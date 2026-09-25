La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne wächst und stärkt internationale Reichweite

Die wachsende internationale Ausrichtung der Messe wurde erstmals durch Länderbeteiligungen aus Spanien, Brasilien und Italien unterstrichen. Das dreitägige Programm verknüpfte Fachausstellung, Business- und Wissensaustausch sowie diverse Satellitenevents in der Stadt und machte die gestiegene internationale Präsenz sichtbar.

Starkes Besucherinteresse und internationales Markenportfolio

Die Veranstaltung in der Plaza Mayor begrüßte 18.522 Besucherinnen und Besucher. Einschließlich der begleitenden Aktivitäten und Veranstaltungen im Stadtgebiet erreichte das Ökosystem der La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne insgesamt 22.842 Teilnehmende und verzeichnete damit ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Das Angebot erstreckte sich über vier Pavillons und Erlebnisbereiche und umfasste mehr als 285 Marken. Darunter waren 37 internationale Aussteller vertreten. Zu den internationalen Marken gehörten unter anderem Porcelanosa, LAMP, Wever & Ducré, Vondom, Humanscale, Huarcaya Group, Point, Cosentino, Diemme, HIGOLD und KASSANI. Marken wie Altek, Nuvant, La Nuit, Hunter Douglas, IKEA, Verdi und MUMA ergänzten das kolumbianische und internationale Ausstellerangebot. Präsentiert wurden Lösungen für Einrichtung, Küche, Beleuchtung und Beleuchtungstechnologie, Outdoor und Wellness, Architektur sowie Grafikdesign und moderne Arbeitswelten.

„Bereits beim ersten Rundgang wurde deutlich spürbar: La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne hat in diesem Jahr neue Akzente gesetzt und die Messlatte höher gelegt. Dies zeigte sich in der Gestaltung der Präsentationsflächen kolumbianischer Marken, in der Qualität der Installationen und Produktpräsentationen sowie in den Formaten, die zum Verweilen und Entdecken einluden. Darin spiegelt sich die Weiterentwicklung einer professionellen und ambitionierten kolumbianischen Designbranche wider. Zugleich bestätigt es den Anspruch der Messe, mit diesem Umfeld zu wachsen“, sagte Eddy Karmona, Mitbegründer und General Director der La Feria De Diseño Medellín.

Business Matchmaking Round: Geschäftsabsichten steigen auf rund 27 Millionen US-Dollar

An der Business Matchmaking Round nahmen 85 Einkäufer und 115 Unternehmen teil, die in insgesamt 496 Geschäftsgesprächen zusammenkamen. Die Geschäftsabsichten, die im Rahmen dieser Gespräche dokumentiert wurden, beliefen sich auf 81,9 Milliarden COP (umgerechnet rund 27 Millionen US-Dollar). Im Vergleich zu 58 Milliarden COP im Jahr 2025 entspricht dies einem Anstieg von rund 41 Prozent.

„Encuentro Latinoamericano de Diseño y Negocios“ vereint Fachleute aus 13 Ländern

Bei der vierten Ausgabe des „Encuentro Latinoamericano de Diseño y Negocios” (Lateinamerikanisches Design- und Wirtschaftstreffen) kamen mehr als 130 Teilnehmende aus 13 Ländern mit 17 Referentinnen und Referenten zusammen.

Zu ihnen gehörten Adriana Hoyos, Nadja Borras von Gensler, Jacqueline Martinez von Hyatt Inclusive Collection, Laura Acevedo vom Projekt „Four Seasons Hotel and Residences Cartagena”, Gonzalo Tudanca von HBA Miami, Marco Praga, Gründer des Marco Praga Design Studio, sowie Esteban Najas, Gründer von Najas Arquitectos. Das Format bot neben den Podiumsdiskussionen Raum für einen fachlichen Austausch über Anforderungen, Entscheidungsprozesse und Einflüsse auf Projekte. Ausstellende Markenvertreter, Podiumsteilnehmer, führende Design-Experten und Architekten tauschten Erfahrungen, Herausforderungen und Praxisbeispiele aus und förderten damit die Vernetzung innerhalb der Branche.

Brasilien, Spanien und Italien erstmals mit Delegationen vertreten

Mit den erstmaligen Länderbeteiligungen aus Brasilien, Spanien und Italien setzte La Feria De Diseño Medellín 2026 ein Zeichen für ihre wachsende internationale Vernetzung. Der Ausbau der internationalen Beteiligung wurde durch eine mehrmonatige Zusammenarbeit von La Feria De Diseño Medellín mit der Koelnmesse vorbereitet. Brasilien war durch Conexões Brasil by Brazilian Furniture vertreten, eine Initiative von ABIMÓVEL und ApexBrasil. Spanien präsentierte sich über ICEX mit dem Programm Interiors from Spain. Italien beteiligte sich über die Italian Trade Agency (ITA) mit „Made in Italy: The Shape of a Culture“. Die Programme konzentrierten sich auf die Vernetzung mit Einkäufern und Projektverantwortlichen, den Austausch zu Ausschreibungen sowie die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten in Lateinamerika.

Brasilien stellte die stärkste internationale Länderbeteiligung der diesjährigen Ausgabe. Im Rahmen des „Conexões“-Konzepts brachte die Initiative „Brazilian Furniture“ von ABIMÓVEL in Zusammenarbeit mit ApexBrasil 48 brasilianische Unternehmen in Medellín zusammen. 15 Marken nahmen am „Brazil Space“ teil, alle 48 Unternehmen beteiligten sich zudem an einem Geschäftsprogramm mit 25 internationalen Einkäufern, das der Erweiterung von Vertriebskanälen und der stärkeren Positionierung brasilianischer Möbel in Lateinamerika diente.

Die vom ICEX im Rahmen von „Interiors from Spain“ organisierte spanische Beteiligung umfasste sieben Unternehmen auf einer Fläche von mehr als 145 Quadratmetern. Vondom, Divanistar, EliAcoustic, Ramonsoler, NOW Carpets Design, RS Barcelona und Tarimatec präsentierten ihre Produkte einem Fachpublikum aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur und Handel. Italien war über die Italian Trade Agency (ITA) mit dem Programm „Made in Italy: The Shape of a Culture“ vertreten. Zehn Designmarken nutzten den gemeinsamen Auftritt, um Kontakte zu Importeuren, Showrooms sowie Fachleuten aus Architektur und Innenarchitektur aufzubauen. Das Savannah College of Art and Design (SCAD) unterstützte die internationale Ausrichtung der Veranstaltung zudem als akademischer Sponsor.

„Diese Ausgabe hat gezeigt, dass Medellín international stärker als relevanter Designstandort in Lateinamerika wahrgenommen wird. Das Interesse kam unter anderem von Unternehmen, die bislang nicht in der Region vertreten sind. Sie nutzten die Veranstaltung, um den Markt kennenzulernen, Projektmöglichkeiten zu prüfen und Kontakte im Objekt- und Hospitality-Geschäft aufzubauen. Als Koelnmesse wollen wir dieses Interesse weiterentwickeln und dazu beitragen, Kolumbien und insbesondere Medellín als Design-Drehscheibe für Lateinamerika zu stärken. Gleichzeitig möchten wir internationale Unternehmen und Einkäufer noch enger mit den Marktakteuren der Region vernetzen. Die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe haben bereits begonnen. Dabei wollen wir insbesondere die Bereiche Arbeitsplatzlösungen, Büromöbel und Objektgeschäft weiter ausbauen“, sagte Christian Guarín, Managing Director von Koelnmesse Colombia & LATAM.

Zwei Bühnen rücken „Rockstars“ und internationale Design-Größen ins Rampenlicht

Insgesamt besuchten 3.982 Teilnehmende das Programm auf den beiden Bühnen „Charlas Perpetuas x Bodega/Comfama“ und „Talks“ der Universidad EIA. Zu den 60 internationalen Referenten und „Rockstars“ der Branche aus 14 Ländern Vortragenden gehörten Humberto Campana, Felipe Pantone, Juan Montoya, Cazú Zegers, Stefano Giovannoni, Mauricio Rocha, Giancarlo Mazzanti, Adriana Hoyos und Zanini de Zanine. Das Themenspektrum reichte von Design, Architektur und Kunst über Hospitality, Werkstoffe und Beleuchtung bis zu Innovation und Künstlicher Intelligenz. Die Beiträge griffen internationale Entwicklungen auf und ordneten sie in den Kontext regionaler Herausforderungen und Marktpotenziale ein.

Begleitprogramm macht Medellín zur erweiterten Veranstaltungsfläche

Das Programm umfasste zahlreiche Begleitveranstaltungen über das Messegelände hinaus in Designstudios, Geschäften, Kunstgalerien, Restaurants und Hotels im gesamten Stadtgebiet. „Creadores“ verzeichnete mehr als 140 Projektvorschläge, von denen 23 für das Programm ausgewählt wurden. Vier der ausgewählten Projekte waren Teil einer Zusammenarbeit mit der Porto Alegre Design Week. Futura Lab ergänzte das Programm mit einem Lern- und Experimentierraum, der Kindern und Familien einen praktischen Zugang zu Design und Gestaltung vermittelte. Schätzungen zufolge generierte die Veranstaltung einen wirtschaftlichen Impuls von rund 15,3 Millionen US-Dollar für Medellín. Von den zusätzlichen Ausgaben der Aussteller, Einkäufer, Gäste, Medienvertreter und Besucher profitierten insbesondere Hotellerie, Gastronomie, Mobilitätsanbieter, Einzelhandel und Kultureinrichtungen.

Künftige Wachstumsthemen

Die diesjährige Ausgabe hat weitere Wachstumspotenziale für Möbel und Ausstattungslösungen im Arbeitsplatz- und Objektbereich aufgezeigt. Im Mittelpunkt standen die Themen Ergonomie, Akustik, Beleuchtung, technologische Integration, Wohlbefinden und flexible Raumkonzepte. Für kommende Ausgaben ist geplant, diese Themen im Ausstellerangebot und im begleitenden Fachprogramm weiter auszubauen. Dabei knüpft die Veranstaltung an die internationale Messekompetenz der Koelnmesse in den Bereichen Living, Contract and Public Spaces an.

Die nächste Ausgabe der La Feria De Diseño Medellín powered by idd cologne findet vom 16. bis 18. September 2027 im Messezentrum Plaza Mayor in Medellín statt.

Die nächsten Veranstaltungen:

ORGATEC, Köln, Deutschland, 27.-30.10.2026

idd cologne, Köln, Deutschland, 27.-31.10.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.laferiadediseno.com/en

Quelle: Koelnmesse