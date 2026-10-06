Voller Erfolg: Inszenierung der neuen VOGT-Konzepte punktet bei Messepublikum

Kommunikation und Information – Design- und Produktstudien am VOGT-Stand

Farb- und gleichzeitig Materialkonzepte vereinen technisches Küchenzubehör in trendigen Farbkombinationen und bieten ein besonderes Finish aus einer Hand. Passend und eindrucksvoll zu entdecken an sechs Granit-Tresen, die hochwertig, professionell und farbvariabel mit ALVEUS Spülen bestückt und handlichen, in A4-Format gestalteten Displays ergänzt, die Präsentation am POS darstellten.

Für die Präsentation am POS: Granit-Tresen mit ALVEUS-Spülen und Zubehör – hochwertig, professionell und farbvariabel

Design- und Produktstudien

Die traditionellen Wurzeln bewahren und nutzen, zusätzlich zukunftsorientierte Design- und Produktstudien entwickeln. Die Strategie kam sehr gut an und wird nun für den Fachhandel nutzbar weiterentwickelt. Komplettiert wird mit passenden Steckdosen und Unterbauleuchten in den gleichen Farbgruppen oder aus dem VOGT Komplettprogramm mit 4.500 modernen wie innovativen Artikeln. Denn Tiefe und Breite des VOGT-Sortiments sind ideale Voraussetzungen für individuelle „refresh your kitchen-Projekte im neuen, nachhaltigen „Style your Style“ Konzept.

area30 2026 – Mit Werten von VOGT

Mit ausgeklügelter Struktur nimmt der Traditionsgroßhändler VOGT dem Fachhandel schon heute ein Vielfaches an Organisation, Bürokratie, Zeit und Kosten ab. Ein Mehrwert-Paket, das den Ausschlag für die Zusammenarbeit gibt.

Look & Feel Erlebnisstand“ zur area30 – eine Offenheit, die ankam. Von „Mix it up“, dem Farb- und Materialmix bei ALVEUS Spülen bis zu „Style your Style“, den farblich abgestimmten Kombinationsmöglichkeiten mit dem bekannten VOGT-Zubehör, mit dem auch ältere Küchen nachhaltig in neuem Glanz erstrahlen.

Ein Gespräch mit dem VOGT-Team lohnt sich. www.vogtwelt.de

Quelle: Vogt

Fotos:

Unique, weil clever kombiniert – MIX IT UP Konzept

der ALVEUS Spülen by VOGT, speziell konfiguriert

mit handlichen in A4-Format gestalteten Displays.

Kommunikation und Information – Design- und Produktstudien am VOGT-Stand

Für die Präsentation am POS: Granit-Tresen mit ALVEUS-Spülen und Zubehör – hochwertig, professionell und farbvariabel

„Look & Feel Erlebnisstand“ zur area30 – eine Offenheit, die ankam.

Von „Mix it up“, dem Farb- und Materialmix bei ALVEUS Spülen

bis zu „Style your Style“, den farblich abgestimmten

Kombinationsmöglichkeiten mit dem bekannten VOGT-Zubehör, mit dem auch ältere Küchen nachhaltig in neuem Glanz erstrahlen.

www.vogtwelt.de