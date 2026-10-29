Massivholzmöbeloffensive von GfMTrend; La Natura wird zum tragenden Konzept

Personelle Verstärkung für das Massivholzsegment

Seit Mai verstärkt Dennis Wojcinski als Key Account Manager das Team der Verbandszentrale in Neustadt an der Donau. Sein Auftrag: Gemeinsam mit Produktmanager Torben Peters und Geschäftsführerin Monika Simon soll er das Segment Massivholzmöbel konsequent weiterentwickeln und innerhalb des Verbandes auf eine noch breitere Basis stellen.

Wie ernst es GfMTrend mit dieser Offensive ist, wird auf der bevorstehenden Küchen- und Möbelmesse vom 13. bis 15. November 2026 in Mainz deutlich werden. In der Eventlocation HALLE 45 präsentiert der Einkaufsverband den umfassenden Relaunch seiner Eigenmarke La Natura mit einer großzügig angelegten Konzeptfläche, die die neue Markenidentität in eine stimmige Wohnwelt übersetzt. Organische Formen, weiche Silhouetten, lebendige Materialien und ein atmosphärisches Spiel von Licht und Schatten prägen die Inszenierung. Warme Lichtstimmungen, die an die Golden Hour erinnern, unterstreichen den natürlichen Charakter der Kollektion.

Trend geht zur Natürlichkeit

Der Wunsch der Verbaucher nach langlebigen Möbeln, natürlichen Materialien und einem authentischen Wohnumfeld nimmt zu. GfMTrend greift diese Entwicklung auf und verleiht La Natura mit dem Markenrelaunch ein deutlich emotionaleres Profil. Im Mittelpunkt steht dabei ein Versprechen: Geborgenheit. Die Marke soll Wärme, Ruhe und Wohnlichkeit vermitteln und Räume schaffen, in denen Menschen sich zurückziehen, durchatmen und wirklich zu Hause fühlen können.

Dabei ist Natürlichkeit keineswegs auf einen einzigen Einrichtungsstil festgelegt. La Natura vereint unterschiedliche Stilwelten unter einem gemeinsamen Markendach: vom modernen Landhaus über urbanes, zeitgemäßes Wohnen bis hin zu einer zeitlosen, zurückhaltenden Formensprache. Was sie verbindet, sind die Wertigkeit der Materialien, die Qualität der Verarbeitung und ein hoher Anspruch an Gestaltung und Funktionalität.

Für die Gesellschafter ist die Positionierung von La Natura klar definiert: Die Marke bedient das mittlere bis gehobene Marktsegment und richtet sich an qualitätsbewusste Käufer, die bei ihrer Einrichtung auf natürliche Materialien, hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit setzen. Im Fokus stehen insbesondere Kunden, die sich bereits zum zweiten oder dritten Mal einrichten und dabei bewusst in Qualität und Wohnkomfort investieren möchten. La Natura verbindet den Anspruch traditioneller Schreinerqualität mit zeitgemäßem Design und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

„La Natura ist keine Marke für eine kleine, exklusive Zielgruppe. Wir möchten vielmehr Menschen erreichen, die sich etwas Gutes gönnen wollen“, erklärt Torben Peters.

Ein Journal als Herzstück der Kommunikation

Eine zentrale Rolle im neuen Markenauftritt übernimmt das vollständig überarbeitete La Natura Journal. Aus dem bisherigen Magazin mit 60 bis 90 Seiten wird ein hochwertiges Wohnmagazin mit einem Umfang von rund 200 Seiten, das künftig einmal jährlich erscheint. Dabei geht es um weit mehr als die Präsentation einzelner Möbelprogramme. Das Journal soll inspirieren, Wohnwelten erlebbar machen und die emotionale Markenwelt von La Natura konsequent transportieren. Gleichzeitig wird es zur zentralen Plattform für die gesamte Markenkommunikation: als aufmerksamkeitsstarkes Instrument am Point of Sale, als Grundlage für digitale Kampagnen und als Fundus für Inhalte in den sozialen Medien. So entsteht ein durchgängiger Markenauftritt, der Inspiration und konkrete Kaufanreize miteinander verbindet und den angeschlossenen Möbelhäusern vielfältige Möglichkeiten für ihre eigene Kundenansprache eröffnet.

Dennis Wojcinski, Monika Simon, Thorben Peters

Ganzheitliches Vermarktungskonzept

Der Relaunch beschränkt sich jedoch nicht auf die visuelle Neupositionierung und das neue Journal. Parallel entwickelt GfMTrend ein umfassendes Vermarktungskonzept, das den Gesellschaftern die Arbeit mit der Eigenmarke erleichtern und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken soll. Dazu gehören ein neues POS-Paket, eine stärkere Orientierung an aktuellen Wohntrends sowie eine weiterentwickelte Sortimentsstruktur. Ein wesentlicher Vorteil liegt in der Flexibilität des Konzepts: Die GfMTrend-Mitglieder können ihr Sortiment individuell zusammenstellen und damit auf die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Kundschaft und die Gegebenheiten ihrer Verkaufsflächen abstimmen.

„Unsere Gesellschafter erhalten Zugriff auf ein echtes Rundum-Sorglos-Paket, ohne dabei unter dem Druck üblicher Zuteilungen zu stehen. Jeder Händler kann sich genau den Ausschnitt aus dem Sortiment zusammenstellen, der zu seinem Haus und seinen Kunden passt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, direkt aus dem Journal herauszuverkaufen. Das schafft größtmögliche unternehmerische Freiheit und eröffnet zusätzliche Umsatzpotenziale“, erläutert Dennis Wojcinski.

Erfolgreich im Handel

Dass das Konzept schon jetzt erfolgreich funktioniert, zeigt beispielsweise der langjährige GfMTrend-Gesellschafter R.K. Möbel GmbH im westfälischen Geseke. Das Familienunternehmen unter der Leitung von Inhaber Josef Korfmacher und seiner Tochter Stefanie gehört seit der Gründung im Jahr 1997 zu GfMTrend und hat sich mit Massivholzmöbeln und Küchen einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Als ausgebildeter Tischlermeister und ehemaliger Abteilungsleiter in der Möbelfertigung bringt Josef Korfmacher selbst umfassendes Fachwissen mit und setzt mit großer Leidenschaft individuelle Einrichtungslösungen für seine Kundinnen und Kunden um.

„Wir leben Massivholz – mit hochwertigen Möbeln, die sauber kalkuliert sind und nicht über Rabatte verkauft werden müssen. Mit diesem Segment haben wir uns in der Region einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Dabei helfen uns die engen und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Lieferanten, mit denen wir viele exklusive Modelle realisieren können. Unsere Kundinnen und Kunden wissen: Wer eine individuelle und hochwertige Lösung sucht, wird bei uns fündig“, sagt Geschäftsführer Josef Korfmacher.

Co-Geschäftsführerin Stefanie Korfmacher sieht darüber hinaus noch erhebliches Potenzial mit La Natura: „Wir können gemeinsam noch deutlich mehr erreichen, wenn wir die Vermarktung unserer gemeinsamen Konzepte innerhalb des Verbandes weiter intensivieren – mit noch mehr Platzierungen und mit noch mehr Sichtbarkeit der Kollektion am Point of Sale. Mit der neu aufgesetzten Marke La Natura haben wir dafür beste Voraussetzungen.“

Josef und Stefanie Korfmacher

Große Bühne auf der Herbstmesse

Welchen Stellenwert La Natura künftig innerhalb von GfMTrend einnimmt, wird auf der Küchen- und Möbelmesse vom 13. bis 15. November sichtbar, denn die Eigenmarke erhält deutlich mehr Ausstellungsfläche als bisher. Die neue Konzeptfläche innerhalb der La Natura Welt zeigt den Gesellschaftern, wie sich Verkaufsförderung, Emotionalisierung und Produktqualität zu einem schlüssigen Gesamtkonzept verbinden lassen.

„Massivholz wird für die Zukunft unseres Verbandes ein Schlüsselsegment sein. Wir möchten die erste Anlaufstelle für Händler werden, die sich in diesem Bereich weiterentwickeln möchten. Mit La Natura schaffen wir eine Plattform, die Handel und Industrie eng zusammenbringt und unseren Gesellschaftern neue Wachstumschancen eröffnet“, sagt Monika Simon, Geschäftsführerin von GfMTrend.

Weitere Informationen finden Sie unter www.gfm-trend.de

Quelle: GfMTrend