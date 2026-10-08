Neue Pfannen erweitern Kochgeschirr-Serie „CHARM“ von RÖSLE

Ab Oktober 2026 erweitert RÖSLE die Kochgeschirr-Serie „CHARM“ um vier Bratpfannen in den Größen Ø 20, 24, 28 und 32 cm sowie eine Servierpfanne mit Ø 28 cm und passendem Glasdeckel. Die neuen Pfannen bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten – vom Braten und Schmoren bis zur Zubereitung unterschiedlichster Gerichte.

Die neuen Pfannen der Serie „CHARM“ sind aus hochwertigem 3-lagigem Mehrschichtmaterial gefertigt und verbinden modernes Design mit der Kombination aus ProNero Keramikversiegelung und schützender PowerGrid-Struktur: Die ProNero Keramikversiegelung bietet gute Antihaft-Eigenschaften für komfortables Braten. Die integrierte PowerGrid-Wabenstruktur schützt die Beschichtung vor direktem Kontakt mit dem Kochgut und unterstützt eine gleichmäßige Verteilung des Bratfetts. Zudem kommt die Beschichtungstechnologie ohne PFAS / PTFE aus.

Das 2,5 mm starke Mehrschichtmaterial aus Edelstahl 18/10, Aluminium und Edelstahl 18/0 sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die Materialkombination ist geschmacks- und geruchsneutral sowie hygienisch und ermöglicht eine einfache Reinigung.

Die „CHARM“ Pfannen sind für Elektro-, Keramik-, Gas- und Induktionsherde sowie für den Einsatz im Backofen bis 260 °C geeignet. Der ergonomische Griff ermöglicht komfortables Handling.

Neue Pfannen der Kochgeschirr-Serie „CHARM“ von RÖSLE (ab Oktober 2026 erhältlich)

Art. Nr. Artikel UVP 132195 Bratpfanne CHARM Ø 20 cm Keramik ProNero 39,95 € 132196 Bratpfanne CHARM Ø 24 cm Keramik ProNero 49,95 € 132197 Bratpfanne CHARM Ø 28 cm Keramik ProNero 59,95 € 132198 Bratpfanne CHARM Ø 32 cm Keramik ProNero 69,95 € 132199 Servierpfanne CHARM Ø 28 cm Keramik ProNero mit Glasdeckel 69,95 €

Weitere Informationen finden Sie unter www.roesle.com

Quellle: RÖSLE