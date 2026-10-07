LOOC der neue Bürostuhl von Klöber

Das Modell steht für einen ganzheitlichen Ansatz in der Entwicklung moderner Sitzmöbel. Entworfen von Designer Jörg Bernauer und gemeinsam mit dem Klöber Entwicklungsteam umgesetzt, verbindet LOOC eine komfortorientierte Gestaltung mit innovativer Konstruktion und nachhaltigem Materialeinsatz. Das Ergebnis ist ein Stuhl, der nicht nur funktional überzeugt, sondern Arbeitsräume atmosphärisch bereichert.

Inspiriert von Klassikern, entwickelt für die Arbeitswelt von heute

Das Design von LOOC orientiert sich an der Formensprache früher Klöber Modelle. Besonders prägend ist der charakteristische Rückenlehnbügel, der an historische Entwürfe des Unternehmens aus den 1930er- bis 1960er-Jahren erinnert. Gleichzeitig interpretiert LOOC diese Gestaltung neu: Statt einer geschlossenen Schale prägen freigespannte Flächen und klare Konturen das Erscheinungsbild.

Die harmonische Linienführung setzt sich von der Rückenlehne bis in die Ringarmlehnen fort und verleiht dem Stuhl eine stilistische Beständigkeit. So entsteht ein Möbelstück, das sich gleichermaßen in designorientierte Bürolandschaften, kreative Arbeitswelten und repräsentative Räume einfügt.

Komfort ohne Kompromisse

Eine der größten Innovationen von LOOC liegt im Verzicht auf PU-Schaum. Klöber setzt erstmals auf einen vollständig schaumfreien Sitzaufbau. Der neu entwickelte Mesh-Box-Sitz kombiniert eine tragende Netzstruktur mit Federkern- und 3D-Gewebetechnologie. Dadurch entsteht langlebiger Sitzkomfort, ohne auf die ergonomischen Eigenschaften klassischer Polsterungen angewiesen zu sein.

Komfort und Bewegung sind bei LOOC eng mit der Konstruktion verknüpft. Für aktives Sitzen sorgen die dreidimensional beweglich gelagerten Sitz- und Rückenelemente. Die elastische Struktur unterstützt natürliche Bewegungsabläufe und reagiert flexibel auf die Haltung der Nutzer. Gleichzeitig prägt die Konstruktion auch die charakteristische Optik des Drehstuhls.

„Die Form des Drehstuhls wird geprägt durch die Kontur und die frei gespannte Fläche innerhalb der Aussparung“ , erläutert Bernauer. „Solche Freispannungen sind perfekte Formen, die natürlicherweise aufgrund ihrer Materialeigenschaften entstehen. Das erzeugt spannende optische Perspektiven und verleiht LOOC seine unverwechselbare Identität.“

Eine Produktfamilie mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten

LOOC wurde von Anfang an als einer der vielseitigsten Drehstühle von Klöber konzipiert. Das Modell ist mit Netzgewebe, Stoff oder Leder erhältlich und kann in zahlreichen Farben und

Ausstattungsvarianten konfiguriert werden. Hoher oder niedriger Rücken, unterschiedliche Gestelle sowie optionale Softpads mit magnetischer Befestigung ermöglichen individuelle

Lösungen für verschiedenste Einsatzbereiche.

Trotz der Vielfalt folgt jede Version derselben Formensprache. Damit schafft LOOC ein einheitliches Erscheinungsbild über unterschiedliche Arbeits- und Kommunikationszonen hinweg. „LOOC sollte ein Stuhl mit einer eigenen Persönlichkeit werden. Die klare Formensprache sorgt dafür, dass die unterschiedlichen Varianten aber als Teil einer Familie

erkennbar bleiben“, sagt Bernauer.

Mit LOOC unterstreicht Klöber seinen Anspruch, Sitzmöbel zu entwickeln, die Design, Ergonomie und Nachhaltigkeit gleichermaßen berücksichtigen und dabei neue Wege gehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kloeber.com

Quelle: KLÖBER