Kletterpark, Karaoke und Kompetenzen: Neue Young Talents starten bei der Wertgarantie Group

Höhepunkt der diesjährigen Ausbildungsfahrt war der Ausflug in einen Kletterpark. Dieser hat die Young Talents nicht nur sportlich gefordert, sondern stärkte vor allem auch das Gemeinschaftsgefühl

Mit einem abwechslungsreichen Onboarding-Programm wurden die fünf neuen Auszubildenden und dual Studierenden in ihren ersten Tagen nicht nur mit dem Unternehmen vertraut gemacht, sondern auch als Gruppe mit den Young Talents der höheren Lehrjahre zusammengebracht. Ein besonderer Höhepunkt war die gemeinsame dreitägige Ausbildungsfahrt nach Magdeburg.

Das Onboarding bot den Neuankömmlingen einen interaktiven Start bei der Wertgarantie Group, mit viel Raum zum persönlichen Kennenlernen und Ankommen. Neben einem Business-Knigge-Workshop erhielten sie Einblicke in zentrale Anlaufstellen, die Versicherungsprodukte und ihre zukünftigen Einsatzbereiche. Mit dabei waren auch die Azubi-Paten. Die Auszubildenden aus höheren Lehrjahren stehen den Berufsstartern im Arbeitsalltag mit Rat und Tat zur Seite und erleichtern ihnen damit den Einstieg ins Unternehmen.

Drei Tage voller neuer Erfahrungen

Die anschließende Azubifahrt hat bei der Wertgarantie Group Tradition. Dieses Jahr ging es für alle neuen und erfahrenen Young Talents nach Magdeburg. In Workshops zu Stressbewältigung, Präsentation und persönlichen Stärken setzten sich die Nachwuchskräfte mit wichtigen Kompetenzen für ihren Berufsalltag auseinander. Bei einer Stadtrallye, im Kletterpark, auf der Elbauen-Zipline und bei einer gemeinsamen Karaoke-Session standen das gegenseitige Kennenlernen und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Mein Beruf. Meine Stärke.“ konnten die Nachwuchskräfte zum Abschluss ihre eigenen Stärken präsentieren und das Gelernte direkt anwenden.

Mehr als ein klassischer Ausbildungsstart

Mit dem Onboarding-Programm legt die Wertgarantie Group den Grundstein für eine abwechslungsreiche Ausbildungszeit und ein starkes Miteinander im Unternehmen. „Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Young Talents sich von Anfang an bei uns willkommen fühlen und mit einem guten Gefühl in die neue Lebensphase starten. Deshalb setzen wir bewusst auf ein umfassendes Onboarding, das fachliche Orientierung, Teambuilding und persönliche Entwicklung miteinander verbindet“, sagt Gina Staeglich, Specialist Young Talents bei der Wertgarantie Group.

Vielfältige Perspektiven für Young Talents

Die Wertgarantie Group bildet Nachwuchskräfte in unterschiedlichen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen aus. Das Ausbildungsangebot orientiert sich am aktuellen Bedarf der Unternehmensgruppe und wird regelmäßig weiterentwickelt, sodass je nach Jahr unterschiedliche Fachrichtungen und Berufsbilder angeboten werden. Zum Ausbildungsstart 2026 zählen dazu unter anderem die Fachinformatik für Anwendungsentwicklung, Fachinformatik für Systemintegration Mediengestaltung sowie die dualen Studiengänge Informatik und IT-Security. Insgesamt bildet die Unternehmensgruppe derzeit 18 Nachwuchskräfte aus.

In den ersten Tagen haben die neuen Nachwuchstalente ein abwechslungsreiches und interaktives Programm absolviert. In mehreren Workshops ging es insbesondere um wichtige Kompetenzen für den Berufsalltag

Mehr zur Ausbildung bei der Wertgarantie Group

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie-group.com

Quelle: WERTGARANTIE Group