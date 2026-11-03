Nicht um jeden Preis: Qualität und Sicherheit beim Gerätekauf erkennen

Gerade rund um Aktionstage wie den Black Friday rückt der Preis beim Kauf von Elektrokleingeräten verstärkt in den Fokus. Er ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, sollte jedoch nicht das einzige sein. Das Elektrokleingeräte Forum (EKGF), ein Netzwerkpartner des FEEI, empfiehlt daher, neben dem Preis auch die Qualität des Produkts und die Leistungen rund um den Kauf und die weitere Nutzung zu berücksichtigen. „Ein attraktiver Preis kann ein gutes Argument für den Kauf sein. Wer langfristig Freude an einem Gerät haben möchte, sollte aber ebenso auf Verarbeitung, Bedienkomfort und Sicherheit sowie auf die Leistungen nach dem Kauf achten. Dazu gehören insbesondere Service, Ersatzteile und Garantiebedingungen“ , sagt Gabriele Eder, Obfrau des Elektrokleingeräte Forums.

Verarbeitung und Bedienkomfort prüfen

ie gut ein Gerät zum eigenen Bedarf passt, zeigt sich oft in den Details. Gehäuse, Griffe, Schalter, Verschlüsse und andere Bedienelemente sollten stabil ausgeführt und gut zu handhaben sein. Auch die Bedienung selbst spielt eine wichtige Rolle: Sind Bedienelemente gut erreichbar und verständlich gekennzeichnet? Lässt sich das Gerät einfach reinigen? Können abnehmbare Teile unkompliziert entnommen oder ausgetauscht werden? Gerade bei häufig genutzten Geräten erleichtern solche Eigenschaften die tägliche Anwendung.

Sicherheit: Produktinformationen bewusst prüfen

Auch die sichere Handhabung sollte bei der Gerätewahl eine Rolle spielen. Gut verständliche Bedienungs- und Sicherheitshinweise helfen dabei, das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Je nach Produkt können zudem Ausstattungsmerkmale wie ein sicherer Stand, eine automatische Abschaltung oder ein Überhitzungsschutz relevant sein. Ein Blick auf die Herstellerinformationen zeigt, welche Sicherheitsfunktionen das jeweilige Gerät bietet und was bei Verwendung, Reinigung und Wartung zu beachten ist.

Service und Ersatzteile mitdenken

Auch die Unterstützung nach dem Kauf kann für die Nutzungsdauer eines Geräts relevant sein. Vor der Kaufentscheidung lohnt sich daher ein Blick darauf, ob ein erreichbarer Kundendienst angeboten wird, Reparaturmöglichkeiten bestehen und Ersatzteile erhältlich sind. Je nach Gerät kann es sich dabei beispielsweise um Behälter, Dichtungen oder andere austauschbare Komponenten handeln.

Garantiebedingungen vergleichen

Nicht zuletzt lohnt sich ein Blick auf die Garantiebedingungen des Herstellers: Welche Leistungen sind umfasst, welche Voraussetzungen gelten und an wen können sich Kundinnen und Kunden im Bedarfsfall wenden? Transparente Herstellerinformationen erleichtern es, Angebote bereits vor dem Kauf miteinander zu vergleichen.

Qualität über den Kaufpreis hinaus beurteilen

Wer Elektrokleingeräte vergleicht, sollte daher nicht allein auf Preis und Rabatthöhe achten. Verarbeitung, Sicherheit, Bedienkomfort, Service, Ersatzteilverfügbarkeit und Garantiebedingungen geben ein umfassenderes Bild davon, welches Gerät zu den eigenen Anforderungen passt und auf eine möglichst langfristige Nutzung ausgerichtet ist.

Weitere Informationen finden Sie unter www.lifestyle-im-haushalt.at

Quelle: FEEI