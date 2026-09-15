Neustart für ADA Möbelwerke: Österreichs Traditionsmarke geht mit neuem Eigentümer in die Zukunft

Die Geschichte von ADA beginnt 1900 mit einer Seilerei in Anger. Daraus wurde über Generationen einer der bekanntesten Möbelhersteller Europas. Nach einer der schwierigsten Phasen seiner Geschichte schlägt ADA nun ein neues Kapitel auf: Neuer Eigentümer der ADA Möbelwerke Holding AG wird Renato Radić, seit mehr als 30 Jahren Unternehmer in der europäischen Möbelindustrie. Damit wird das Sanierungsverfahren erfolgreich abgeschlossen und die Finanzierung des operativen Geschäfts ist gesichert.

ADA wird als eigenständiges Unternehmen fortgeführt: mit eigener Marke, eigener Geschäftsführung und eigenem Vertrieb. Der Hauptsitz bleibt in Österreich, die Produktion in Ungarn und Rumänien läuft unverändert weiter. Eigenmarken, White-Label-Geschäft und Lizenzkooperationen werden fortgeführt.

„Ich komme selbst aus einem Familienunternehmen, das 1995 in einer kleinen Werkstatt begonnen hat. Deshalb weiß ich, was ein Name wie ADA wert ist und was über Jahrzehnte an Handwerk, Wissen und Vertrauen in dieses Unternehmen eingegangen ist“, sagt Renato Radić, der mit der kroatischen Prima Gruppe selbst einen der größten Möbelhersteller Südosteuropas aufgebaut hat. „Diese Tradition zu erhalten, ist der Grund für diese Investition. Ich denke in Generationen, nicht in Quartalen.“

ADA bleibt eigenständig

ADA soll als eigenes Unternehmen fortgeführt werden. Marke, Sortiment, Preispositionierung und Kundenbeziehungen bleiben in der Verantwortung von ADA. Die Kontinuität für Handel und Partner ist damit gesichert: Konditionen, Liefertermine und Serviceprozesse bleiben bestehen. Bestehende Aufträge werden vollständig abgearbeitet, die zugesagten Garantieleistungen gelten weiter.

„ADA ist ein österreichisches Unternehmen und soll es bleiben“, sagt Radić. „Meine Aufgabe ist es jetzt, Stabilität und Kapital einzubringen. Für die weitere Zukunft ist auch eine Wiederaufnahme der Fertigung in Österreich ein Thema, das wir gerade eingehend prüfen.“

ADA auf der M.O.W. mit neuer Kollektion „Alpine“

Vom 20. bis 24. September 2026 ist ADA auf der M.O.W. im Messezentrum Bad Salzuflen vertreten und präsentiert dort die Kollektion Alpine. Mit Alpine zeigt ADA eine Kollektion, die bewusst an die Herkunft der Marke anknüpft – an alpines Handwerk und an Materialien, die diese Region seit jeher prägen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ada.at

Quelle: ADA