Textile Landschaften erleben: GROUNDED von OBJECT CARPET eröffnet neue Vielfalt im Druckdesign



GROUNDED by Classic

Acht Druck- decken in unterschiedlichen Qualitäten, von flachem Velour über Schlinge bis hin zu individuell bedruckbarem Hochflor als Marktneuheit, übersetzen zerklüftete Bergketten, fließende Wanderdünen oder den Rhythmus moderner Großstädte in textile Oberflächen. So entstehen Räume, die Weite und Klarheit vermitteln und ein Gefühl des Ankommens schaffen.

Designwelten zwischen Natur und Kultur

In abwechslungsreichen Themenwelten macht GROUNDED von OBJECT CARPET die einzigartige Gestaltungskraft der Natur spürbar. So greift GROUNDED by Mountainalpine Geographien auf, die wie Berge im Morgennebel wirken oder verwittertem Gestein gleichen. Die Muster von GROUNDED by Sea wecken Assoziationen an Wellen, Muscheln und Korallen oder den Meeresgrund, der Unterwasser golden schimmert. GROUNDED by Desert erinnert mit fein facettierten Verläufen mal an Sandschraffuren, mal an die Überreste uralter Fossilien. GROUNDED by Nature wiederum ähnelt Erscheinungen aus dem Pflanzen‑ und Tierreich: Organisch verwobene Texturen ahmen etwa Baumrinde, Mulch und Herbstlaub nach und überführen sie gekonnt in eine textile Form.

GROUNDED by Desert

Wie die Energie urbaner Vielfalt auf Teppich übertragen werden kann, zeigt GROUNDED by City: bunte, einander überlagernde Farben, Bewegungslinien und Raster erzählen vom lebendigen Miteinander im Rhythmus der Großstadt. GROUNDED by Classic hat sich ebenfalls der Ästhetik der Metropole verschrieben und bedient sich klassischer Formprinzipien wie Karos und Rauten, die zeitlose Grandezza ausstrahlen. GROUNDED by Culture verweist dagegen auf das menschliche Kulturerbe: Überlieferte Zeichen, Ornamente und Silhouetten verdichten sich hier zu Teppichflächen mit Eleganz und Tiefe. Den luxuriösen Glanz moderner arabischer Großstädte verbreitet GROUNDED by Heritage, wobei illustrierte Tiere, Ranken und Blüten für eine poetische Ornamentik sorgen.

GROUNDED by Mountain

Marktneuheit individuelles Hochflor-Design

Um den Designs ihren Ausdruck zu verleihen, kommen acht verschiedene Druckdecken zur Anwendung, für die unterschiedliche Drucktechnologien genutzt werden. Flache Teppiche wie Velours (FRAME, SHIVA) und Schlinge (CRYPTIVE, ALLURE) entstehen mithilfe einer Technologie, die konturenscharfe, fotorealistische Druckbilder ermöglicht. Bei den höheren Druckdecken POODLE, SMOOZY, MADRA und SILKY SEAL wird eine zweite Drucktechnik verwendet: Damit können erstmals auch hochflorige Qualitäten mit langen Fasern individuell bedruckt werden. Hochflor wird so nicht nur haptisch als hochwertige Oberfläche erlebbar, sondern auch zum persönlich gestaltbaren Designelement. Mehrere Qualitäten erweitern den gestalterischen Ausdruck, seien sie nun klar und brillant oder voluminös und sinnlich. So entstehen für Kreative facettenreiche Möglichkeiten: etwa mit der samtigen SHIVA, der edlen ALLURE, der changierenden SILKY SEAL, der weichen SMOOZY oder der matten POODLE. Insgesamt umfasst GROUNDED eine Auswahl an 41 Designs, die auf acht verschiedenen Druckdecken realisiert werden können. Die OBJECT CARPET Design Unit unterstützt Kund:innen gerne bei der Auswahl der passenden Druckdecke und der Umsetzung eigener Ideen – von expressiven floralen Akzenten oder grafischen Reduktionen, die sich harmonisch in die Gesamtkomposition einfügen.

GROUNDED by Sea

Funktionaler Baustein moderner Hotelkonzepte

Textile Bodenbeläge sind allerdings längst mehr als ein Gestaltungselement: Vielmehr fungieren sie als funktionaler Baustein moderner Hotel- und Raumkonzepte. Ausgestattet mit einer speziellen Akustikmembran reduziert GROUNDED beispielsweise Trittschall und Nachhall deutlich und kreiert eine ruhige Atmosphäre, die für das Wohlbefinden in Hotels und Restaurants entscheidend ist. Hinzu kommen eine weiche Oberfläche und ein komfortables Laufgefühl. Langlebig, robust und strapazierfähig, vereint der Bodenbelag so alles, was gutes Design ausmacht. Das gilt nicht zuletzt in Bezug auf Nachhaltigkeit und Gesundheit: Die als Grundlage dienende DUO-Technologie ist konsequent auf die Hauptmaterialien Polyamid und Polyester reduziert, die am Ende der Lebensdauer mühelos getrennt und in neue Materialkreisläufe rückgeführt werden können. GROUNDED hilft darüber hinaus, Feinstaub, Schmutz und Allergene zu binden, bevor sie in die Luft gelangen und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur verbesserten Raumluftqualität.

GROUNDED by Culture

Ein Gefühl von Zuhause verspüren

Indem die Kollektion gestalterische Freiheit mit technischer Leistungsfähigkeit verbindet, eröffnet sie der Hospitality-Branche ungeahnte Perspektiven. GROUNDED überträgt die Vielfalt natürlicher und urbaner Landschaften in textile Oberflächen, die Räume neu erlebbar machen, sei es als stille Wohlfühloase oder vibrierender, belebter Treffpunkt. So werden Orte geschaffen, an denen Menschen zur Ruhe finden, ankommen dürfen und ein Gefühl von Zuhause verspüren: FEEL GROUNDED. FEEL AT HOME

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link: Hospitality_Grounded_2026

Quelle: OBJECT CARPET