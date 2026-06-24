Wohnen im Wandel: Lösungen für Effizienz und Komfort auf der ISH 2027

Der Bedarf an Wohnraum bleibt hoch, während sich Erwartungen an Komfort, Ressourceneinsatz und langfristige Nutzbarkeit deutlich weiterentwickeln.

Wie sich diese Anforderungen in der Praxis umsetzen lassen, zeigt die ISH 2027 vom 15. bis 19. März 2027 in Frankfurt am Main. Die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft stellt Lösungen in den Mittelpunkt, die technische Systeme im Gebäude zusammendenken und auf reale Anwendungen ausrichten.

Marktentwicklung im Wohnungsbau

Ein Blick auf die aktuellen Entwicklungen zeigt auch in den Zahlen, wie stark sich der Markt verändert: Nach den deutlichen Rückgängen der vergangenen Jahre erwartet Euroconstruct für die europäische Bauwirtschaft ab 2026 wieder Wachstum. Besonders der Wohnungsbau soll sich schrittweise erholen und bis 2028 wieder an Dynamik gewinnen. Parallel dazu gewinnt der Gebäudebestand weiter an Bedeutung. Energetische Sanierungen, Modernisierungen und die Anpassung bestehender Gebäude an neue Anforderungen prägen zunehmend die Bautätigkeit in Europa. Der Fokus verlagert sich damit von der reinen Schaffung neuer Wohnflächen stärker auf die nachhaltige Weiterentwicklung bestehender Gebäude.

Mit dieser Entwicklung verändern sich die Anforderungen an Gebäude grundlegend. Energieeffizienz und Betriebskosten bleiben zentrale Themen, darüber hinaus gewinnen Komfort und langfristige Nutzbarkeit an Bedeutung. Wohnräume sollen sich flexibel an unterschiedliche Lebensphasen anpassen lassen. Altersgerechte Konzepte werden damit zu einem festen Bestandteil moderner Wohnstrategien. (Quelle: Euroconstruct/ifo Institut, 101st Euroconstruct Conference, Helsinki, Juni 2026)

Neue Anforderungen im Bestand und Neubau

Gerade im Wohnungsbau zeigt sich, wie eng diese Anforderungen miteinander verknüpft sind. Komfort, Energieverbrauch und Wasserbedarf werden zunehmend als zusammenhängendes System betrachtet. Steigende Baukosten, hoher Fachkräftebedarf und Sanierungen im bewohnten Zustand erschweren die Umsetzung zusätzlich. Gefragt sind Lösungen, die sich wirtschaftlich realisieren lassen und langfristig zuverlässig funktionieren.

Wie solche Lösungen konkret aussehen können, zeigt sich dort, wo Anforderungen und technische Umsetzung zusammengeführt werden und wo die unterschiedlichen Perspektiven der Wohnungswirtschaft aufeinandertreffen.

Lösungen für den Wohnungsbau auf der ISH

Wenn Wohnraum knapper wird und gleichzeitig die Ansprüche an Komfort und Nutzbarkeit steigen, rückt die Gestaltung funktionaler und flexibler Bäder in den Fokus. Im Lösungsfeld „Sanitärräume“ zeigt die ISH 2027, wie sich Design, Hygiene und langfristige Nutzbarkeit verbinden lassen – und welche Ansätze sich für Projektentwickler, Planer und ausführende Gewerke gleichermaßen eignen. Von kompakten Konzepten für verdichteten Wohnraum bis hin zu barrierearmen Ausstattungen und durchdachten Installationssystemen.

Der effiziente Umgang mit Wasser und Energie wird parallel zu einer zentralen Stellschraube für Betriebskosten und Versorgungssicherheit – insbesondere für Wohnungsunternehmen und Betreiber. Im Lösungsfeld „Wasserführende Systeme“ werden Lösungen sichtbar, die genau hier ansetzen: hygienische Trinkwasserinstallationen, optimierte Heizkreisläufe sowie Systeme für Entwässerung und Regenwassernutzung tragen dazu bei, Ressourcen zu schonen und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Mit Blick auf steigende Energieanforderungen stellt sich zudem die Frage nach einer zukunftsfähigen Wärmeversorgung. Das Lösungsfeld „Wärmeerzeugung“ bündelt Technologien wie Wärmepumpen, hybride Systeme und die Einbindung erneuerbarer Energien, die sowohl für die Planung als auch für den wirtschaftlichen Betrieb von Wohngebäuden relevant sind.

Gleichzeitig gewinnt die Qualität der Innenräume an Bedeutung. Gerade in energieeffizienten Gebäuden wird deutlich, wie wichtig ein kontrollierter Luftaustausch ist. Im Lösungsfeld „Raumluft“ werden daher Konzepte präsentiert, die für ein gesundes Raumklima sorgen und den gestiegenen Anforderungen an Komfort und Behaglichkeit gerecht werden – ein Aspekt, der für Planer ebenso wie für Betreiber zunehmend an Gewicht gewinnt.

Damit diese Systeme auch unter realen Bedingungen umsetzbar sind, rückt schließlich die praktische Installation in den Fokus. Das Lösungsfeld „Installation“ zeigt, wie sich Bau- und Sanierungsprozesse effizienter gestalten lassen – etwa durch vorgefertigte Komponenten, optimierte Abläufe und moderne Montagekonzepte. Gerade für das SHK-Handwerk und den Fachhandel ergeben sich hier Ansätze, die Effizienz steigern und die Umsetzung auf der Baustelle spürbar erleichtern.

Fachlicher Austausch und Wissenstransfer

Ergänzt wird die ISH 2027 durch ein vielseitiges Eventprogramm mit Fachvorträgen, Konferenzformaten und Expertentreffpunkten. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen rund um energieeffiziente Gebäudetechnik, nachhaltige Wassernutzung und moderne Raumkonzepte. Dabei werden auch Herausforderungen im Wohnungsbau aufgegriffen – von der Sanierung im Bestand über die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bis hin zu komfortorientierten und langfristig nutzbaren Wohnkonzepten.

Sanitärräume im Wohnungsbau: Lösungen für Komfort, Ressourceneffizienz und langfristige Nutzbarkeit im Alltag

ISH

Die nächste ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft, findet vom 15. bis 19. März 2027 in Frankfurt am Main statt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ish.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt7Foto: /Pietro Sutera