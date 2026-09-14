Mix & Match wächst weiter: Niehoff ergänzt das gemeinsame Einrichtungskonzept von 3C und RMW

Mix & Match steht für ein warengruppenübergreifendes Einrichtungskonzept, das einzelne Möbel zu einer stimmigen Wohnwelt verbindet. Farben, Materialien und prägende Gestaltungsdetails werden über verschiedene Möbeltypen und Hersteller hinweg gezielt aufeinander abgestimmt. So lassen sich Polstermöbel und Sessel ebenso harmonisch mit Couchtischen, Speisezimmer- und Kastenmöbeln kombinieren. Unterschiedliche Farbwelten, Bezugsstoffe sowie Gestelle in klassischen Holz- und Schwarztönen oder ausdrucksstarken Akzentfarben eröffnen dabei vielfältige Möglichkeiten für individuelle Einrichtungslösungen – harmonisch aufeinander abgestimmt oder bewusst kontrastreich inszeniert.

3C Gruppe Marvel OL-2,5AR TTFK AL Spange Peach Milano yellow Milieu KI-generiert

Mit Niehoff gewinnt das Konzept einen erfahrenen Spezialisten für Massivholztische. Der Markt zeigt seit Jahren eine hohe Nachfrage nach hochwertigen Dining-Lösungen aus Massivholz. Sowohl RMW als auch die 3C Gruppe verfügen bereits über umfassende Kompetenzen im Wohn- und Speisezimmerbereich. Für den speziellen Bereich hochwertiger Massivholztische wurde mit Niehoff Sitzmöbel, einem Hersteller mit mehr als 45 Jahren Erfahrung im Speisezimmersegment, nun ein Partner gewonnen, der diese Kompetenz gezielt ergänzt und das Mix & Match Konzept perfekt abrundet.

Durch diese Erweiterung lassen sich nun auch hochwertige Massivholztische harmonisch in die abgestimmte Farb- und Formensprache von Sofas, Kastenmöbeln und weiteren

Einrichtungselementen integrieren. So entwickelt sich Mix & Match konsequent zu einer noch ganzheitlicheren Wohn- und Diningwelt.

Die ersten gemeinsam umgesetzten Flächenkonzepte der 3C Gruppe und RMW wurden bereits in mehreren Möbelhäusern installiert und haben eine durchweg sehr positive Resonanz im Handel

erhalten. Die Erweiterung um Niehoff ist daher ein wichtiger Schritt, um dem Wunsch nach vollständig abgestimmten Wohn- und Essbereichen noch besser gerecht zu werden.

Zur Möbelmeile 2026 präsentieren die 3C Gruppe, die Rietberger Möbelwerke und Niehoff Sitzmöbel erstmals die erweiterte Mix & Match Wohnwelt und zeigen, wie aus abgestimmten Farben,

Materialien und Möbeltypen ein ganzheitliches Einrichtungskonzept mit Persönlichkeit entsteht.

Harmony Dining rosewood in Oxidrot

Weitere Informationen finden Sie unter www.rmw-wohnmoebel.de

Quielle: Rietberger Möbelwerke