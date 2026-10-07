Sachsenküchen zieht eine rundum positive Bilanz der diesjährigen Küchenmeile

Erweitertes SOFTLINE-KONZEPT in den Radien 200mm als nutzbare Schrankabschlüsse und 80mm Inselabschluss. Schranköffnung über das neue Griffmuldenkonzept

Besonders großes Interesse weckte die neue Griffmulden-Generation mit den Designlinien Basic und Accent. Vor allem die Möglichkeit, ein LED-mit mehr als 40 Dekoreinlagen individuelle Akzente zu setzen, stieß bei den Messebesuchern auf sehr positive Resonanz. Ein weiterer Schwerpunkt war die Weiterentwicklung des Softline-Konzeptes: Neue Radien von 80 und 200 mm sowie erstmals funktional nutzbare gerundete Schrank- und Regalelemente eröffnen zusätzliche Möglichkeiten für fließende, ganzheitliche Raumkonzepte. Ergänzt wurde der Messeauftritt durch neue Stilwelten, Farben und Oberflächen sowie zahlreiche funktionale Sortimentserweiterungen.

Sachsenküchen zieht eine rundum positive Bilanz der Küchenmeile 2026. An den sechs Messetagen im Kitchen Center Löhne konnte das Unternehmen 7,1 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr begrüßen. Besonders erfreulich war neben dem gestiegenen Besucheraufkommen die positive Resonanz auf die vorgestellten Neuheiten für das Modelljahr 2027. Unter dem Motto „Beyond Straight Lines“ zeigte Sachsenküchen, wie sich neue Formen, Materialien, Farben und Funktionen zu individuellen Küchen- und Wohnraumlösungen verbinden lassen.

Neue Griffmulden-Generation trifft den Nerv der Besucher

Im Mittelpunkt des Interesses stand die komplett neu entwickelte Griffmulden-Generation. Das neue System erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten der grifflosen Küche deutlich und macht aus einem bislang vorwiegend funktionalen Detail ein individuell konfigurierbares Designelement.

Mit den beiden Designlinien Basic und Accent bietet Sachsenküchen unterschiedliche Möglichkeiten der Gestaltung. Während Basic mit einer puristischen Optik in Edelstahlfarbig, Schwarz, Weiß und Bronzefarbig auftritt, ermöglicht Accent den Einsatz von mehr als 40 unterschiedlichen Dekoreinlagen. Von authentischen Holzoberflächen bis zu ausdrucksstarken Unifarben kann die Griffmulde damit gezielt auf Fronten, Arbeitsplatten und das gesamte Farb- und Materialkonzept einer Planung abgestimmt werden.

Gerade diese Möglichkeit des Dekoreinschubs stieß bei den Messebesuchern auf besonders großes Interesse. Die individuelle Kombination unterschiedlicher Materialien und Farben eröffnet dem Fachhandel zusätzliche Möglichkeiten, Küchenplanungen stärker zu differenzieren und auf die persönlichen Vorstellungen der Kunden abzustimmen. Auch die integrierte LED-Beleuchtung, die stufenlos dimmbar und in der Farbtemperatur regelbar ist, unterstreicht den gestalterischen Charakter des neuen Griffmuldenkonzeptes und ist ebenfalls Bestandteil des ganzheitlichen Lichtsystems von Sachsenküchen.

Griffmuldenkonzept: vertikale Planung in Edelstahl, beleuchtet

Neue Radien erweitern das Softline-Konzept

Einen zweiten Schwerpunkt bildete die konsequente Weiterentwicklung des Softline-Konzeptes. Die bereits bestehenden Radien von 25 und 39 mm (für Wangen in 25mm und 50mm) werden für die Kollektion 2027 um deutlich großzügigere Radien von 80 (für Wangen 100mm) und 200 mm ergänzt. Dadurch entstehen neue Möglichkeiten, klassische geradlinige Möbelstrukturen aufzubrechen und Küchen- und Wohnbereiche mit fließenden Übergängen zu gestalten.

Abgerundete Seitenwangen, Regale, Arbeitsplatten und Inselabschlüsse verleihen den Planungen einen wohnlichen, solitären Charakter. Neu ist zudem, dass die 200mm gerundeten Elemente nicht nur gestalterisch eingesetzt, sondern mit Regal- und Schrankelementen in unterschiedlichen Breiten auch funktional als Stauraum genutzt werden können. Die Ausführungen in Lack, Furnier, FENIX-Oberflächen und Linoleum bieten zusätzlichen Spielraum bei der individuellen Materialgestaltung. Damit entwickelt sich Softline vom einzelnen Gestaltungselement immer stärker zu einer ganzheitlichen Planungslösung für Küche und Wohnraum.

Neue Stilwelten zwischen modernem Landhaus und Japandi

Neben den beiden zentralen Konzeptthemen präsentierte Sachsenküchen zwei komplett ausgearbeitete Stilwelten. Das neue Massivholz-Modell NELA interpretiert mit seinem abgeschrägten Rahmen den klassischen Landhausstil auf moderne Weise. Ergänzt wird die Front durch das neue Beiztonkonzept „Studio Collection“. Vier farbige Beiztöne in Dunkelgrün, Rostrot, Kaschmir und Dunkelblau ermöglichen moderne und individuelle Kombinationen mit der natürlichen Struktur der Eiche.

Als Kontrast dazu zeigte Sachsenküchen eine Planung im Japandi-Stil. Furnierte dunkle Eiche Marone und geprägtes Linoleum in Dunkelblau verbinden natürliche Materialien mit einer ruhigen, reduzierten Gestaltung und bringen skandinavische Leichtigkeit und japanisch inspirierte Klarheit zusammen.

Neues Frontmodel AURA, erhältlich in Kaschmir und Graubeige

Viele Detailneuheiten für noch mehr Planungsfreiheit

Abgerundet wurde der Messeauftritt durch zahlreiche weitere Sortimentserweiterungen. Neue Kaschmir-Farbtöne, fünf zusätzliche Holzoberflächen und drei neue Farbstellungen bei den robusten Schichtstoffen erweitern die Auswahl bei Farben und Dekoren.

Auch funktional wächst das Sortiment: Eine zusätzliche Rasterhöhe bei Hochschränken ermöglicht künftig Planungshöhen bis 2.340 mm. Spezialartikel für Frühstücksschränke, Küchenmaschinen und Saugroboter sowie neue Kleiderschrankmodule erweitern die Planungsmöglichkeiten und vereinfachen gleichzeitig die zukünftige Artikelbestellung.

Auch im Detail wurde weiterentwickelt: Die neuen Bodenträger greifen mit ihrer dunklen Gestaltung die Schrankinnenausstattung auf. Ein Materialmix aus stabilem Stahl und dunkler Kunststoffabdeckung verbindet dabei eine zurückhaltende Optik mit verbesserter Tragkraft.

„Beyond Straight Lines“ als Leitgedanke für individuelle Planungen.

Griffmuldenkonzept: Griffmulde schwarz, beleuchtet mit passendem Dekorinlay in Frontfarbe

Weitere Informationen finden Sie unter www.sachsenkuechen.de

Quelle: Sachsenküchen