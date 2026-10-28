Neuaufstellung bei der Novus Dahle GmbH

Durch die organisatorische Eigenständigkeit kann Novus MPS künftig noch zielgruppenorientierter agieren, Marktanforderungen schneller aufnehmen und Innovationen gezielt vorantreiben. Die Business Unit bündelt ihre Kompetenzen in den Bereichen Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und technische Entwicklung, um Kunden noch umfassender und passgenauer zu unterstützen.

Patrick Niehoff, der den Geschäftsbereich seit vielen Jahren mitgestaltet und weiterentwickelt hat, übernimmt als Business Unit Director MPS die strategische und operative Verantwortung für das Geschäftsfeld.

„Unsere Kunden erwarten spezialisierte Lösungen, kurze Entscheidungswege und einen Partner, der ihre Anforderungen genau versteht. Mit der eigenständigen Business Unit schaffen wir die Voraussetzungen, noch näher an Markt und Kunden zu sein und unsere Lösungen konsequent auf ihre Bedürfnisse auszurichten “, sagt Patrick Niehoff.

Auch für die EMCO Group ist die Neuaufstellung ein wichtiger Schritt im Rahmen der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.

„Unsere Strategie sieht vor, Geschäftsfelder stärker an Kunden, Märkten und Zielgruppen auszurichten. Mit Novus MPS gehen wir genau diesen Weg. Die eigenständige Business Unit kann ihre Stärken künftig noch besser ausspielen, schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre Position im internationalen Wettbewerb weiter ausbauen“, sagt Stephan Hettwer, CEO der EMCO Group.

Weitere Informationen finden Sie unter www.novus-dahle.com

Quelle: Novus Dahle, Foto: Erwin Müller GmbH