Jetzt Ticket für die imm cologne 2027 sichern!

Vom 19. bis 22. Januar 2027 bringt die B2B-Messe für verbraucherorientierte Einrichtung die internationale Möbelbranche in Köln zusammen. Sichern Sie sich jetzt frühzeitig Ihr Ticket und starten Sie auf der imm cologne ins neue Möbeljahr!



NEU 2027: Mit einer weiterentwickelten Markenarchitektur bildet die imm cologne die unterschiedlichen Anforderungen und Geschäftsschwerpunkte des internationalen Möbelmarktes künftig noch differenzierter ab.

Unter der Dachmarke imm cologne erwarten Sie 2027 zwei neue Submarken: Global Sourcing für internationale Beschaffung und Retail Furniture für marktfertige, designorientierte Sortimente.

So können Sie Ihren Messebesuch noch gezielter nach Ihren Geschäftsschwerpunkten planen.

Global Sourcing | HALLE 11.1

Die neue Submarke für Sourcing und Beschaffung im Preiseinstiegssegment. Entdecken Sie internationale Anbieter:innen für OEM und ODM, Private Label und Auftragsfertigung. Knüpfen Sie neue Partnerschaften für Produkt- und Kollektionsentwicklung und den Aufbau globaler Lieferketten.

Retail Furniture | HALLE 10.2

Die neue Submarke für verkaufsfertige Möbel und Einrichtungslösungen mit Designanspruch im Einstiegs- bis mittleren Preissegment. Treffen Sie internationale und europäische Herstellungsunternehmen und Marken und gewinnen Sie neue Impulse für Ihre Sortimentsgestaltunng.

Zu Retail Furniture

Messedirector Bernd Sanden und sein Team der Koelnmesse freuen sich darauf, Sie im Januar in Köln begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.imm-cologne.de

Quelle: Koelnmesse