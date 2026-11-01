Ambiente 2027: Von Bretz über Loewe bis Thonet – Kuratierte Designvielfalt in Halle 3.1

Im kuratierten Markenareal Interior Looks stehen Qualität und ein überzeugender Markenmix im Mittelpunkt. Neu dabei sind Bretz mit charakterstarken Polstermöbeln sowie Thonet, eine der traditionsreichsten deutschen Möbelmarken mit ikonischen Bugholz- und Stahlrohrmöbeln. Gemeinsam mit etablierten Unternehmen wie Artanova, BW Bielefelder Werkstätten, Christine Kröncke Interior Design, Conde House, Ethnicraft, Holtkötter Licht, Rodam, Scholtissek, Signet, TF Fine Furniture und Wagner entsteht ein hochwertiges Angebot für den designorientierten Handel und das internationale Objektgeschäft.

Hochwertiges Interior Design für Handel und internationales Projektgeschäft: Halle 3.1 verbindet renommierte Designmarken mit Inspiration und gezielter Vernetzung. Fotos: Thonet (links), Bretz (rechts)

Auch das umgebende Produktsegment Interior Design überzeugt mit einem breiten Spektrum von Möbeln, Leuchten, Outdoor, Tapeten und Heimtextilien bis zu Designaccessoires und Premium Home Entertainment. Zu den namhaften Ausstellern zählen zum Beispiel Arte, Blomus, Henry Dean, Guaxs, Jan Kurtz, Orrefors Kosta Boda, Rohleder, Serax, Stern und Studio Höllental. Erstmals dabei ist auch Loewe: Die deutsche Traditionsmarke verbindet Premium Home Entertainment mit anspruchsvollem Design und zeigt, wie sich hochwertige Unterhaltungselektronik in moderne Wohn- und Einrichtungskonzepte integriert.

Die Aussteller in Halle 3.1 verbindet ein hoher Anspruch an Design, handwerkliche Qualität und individuelle Einrichtungslösungen bis hin zur Maßanfertigung.

Unter dem Dach von Ambiente Projects verbinden sich diese Markenwelten mit gezieltem Matchmaking und neuen Geschäftskontakten für Interior Designer*innen, Innenarchitekt*innen, Objektausstatter*innen, Hospitality-Entscheider*innen und den Fachhandel.

Nächste Messetermine

Ambiente, Christmasworld und Creativeworld finden 2027 Ende Januar auf dem Frankfurter Messegelände statt. Den Auftakt bilden erneut die Compass Talks am Vortag, dem 28. Januar 2027.

Ambiente/Christmasworld: 29. Januar bis 2. Februar 2027

Creativeworld: 29. Januar bis 1. Februar 2027

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt

