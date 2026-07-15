ORGATEC und AIT kooperieren erneut beim Innovationspreis Architektur+ Office 2026

Die Auszeichnung würdigt herausragende Produkte, Konzepte und Lösungen für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeits- und Objektwelten und rückt sie gezielt in den Fokus eines internationalen Fachpublikums. Die Jurysitzung, Sonderausstellung und Preisverleihung sowie die Guided Tours finden während der ORGATEC vom 27. bis 30. Oktober 2026 in Köln statt.

„Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit AIT auch zur ORGATEC 2026 fortzusetzen. Der AIT-Innovationspreis setzt seit vielen Jahren wichtige Impulse für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeits- und Contract-Welten und macht herausragende Lösungen einer internationalen Fachöffentlichkeit sichtbar“ , sagt Maik Fischer, Director der ORGATEC.

Mit der Kooperation verfolgen ORGATEC und AIT das gemeinsame Ziel, Innovationen sichtbar zu machen, Orientierung im vielfältigen Messeangebot zu schaffen und den Austausch und Wissenstransfer zwischen Industrie, Planung, Architektur und Interior Design zu stärken.

Innovationspreis Architektur+ Office: Mehr Sichtbarkeit für Aussteller

Der Innovationspreis Architektur+ Office zählt zu den etablierten Auszeichnungen für innovative Lösungen an der Schnittstelle von Architektur, Innenarchitektur und der Gestaltung moderner Arbeits- und Contract-Welten. Prämiert werden herausragende Produkte, Konzepte und Entwicklungen, die durch Gestaltung und Funktionalität gleichermaßen überzeugen und die Anforderungen von (Innen-)Architektinnen und -architekten in besonderem Maße erfüllen.

Die Teilnahme am Innovationspreis Architektur+ Office bietet ausstellenden Unternehmen eine zusätzliche Plattform, um ihre Neuheiten einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren. Die Einbindung in die Award- und Tourformate sowie in die begleitende Kommunikation schaffen qualitative Sichtbarkeit über den regulären Messeauftritt hinaus. Teilnahmeberechtigt sind Aussteller der ORGATEC 2026. Der Anmeldeschluss ist der 21. September 2026. Über die Vergabe der Auszeichnungen entscheidet eine unabhängige Jury aus anerkannten Branchenexpertinnen und -experten.

Details zu Teilnahmebedingungen, Einreichungsfristen und dem Bewerbungsprozess finden sich hier: ip-office-2026.ait-xia-dialog.de.

Guided Tours machen prämierte Innovationen erlebbar

Ergänzend zu Preisverleihung und Sonderausstellung auf dem Stand des AIT-Innovationspreis (Halle 7.1, Stand A-021) werden während der ORGATEC Guided Tours in Zusammenarbeit mit AIT-Dialog stattfinden. Die geführten Rundgänge vermitteln fachliche Einordnungen, geben praxisnahe Einblicke in aktuelle Trends der Workspace- und Contract-Branche und bieten den Teilnehmenden die Möglichkeit, ausgewählte Neuheiten im direkten Austausch mit den ausstellenden Unternehmen kennenzulernen und neue Impulse für die eigene Arbeit mitzunehmen.

Über AIT und AIT-Dialog

Das Medienhaus AIT ist Herausgeber von AIT – das Magazin für Architektur, Innenarchitektur und Technischen Ausbau – und AIT-Dialog – die Netzwerkplattform für Architektur, Gestaltung und Baukultur. Sie betreiben gemeinsam das Fachportal ait-xia-dialog.de und richten unter anderem in Zusammenarbeit mit diversen Messen Architekturpreise zu verschiedenen Fachthemen aus. Als offizielles Organ des bdia (Bund Deutscher Innenarchitektinnen und Innenarchitekten e. V.) verfügt AIT über eine hohe fachliche Reichweite in der Planungs- und Architekturbranche.

Ticket-Shop für die ORGATEC 2026 geöffnet

Als globaler Branchentreffpunkt vereint die ORGATEC vom 27. bis 30. Oktober 2026 Workspace und Contract Solutions unter einem Dach. Die diesjährige ORGATEC setzt dabei auf ein fokussiertes Messekonzept mit klarer Businessorientierung. Der Ticket-Shop für die ORGATEC 2026 ist seit dem 29. Juni 2026 geöffnet.

Tickets sind online erhältlich unter: www.orgatec.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen-und-ticket-codes-einloesen/

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Koelnmesse