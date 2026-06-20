Sieben Design Awards für Franke

Die Mythos Masterpiece Kollektion setzt ihre Erfolgsgeschichte mit dem Good Design Award 2025 und dem iF Design Award 2026 fort. Letzterer zeichnet die erweiterte Kollektion aus, die unter anderem um eine Dunstabzugshaube ergänzt wurde und damit die Vision eines integrierten Küchensystems vervollständigt. In der Kategorie Produktdesign prämierte die Jury der Red Dot Design Awards 2026 vier weitere Franke Innovationen: die Armatur Pescara Semi-Pro in Industrial Black, die Armaturenserie Maris Stripes, die Spülen Box Pro und Kubus 2 Pro sowie den Kochfeldabzug Mythos 2gether Slide. Die Maris Stripes Armaturen sowie die neuen Mythos 2gehter Kochfeldabzüge werden in Deutschland und Österreich im Herbst 2026 eingeführt.

Gregory Oswald, Geschäftsführer Franke Home Solutions DACH, sieht in den Auszeichnungen eine Bestätigung der Markenstrategie: „Sieben Auszeichnungen, fünf davon im Produktdesign, sind eine außergewöhnliche Leistung. Sie zeigen, dass herausragendes Design bei Franke kein Einzelereignis, sondern ein kontinuierlicher Anspruch ist.“

Mythos Masterpiece Kollektion: Designkonzept für ganzheitliche Küchenästhetik

Die Mythos Masterpiece Kollektion ist eine exklusive Serie aus farbigen Edelstahlbecken, Armaturen, Dunstabzugshauben und Zubehör. Mit besonderem Augenmerk auf Ästhetik und Funktionalität entwickelt, ermöglicht sie die Gestaltung individueller Küchenkonzepte mit harmonisch aufeinander abgestimmten Komponenten. Alle Elemente lassen sich flexibel kombinieren zu einem ganzheitlichen Küchendesign. Im Zentrum stehen hochwertige Edelstahlspülen in Anthrazit, Kupfer und Gold. Die spezielle F-INOX-Technologie macht die Oberflächen besonders hygienisch, hitzebeständig und pflegeleicht.

Die Armatur „Mythos Masterpiece“ setzt mit ihrem strukturierten Korpus markante Akzente und verbindet klare Linien mit weichen, geschwungenen Konturen. Ergänzt wird die Kollektion durch die Deckenhaube Mythos Masterpiece Suspended, deren raffiniertes Dekoband in den Metallicfarben der Serie architektonische Highlights setzt. Ein dimmbares und farblich anpassbares Beleuchtungspanel ermöglicht den Wechsel von präziser Arbeits- zu stimmungsvoller Ambientebeleuchtung.

Mythos Masterpiece Armatur und Becken in Gold vereinen Ästhetik mit Funktionalität

Die Deckenhaube Mythos Masterpiece Suspended harmoniert mit ihrem farbigen Dekoband – hier in Anthrazit – mit den Metallicfarben der Kollektion

Pescara-Armaturen: Skulpturales Design trifft professionelle Leistung

Mit der Armaturenserie Pescara verbindet Franke Präzisionstechnik mit markanter Ästhetik. Das prämierte Modell Semi-Pro aus Edelstahl mit PVD-Beschichtung in Industrial Black verfügt über schlanke Griffe mit integrierter 25-mm-Kartusche zur präzisen Steuerung, einen spritzarmen Laminarstrahl, farblich abgestimmte Federn sowie einen magnetischen Sprühkopfhalter. Die Armatur ist zudem in Anthrazit, Kupfer, Gold und Edelstahl sowie als Modell J Auszugsbrause erhältlich. Die Pescara Semi-Pro 360° passt sich dank innovativer Doppelstrahlfunktion flexibel jeder Aufgabe an: Während ein Auslauf frei schwenkbar ist, lässt sich der zweite magnetisch fixierte Auslauf lösen und als flexible Brause mit großer Reichweite nutzen. In Kombination mit den Mythos Becken und Zubehörteilen ermöglicht auch die Pescara Serie einen durchgängigen Designdialog im gesamten Küchenraum.

Pescara Semi-Pro in Industrial Black verbindet Ästhetik mit professioneller Funktionalität

Box Pro und Kubus 2 Pro: Intelligente Becken für effiziente Küchenabläufe

Die Becken Box Pro aus Edelstahl und Kubus 2 Pro aus Fragranite verbinden Design mit Funktionalität. Herzstück ist ein intelligentes 3-Ebenen-System mit integrierten Leisten an Vorder- und Rückwand, das den traditionellen Spülbereich in eine vielseitige Arbeitszone verwandelt. Die untere Ebene bietet ausreichend Tiefe zum komfortablen Reinigen großer Töpfe und Pfannen. Die mittlere Ebene dient als Auflage für die Franke Rollmatte, die sich als Abtropfgestell oder als hitzebeständige Ablage nutzen lässt. Auf der oberen Ebene findet praktisches Zubehör wie ein Edelstahl-Sieb oder ein Holz-Schneidebrett Platz. So lassen sich viele Arbeitsschritte direkt über der Spüle ausführen – mit kurzen Wegen und freier Arbeitsfläche. Alle Becken der Serien werden inklusive hochwertigem Zubehör geliefert und bilden zusammen ein integriertes System für effiziente Arbeitsabläufe.

Box Pro aus Edelstahl…..

……und Kusus 2 Pro aus Fragranite optimieren den Küchenalltag mit einem intelligenten 3-Ebenen-System

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Fotos: Franke