MB Brussels – Enter the Decosystem

Wer braucht schon Beige?

Wer die Designwelt in den letzten Jahren verfolgt hat, dem ist der Wandel sicher nicht entgangen. Designer bekennen Farbe, und Designmagazine präsentieren voller Begeisterung Wohn- und Arbeitswelten, die spielerisch mit Raumaufteilung und Einrichtung umgehen. Die Trendberichte und Moodboards, die von Trendscouts und Journalisten rund um die Messen für Inneneinrichtung zusammengestellt werden, strotzen nur so vor Farben und Nuancen, die echten Mut beweisen.

Die vielfältigen Grüntöne, warmen Rottöne und Rostnuancen sowie knalliges Gelb und Pink sind eine willkommene Abwechslung nach Jahren von Beige und Off-White. Zugegeben: Der Durchschnittskunde entscheidet sich nicht sofort für eine gewagte Farbe, an der man sich womöglich schnell sattsehen könnte. Dennoch lassen sich immer mehr Menschen auf ein wenig mehr Farbspiel ein, wenn es um einen Sessel, einen Pouf oder ein Kissen-Set geht. Überträgt man dies auf die Farbpaletten, die sowohl Einrichtungs-Profis als auch Endkunden zur Verfügung stehen, eröffnet sich eine ganze Welt voller Möglichkeiten. Viele dieser Farben sind längst auch in der Modewelt zu Hause; dort ist Burgunderrot in dieser Saison nicht die einzige herausragende Trendfarbe – auch Dunkelbraun feiert ein Comeback. Wir wissen zwar, dass Farben und Trends meist kommen und gehen, doch stellt sich die Frage: Wird Beige gänzlich von der Bildfläche verschwinden?

Stimmungsvolles Ambiente an trüben Tagen mit Marckdael

Marckdael inszeniert seit mehr als vierzig Jahren das Spiel mit dem Licht. Das belgische Familienunternehmen aus Hoogstraten bietet ein vielfältiges Sortiment an – von stilvollen Pendel- und Stehleuchten bis hin zu markanten Tisch- und Bodenleuchten. Für die Fertigung arbeitet die Familie Van Dijck – die Gründer der Marke Marckdael – mit europäischen Ateliers in Italien und Portugal zusammen; dort wird die Leuchtenherstellung noch als Handwerk verstanden und ist tief in der Kultur verwurzelt. Da die Familie sämtliche Prozesse intern steuert, kann Marckdael sowohl feste Kollektionen als auch maßgefertigte Einzelstücke anbieten.

Hima und Gerlin: zwei starke Identitäten



Wie schon in den vergangenen Jahren nutzt das Team hinter Hima und Gerlin die Möbelmesse in Brüssel, um seine neuen Kollektionen noch vor der offiziellen Markteinführung zu präsentieren – und das auf beeindruckenden Standflächen: rund 800 m² für Hima und 650 m² für Gerlin. Am brandneuen Messestand von Hima stehen marktgerechte Sofas im Mittelpunkt, die Design, Komfort und Funktionalität vereinen. Besonderes Augenmerk gilt dabei Ausstattungsmerkmalen, die den täglichen Sitzkomfort auf ein neues Niveau heben: etwa Relaxfunktionen, verstellbare Rückenlehnen sowie elektrisch regulierbare Sitztiefe und Sitzhöhe. Jedes dieser Elemente bietet eine intelligente Möglichkeit, das Sofa an die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Zudem stellt Hima gleich sieben neue Stoffvarianten vor, die jeweils in einer umfangreichen Farbpalette erhältlich sind.

Le Sommeil Français: Französischer Stolz



Le Sommeil Français mag zwar ein neuer Name in der Bettenbranche sein, hat sich jedoch bereits als bedeutender Akteur und Marktführer in der französischen Bettenherstellung etabliert. Unter dem Dach von Le Sommeil Français sind Marken wie Technilat und Synchroflex vereint, die seit 1984 als Qualitätsmaßstab in der Schlafbranche gelten. Biotex ist die führende französische Marke für ergonomische Kissen, während sich Le Sommeil Français in jüngster Zeit auch als Premiummarke von Technilat einen Namen gemacht hat. Le Sommeil Français und die genannten Marken gehören zur Finadorm-Gruppe, die 1984 von Jean-Rémy Bergounhe, einem Unternehmer aus der Region Aveyron, gegründet wurde. Heute ist die Gruppe ein führender Innovator in der Möbel- und Holzbaubranche – sowohl in Frankreich als auch weit darüber hinaus.

PMP Furniture

Stühle, Sofas, Tische … das sind die Lifestyle-Möbel, die PMP Furniture in den vergangenen dreißig Jahren zu dem gemacht haben, was das Unternehmen heute ist. Der Hersteller aus Zwijndrecht konzentriert sich auf stilvolle Kollektionen für den Einzelhandel sowie auf komplette Einrichtungslösungen für Hotels, Restaurants und andere gewerbliche Objekte. Gastlichkeit ist hier im wahrsten Sinne des Wortes eine tägliche Inspirationsquelle – stets in Verbindung mit Design, Komfort und handwerklicher Qualität. Schließlich wird ein Großteil der Möbel nach Maß gefertigt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebelmessebruessel.be

Quelle: MB Brussels