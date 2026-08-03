Neue Vertriebsleitung bei der Bauwerk Group

Guido Müller wird zum 1. August 2026 neuer Chief Sales Officer der Bauwerk Group und Mitglied der Geschäftsleitung. Der erfahrene Vertriebsmanager gehört der Unternehmensgruppe seit 1998 an.

Die Bauwerk Group ernennt Guido Müller zum 1. August 2026 zum neuen Chief Sales Officer (CSO) und Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Funktion übernimmt er die Verantwortung für den weltweiten Vertrieb und die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe. Der langjährige Manager kennt die Bauwerk Group, ihre Märkte und Kunden aus nahezu drei Jahrzehnten und verfügt über umfassende Erfahrung in der internationalen Parkettbranche.

Mit der Ernennung von Guido Müller stärkt die Bauwerk Group ihren weltweiten Vertrieb. Als neuer Chief Sales Officer wird er sich auf die Weiterentwicklung der Vertriebsorganisation, die Stärkung der Marktposition und die strategischen Wachstumsfelder der Gruppe konzentrieren.

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