu, Gründer des Londoner Designlabels DECXII, übersetzt mit seinen Möbel- und Leuchtenentwürfen persönliche Erinnerungen und Naturbeobachtungen in zeitgenössische Designobjekte. Sein Ansatz „Holding the Unseen“ macht das Unsichtbare im Alltag erfahrbar.

Erinnerungen in Form gebracht: Mit seinem Designlabel DECXII übersetzt Ambiente Talent Yuanlin Hu persönliche Erinnerungen und Naturbeobachtungen in außergewöhnliche Leuchten und Designobjekte. Foto: DECXII

Mit „RELISH“ hinterfragt Jasmin Ozturkkan Menda vertraute Essgewohnheiten. Ihre tragbaren Objekte verändern die Art, wie Lebensmittel berührt, gehalten und zum Mund geführt werden – und machen aus alltäglichen Handgriffen ein bewusstes, spielerisches Erlebnis. Sie laden dazu ein, innezuhalten, zu experimentieren und die sinnliche Beziehung zwischen Körper, Objekt und Nahrung bewusster wahrzunehmen.

Essen neu erleben: Das Designprojekt RELISH macht mit ungewöhnlichen, tragbaren Objekten alltägliche Essgewohnheiten zu einem bewussten, sinnlichen Erlebnis. Foto: RELISH

Vom 29. Januar bis 2. Februar 2027 präsentieren sich die ausgewählten Nachwuchsdesigner*innen im Talents-Areal in Halle 3.1 – mitten im internationalen Hub für Interior Design, Hospitality und Projektgeschäft. Das Förderprogramm der Ambiente bietet ihnen eine internationale Bühne und direkten Zugang zu Vertreter*innen aus Industrie, Handel und Medien.

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt