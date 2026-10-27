Tag der Lebensräume 2026: Erfolgreicher Kick-off mit starker Vernetzung

Im Mittelpunkt standen praxisnahe Impulse: Ing. Manuel Eigentler referierte über Brandschutz bei Einrichtungen und Einbauten, Andreas Reinalter erläuterte die neue Hitzeschutzverordnung und ihre Auswirkungen auf Betriebe. In der Podiumsdiskussion wurde die wirtschaftliche Entwicklung 2026 und die zentrale Rolle der Lehre als Motor des Wirtschaftsstandorts diskutiert.

v.l. Spartenobmann Handwerk und Gewerbe, Franz Jirka, Spartenobmann Handel, Roman Eberharter, Branchenverbund Gesschäftsführer, Christopf Hoffmann, Landesrat Mario Gerber und von der WK Tirol Stefan Garbislander

Aussteller wie QHT, MAC und NextGen4Austria sowie ein breites Netzwerk aus den Gewerken Hafner, Platten- und Fliesenleger und Keramiker, Maler und Tapezierer, Tischler und Holzgestalter, Gärtner und Floristen, Rauchfangkehrer sowie Elektro- und Einrichtungsfachhandel sorgten für intensiven Austausch.

Praxisnahe Vorträge..

Die Obleute der beteiligten Fachgruppen betonten übereinstimmend den Wert des branchenübergreifenden Dialogs für Lösungen in den Bereichen Wohnen, Bauen und Gestalten. Die Veranstaltung wurde als erfolgreicher Kick-off aufgenommen und soll im kommenden Jahr fortgeführt werden.

…und Bezug zu aktuellen Themen wie der Hitzeschutzverordnung

Weitere Informationen finden Sie unter www.wko.at/tirol

Quelle: WK Tirol/Roman Eberharter