ORGATEC Tokyo 2026: Drei inspirierende Tage voller Innovation und Austausch zur Zukunft moderner Arbeitswelten

Führende japanische Marken wie ITOKI, OKAMURA, Karimoku Furniture und KOKUYO präsentierten sich gemeinsam mit Panasonic, erstmals auf der ORGATEC Tokyo vertreten, sowie internationalen Unternehmen wie Framery, Humanscale, Porcelanosa Group und UniFor. Die vielfältigen Lösungen reichten von innovativen Einrichtungskonzepten bis hin zu ganzheitlichen Ansätzen für moderne Arbeitswelten. Auch schwierige Wetterbedingungen konnten die positive Entwicklung der Messe nicht bremsen: Nachdem das Besucheraufkommen am zweiten Messetag aufgrund eines Taifuns zwischenzeitlich geringer ausfiel, verzeichnete der Abschlusstag sogar höhere Besucherzahlen als im Vorjahr. Mit hoher Dynamik, intensivem Austausch und einer lebendigen Atmosphäre bestätigte die ORGATEC Tokyo erneut ihre Position als Asiens führende internationale Fachmesse für Workplace Design.

Mit dem Leitmotiv „SHIFT DESIGN“ setzte die ORGATEC Tokyo 2026 unter dem Motto „To Be One – ideas in harmony, inspiring tomorrow“ ein starkes Zeichen für den Wandel moderner Arbeitswelten und gesellschaftlicher Werte. Gezeigt wurden zukunftsweisende Konzepte, die individuelles Arbeiten und Zusammenarbeit sowie analoge und digitale Räume intelligent vereinen. Über alle Hallen hinweg machten die Aussteller deutlich, wie Vielfalt, Kreativität und unterschiedliche Perspektiven neue Formen der Wertschöpfung inspirieren können.

Wie bereits im Vorjahr nutzte die Veranstaltung sowohl das obere als auch das untere Stockwerk, um unterschiedliche Ausstellungswelten und ein abwechslungsreiches Besuchererlebnis zu schaffen. Besonders im oberen Bereich sorgten reduzierte Hallenbeleuchtung und individuell inszenierte Lichtkonzepte für immersive Markenerlebnisse. Mit dem neuen Lighting Village rückte zudem die Bedeutung von Beleuchtung für Komfort, Kreativität und Kommunikation am Arbeitsplatz verstärkt in den Fokus.

Parallel zur ORGATEC Tokyo zeigte der interzum showcase tokyo mit Ausstellern wie KAWASHIMA SELKON TEXTILES, LINAK und TOLI zukunftsweisende Materialien und Technologien für Interior Design und Workplace-Konzepte. Präsentiert wurden unter anderem Möbelkomponenten, Boden- und Wandlösungen sowie nachhaltige Materialien. Im Mittelpunkt standen sowohl das fertige Raumkonzept als auch die Materialien und Technologien, die moderne Räume erst ermöglichen. Das steigende Interesse an ganzheitlicher Raumgestaltung war dabei deutlich spürbar.

Angesichts der facettenreichen Ausstellung zeigte sich Hidekuni Kuroda, Representative Corporate Officer, President und CEO des Platinum Sponsors KOKUYO, beeindruckt: „Die diesjährige ORGATEC Tokyo war ein inspirierendes Event. Unabhängig von ihrer Größe haben die zahlreichen Stände die Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft der Besucherinnen und Besucher in ihren Bann gezogen. Jeder Aussteller hat seinen individuellen Mehrwert klar zum Ausdruck gebracht. Mit ihrer fünften Ausgabe hat die Veranstaltung ihre Bedeutung nochmals deutlich gesteigert. Das bestärkt mich in der Überzeugung, die ORGATEC Tokyo auch künftig als einzigartige Plattform weiterzuentwickeln, die Design und Innovation in Asien und der ganzen Welt sichtbar macht.“

Die Sonderausstellung „Circular MIRAI 2026“ präsentierte aktuelle Ansätze und Materialien für die Kreislaufwirtschaft. Gezeigt wurden unter anderem natürliche und recycelte Materialien sowie Herstellungsverfahren, die auf Wiederverwendung und Recycling ausgerichtet sind. Viele Aussteller machten deutlich, dass Nachhaltigkeit längst mehr ist als ein Schlagwort: Sie entwickelt sich zunehmend zu einem Treiber für Innovation und Markenwert. Entsprechend groß war das Interesse der Besucherinnen und Besucher.

Die Xperience Area bot ein vielseitiges Programm mit Diskussionen zwischen Architekten, Designern und Wirtschaftsführern. Zum Auftakt sprachen Hirokazu Suemitsu und Yoko Suemitsu, Gründer des Architekturbüros SUEP., gemeinsam mit Chikara Ohno, Gründer des Designstudios sinato, über das Thema “‘Environment’, ‘Space’, and the Ideal Workplace”. Im Mittelpunkt standen Fragen zu natürlichen Umgebungen, offenen Räumen und menschlicher Interaktion sowie deren Einfluss auf Kreativität und Gemeinschaft.

Beim TREND FORUM hielt Raphael Gielgen, der bei der globalen Möbel- und Interior-Marke Vitra für das Programm „Zukunft der Arbeit“ verantwortlich ist, einen Vortrag zum Thema „WORK PANORAMA 2026 – Human to Human, To Be One“. Er referierte über neue Formen der Zusammenarbeit, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, und beleuchtete den Wandel sozialer Interaktion in der Arbeitswelt. Insbesondere der Impuls, Menschen nicht allein aus Effizienzgründen zusammenzubringen, stieß beim Publikum auf großes Interesse.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der ORGATEC Tokyo Awards, mit denen kreative Präsentationen und herausragende Produktinszenierungen ausgezeichnet wurden. Die Jury aus führenden Expertinnen und Experten der Architektur-, Interior- und Designbranche würdigte besondere Leistungen in verschiedenen Kategorien. Der Hauptpreis sowie der „Best Stand Design Award: Chosen by Exhibitors“ gingen an OKAMURA. Prämiert wurde das immersive Standkonzept „YAA, YAA, YAA“, das Begegnung und natürlichen Austausch in den Mittelpunkt stellte. Den zweiten Preis erhielten Karimoku Furniture, DeVorm und KOKUYO. Karimoku Furniture überzeugte mit einem Konzept, das die Vielseitigkeit von Holz sowie den Dialog zwischen Mensch und Raum thematisierte. DeVorm setzte mit einem markanten gelben Stand starke visuelle Akzente und unterstrich damit die Markenidentität des Unternehmens. KOKUYO präsentierte seine Herstellungsprozesse anhand von Produktzerlegungen und Videoinstallationen anschaulich. Zehn Unternehmen erhielten darüber hinaus „Special Recognition Awards“ für ihre besonders innovativen und unkonventionellen Standdesigns.

Dazu erklärte Jury-Mitglied Maki Hashida, Chefredakteurin von ELLE DÉCOR JAPAN: „Komfortable Abstände und natürliche Kommunikation zählen heute zu den zentralen Anforderungen moderner Büros und genau das hat der preisgekrönte Stand von OKAMURA eindrucksvoll vermittelt. Beeindruckt hat mich, wie viele Unternehmen diese Themen auf authentische und durchdachte Weise aufgegriffen haben. Gerade in einer Zeit, in der unser Verhältnis zu KI intensiv diskutiert wird, gewinnt das Büro als Ort der Begegnung, des Austauschs und zufälliger Interaktionen wieder an Bedeutung. Gleichzeitig zeigten die Aussteller starke Impulse in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Naturverbundenheit und zukunftsorientierten Materialien. Die gesamte Ausstellung machte deutlich, wie intensiv sich die Branche mit den Arbeitswelten und gesellschaftlichen Herausforderungen von morgen auseinandersetzt.“

Am Abend bot die ORGATEC NIGHT in der Xperience Area eine besondere Atmosphäre für Begegnungen und intensiven Austausch unter den Ausstellern. In entspannter Umgebung entstanden internationale Gespräche, neue Perspektiven und wertvolle Kontakte, die weit über den klassischen Messekontext hinausgingen. Ganz im Sinne des Mottos „To Be One“ kamen Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen offen miteinander ins Gespräch.

Makoto Takagi, Managing Director von Koelnmesse Japan, zog ein positives Fazit: „Die diesjährige Ausgabe hat zahlreiche Impulse für neue Ideen und inspirierende Gespräche über die Zukunft von Orten geliefert, an denen Menschen arbeiten, lernen und sich begegnen. In einer Zeit des gesellschaftlichen Wandels interessieren sich Besucherinnen und Besucher zunehmend nicht nur für Produkte und Funktionen, sondern auch für die dahinterstehenden Ideen und Werte. Die vielen Begegnungen und Diskussionen auf der Messe haben deutlich gemacht, dass sich die ORGATEC Tokyo immer stärker zu einer Plattform für Innovation und neue Wertschöpfung entwickelt. Auch künftig wollen wir einen Ort schaffen, an dem sich Menschen vernetzen, voneinander lernen und gemeinsam neue Perspektiven für die Arbeitswelten von morgen entwickeln.“

Masayuki Nakamura, Vorsitzender der Japan Office and Institutional Furniture Association (JOIFA), richtete den Blick bereits auf die kommende Ausgabe: „Wir freuen uns sehr über die große Zahl an Besucherinnen und Besuchern, deren Unterstützung erneut zu einer erfolgreichen und lebendigen Veranstaltung beigetragen hat. Die JOIFA wird sich auch künftig aktiv dafür einsetzen, die ORGATEC Tokyo als Plattform für Trends, Innovationen und zukunftsweisende Arbeitswelten weiterzuentwickeln. Das Leitmotiv der ORGATEC Tokyo 2027 lautet ‚Think Human, Think Design‘. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die nächsten Impulse für die Arbeitswelten von morgen zu gestalten.“

Die Diskussion rund um den Arbeitsplatz verlagert sich zunehmend von der Frage, wo gearbeitet wird, hin zu der Frage, wie Menschen sich vernetzen und gemeinsam Mehrwert schaffen. Die ORGATEC Tokyo 2026 brachte vielfältige Perspektiven und Impulse zusammen und eröffnete neue Visionen für die Arbeitswelten von morgen.

Die besondere Energie der Veranstaltung sowie die zahlreichen Begegnungen und Gespräche schufen neue Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Austausch und Innovation.

Die ORGATEC Tokyo 2027 findet vom 2. bis 4. Juni 2027 in den East Halls 1-3 des Tokyo Big Sight statt.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.orgatec-tokyo.com

Quelle: Koelnmesse