Vom Teppich zurück zur Faser: OBJECT CARPET unterzieht Kreislaufprinzip dem Praxistest

Gemeinsam mit dem Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University (ITA), Next Generation Recyclingmaschinen GmbH (NGR) und Barmag hat der Hersteller einen wichtigen Schritt in Richtung praktischer Kreislaufwirtschaft demonstriert: die gelungene Rückführung eines Monomaterial-Teppichs in eine hochwertige Faseranwendung.

Monomaterialteppich als Meilenstein

Im Mittelpunkt des Versuchs stand NEOO von OBJECT CARPET: Die 2022 gemeinsam mit NIAGA entwickelte Teppichlösung besteht zu 100 Prozent aus Polyester und markiert einen Meilenstein in der Entwicklung kreislauffähiger Teppichprodukte. Mit der konsequenten Reduktion auf ein Monomaterial wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, den Werkstoff am Ende seiner Nutzungsphase neu aufzubereiten und vollständig zu verarbeiten. Der Versuch greift nun diesen Eco-Design-Ansatz auf: Geprüft werden sollte, ob ein echtes Monomaterial-Produkt in einen geschlossenen Faser-Kreislauf zurückgeführt werden kann. Dabei wurde ausschließlich gebrauchtes NEOO-Teppichmaterial eingesetzt, ohne die Beimischung jeglicher Neuware.

Technisch machbar, mit weiterem Entwicklungspotenzial

Die Ergebnisse zeigen: Das thermo-mechanische Recycling von Polyester-Monomaterial-Teppich zurück zu BCF-Teppichgarn ist technisch machbar. Bei kontrollierter Prozessführung wird ein wesentlicher Anteil der Materialqualität erhalten. Damit eröffnet sich ein Recyclingpfad, der deutlich über klassisches Downcycling hinausgeht und Perspektiven für werterhaltende Materialkreisläufe in der Teppichindustrie schafft. Gleichzeitig macht der Versuch deutlich, dass weitere Entwicklungsschritte notwendig sind: Das recycelte Material erreicht derzeit noch nicht in allen Parametern die Qualität von Neuware. Optimierungsbedarf besteht insbesondere bei der Prozessstabilität, der Reproduzierbarkeit sowie bei einzelnen Garneigenschaften. Die technische Transparenz ist an dieser Stelle entscheidend, um Kreislaufwirtschaft in der Bodenbelagsbranche realistisch und zielgerichtet weiterzuentwickeln.

Eco-Design als Voraussetzung für Kreislauffähigkeit

Für OBJECT CARPET zeigt das Ergebnis: Je klarer und reduzierter die Materialarchitektur, desto leichter lassen sich Produkte am Ende ihrer Nutzungsphase identifizieren, aufbereiten, verarbeiten und recyceln. Auf diese Weise wird die Voraussetzung geschaffen, Stoffe nicht bloß zu entsorgen oder minderwertig weiterzuverwenden, sondern ihren Wert möglichst lange im Kreislauf zu erhalten. Für OBJECT CARPET unterstreicht der Versuch damit auch, dass Recyclingfähigkeit bereits früh in der Produktentwicklung angelegt sein muss. NEOO mit seiner konsequenten Ausrichtung auf ein einziges Material liefert dafür ein gelungenes Beispiel, genau wie die DUO-Technologie des Herstellers, die auf eine bewusst reduzierte Zusammensetzung aus lediglich Polyamid und Polyester setzt.

Zusammenspiel aus Produktentwicklung und Infrastruktur

Um den Ansatz kommerziell zu skalieren, sind neben der technischen Machbarkeit weitere Faktoren ausschlaggebend. Dazu zählen Energieverbrauch, Logistik, das Preisverhältnis zwischen recyceltem und neuem Material sowie die Verfügbarkeit geeigneter Rücknahme- und Sortiersysteme. Relevant sind vor allem saubere postindustrielle Materialströme, die eine verlässliche Recyclingqualität ermöglichen. Parallel zur Weiterentwicklung seiner Produkte arbeitet OBJECT CARPET deshalb am Aufbau eigener Rücknahmestrukturen: Denn erst das Zusammenspiel von recyclinggerechtem Produktdesign, funktionierenden Materialströmen und geeigneter Recyclingtechnologie schafft die Grundlage für zirkuläre Wertschöpfung im größeren Maßstab. Politische Rahmenbedingungen können hier ebenfalls eine große Rolle spielen: Durch EPR-Bonus-Malus-Systeme würde beispielsweise recyclinggerechtes Produktdesign gezielt belohnt, was weitere Investitionen in kreislauffähige Produkte, Prozesse und Infrastrukturen wahrscheinlich macht.

Ein weiterer Schritt zur industriellen Realität

Der gemeinsame Versuch mit ITA, NGR und Barmag verdeutlicht: Der Weg vom Teppich zurück zur Faser ist nicht länger bloße Theorie. Mit 100 Prozent NEOO-Material und ohne Einsatz von Neuware wurde ein praktischer Recyclingpfad demonstriert, der wichtige Impulse für die Teppichindustrie liefert. Für OBJECT CARPET ist er ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem System, in dem Materialeinsatz, Produktentwicklung, Nutzung und Rückführung konstruktiv miteinander verbunden sind. Die nächste Herausforderung besteht nun darin, Eco-Design, Recyclingtechnologie, Rücknahmeinfrastruktur und politische Anreizsysteme effizient zusammenzuführen – damit hochwertiges Recycling zur industriellen Realität wird.

Weitere Informatinoen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet