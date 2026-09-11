berbel feiert Premiere auf Gut Böckel

berbel auf Gut Böckel: weiterentwickelte Downline-Kochfeldabzüge und die neue Kopffreihaube Shapeline

Neue Produkte, weiterentwickelte Technik und ein neuer Standort für die Marke: Zur Küchenmeile 2026 präsentiert sich berbel erstmals gemeinsam mit Franke auf Gut Böckel. Vom 19. bis 24. September stehen dort die Neuheiten 2026/27 im Fokus – allen voran die technisch und gestalterisch weiterentwickelte Downline-Familie sowie die neue Kopffreihaube Shapeline. Mit einer Preview auf die nächste Evolutionsstufe der Downline Infinity Pro und Advance gibt berbel zudem einen Ausblick auf 2027.

berbel Downline: Design, Akustik und Effizienz optimiert

Die berbel Downline-Familie startet mit einem überarbeiteten Design und gezielten technischen Weiterentwicklungen in die neue Saison. Ein neu gestaltetes Einströmgitter mit horizontalen

Lamellen und die optimierte Luftführung sorgen für eine effiziente Erfassung von Koch- und Bratdünsten nach dem bewährten fettfilterfreien berbel Prinzip. Gleichzeitig arbeiten die Modelle bis zu 4 dB(A) leiser und erreichen die Energieeffizienzklasse A+.

Mit Downline Infinity Pro, Advance, Performance und Compact bietet berbel vier Kochfeldabzüge für unterschiedliche Anforderungen und Planungssituationen. Je nach Modell erweitern

Bridge-Funktion, intelligente Kochfunktionen sowie Premium Control mit optionaler Knebelsteuerung den Bedienkomfort. Alle Modelle sind mit glänzender oder mattschwarzer Glasoberfläche erhältlich.

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Preview 2027: Licht übernimmt Funktion

Einen ersten Ausblick auf 2027 gibt berbel mit der nächsten Evolutionsstufe der Downline Infinity Pro und Advance. Eine neue Lichtsignatur rund um das Einströmgitter und am berbel Logo setzt nicht nur einen gestalterischen Akzent, sondern übernimmt zugleich eine funktionale Aufgabe: Funktionen wie Nachlauf, aktive Bridge-Funktion oder Restwärme werden dezent visualisiert und lassen sich intuitiv erfassen. Größere Induktionsspulen erhöhen die Flexibilität beim Kochen. Magic-Black-Kochzonenmarkierungen und der sogenannte Deadfront-Effekt sorgen zugleich für eine besonders ruhige, reduzierte Optik der Glasfläche.

berbel Shapeline: neue Kopffreihaube mit klarer Formensprache

Mit der neuen Shapeline erweitert berbel sein Portfolio um eine Kopffreihaube, die markantes Design mit innovativer Lüftungstechnologie verbindet. Der mattschwarze Korpus, die tiefschwarze Glasfront und die kaminlose Bauweise mit scheinbar schwebender Glasfläche verleihen dem Modell seinen eigenständigen, reduzierten Charakter. Prägendes Gestaltungselement ist der durchgängige Lichtschlitz in der Front. Zusätzlich setzt integriertes Licht im Wraseneinzug die Erfassung der Kochdünste gezielt in Szene. Zusammen mit der dimmbaren Kochfeldbeleuchtung entsteht ein abgestimmtes Lichtkonzept, das Funktion und Gestaltung miteinander verbindet.

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Technisch kombiniert die Shapeline das bewährte berbel Prinzip der fettfilterfreien Fettabscheidung mit der patentierten BackFlow-Technologie. Neu ist ein speziell für den Umluftbetrieb entwickelter Plisseefilter mit großer Filterfläche und einer Geruchsbindung von bis zu 90 Prozent. Ein kontrollierter Öffnungsmechanismus und gut zugängliche Komponenten erleichtern zudem Handling und Reinigung.

berbel Markenwelt und Akademie auf Gut Böckel

Neben den Neuheiten präsentiert berbel auf Gut Böckel sein breites Haubenportfolio – von Insel- und Wandhauben über Kopffreihauben bis zu Einbaulösungen. Ergänzt wird der Messeauftritt durch die berbel Akademie. Sie vermittelt kompakte Fachimpulse zu Produkten, Technologien und Anwendungsmöglichkeiten und dient auch über die Küchenmeile hinaus als Plattform für Schulungen und den Wissenstransfer mit dem Fachhandel.

berbel präsentiert die Neuheiten 2026/27 vom 19. bis 24. September 2026 auf Gut Böckel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.berbel.de

Quelle: berbel