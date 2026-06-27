Süßer Showdown in Wien: Janja Perković gewinnt die 5. Ausgabe von „Austria’s Next Küchenchef:in“

Janja Perkovic ist Austrias Next Kuechenchefin in Wien © Diana Ryzhevska

Es wurde verkostet, diskutiert und leidenschaftlich entschieden: In der fünften Ausgabe von „Austria’s Next Küchenchef:in“ fiel am Donnerstagnachmittag in der elektrabregenz Showküche in Wien die Entscheidung. Sechs hochkarätige Kandidat:innen präsentierten ihre individuellen Backkreationen – den begehrten Titel holte sich schließlich Janja Perković mit ihrer „Pavlovaroulade `26 Sommerhit“.

Nach dem erfolgreichen Tourstopp in Linz im April machte der Wettbewerb nun wieder in Wien Station. Sechs ausgewählte Talente präsentierten der prominent besetzten Jury ihre selbst entwickelten Backkreationen. Von neu interpretierten Klassikern bis hin zu kreativen Eigenkompositionen spiegelten die Beiträge die unterschiedlichen Zugänge und Persönlichkeiten der Teilnehmer:innen wider. Neben der großen Vielfalt an außergewöhnlichen Geschmackskombinationen überzeugten die Finalist:innen vor allem durch handwerkliche Präzision und frische Ideen für die moderne Küche.

Von elektrabregenz vor fünf Jahren ins Leben gerufen: „Austria’s Next Küchenchef:in“ bietet Hobbyköch:innen und -bäcker:innen eine Plattform © Diana Ryzhevska

Spitzen-Jury vereint Wirtschaft, Sport und Kulinarik

Gastgeber elektrabregenz begrüßte für diese besondere Wien-Edition ein außergewöhnlich starkes Jury-Board. Die geballte Kompetenz aus Handel, Medien und Spitzensport unterstreicht den hohen Stellenwert, den das Format mittlerweile in der österreichischen Food-Szene genießt. Elektrabregenz-Markenbotschafterin und Moderatorin Patricia Kaiser führte durch den gesamten Nachmittag.

Die Jury im Überblick:

Thomas Pöcheim , CEO und Vorstand RED ZAC – Euronics Austria

, CEO und Vorstand RED ZAC – Euronics Austria Mag. Michael Hofer , Geschäftsführer EP ElectronicPartner

, Geschäftsführer EP ElectronicPartner Viktoria Sophie Schnaderbeck , ehemalige Profi-Fußballerin, langjährige Kapitänin des österreichischen Nationalteams und Business-Denkerin

, ehemalige Profi-Fußballerin, langjährige Kapitänin des österreichischen Nationalteams und Business-Denkerin Julia Steiner , Chefin vom Dienst SPAR Mahlzeit!

, Chefin vom Dienst SPAR Mahlzeit! Johann Pichler , Verkaufsleiter DANKÜCHEN Österreich

, Verkaufsleiter DANKÜCHEN Österreich Mag. Alfred Kapfer, Geschäftsführer Expert Österreich

Gemeinsames Credo der Jury: „Die Qualität und Innovationskraft, die uns heute präsentiert wurden, sind ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass die Zukunft der österreichischen Genusskultur in besten Händen ist. Es braucht Mut, Präzision und echte Leidenschaft, um unter diesem Druck solche Meisterwerke abzuliefern.“

Wenn Teig auf Talent trifft

Bewertet wurden die Kreationen nach den strengen Kriterien Geschmack, Präsentation und handwerkliche Umsetzung. Sylvia Harasser, Chefredakteurin des SPAR Mahlzeit! Magazins, zeigte sich begeistert: „Sowohl in Linz als auch in Wien haben wir durchgehend sehr starke Leistungen gesehen. Das zeigt, welches enorme kulinarische Potenzial in Österreich steckt.“

Auch Johann Pichler, Verkaufsleiter DANKÜCHEN Österreich, hob das Niveau hervor: „Diese Talente zeigen, dass die österreichische Küche nicht nur Tradition hat, sondern auch Zukunft. Man spürt in jedem Detail, mit wie viel Leidenschaft und frischen Ideen die nächste Generation hier ans Werk geht.“

Der Hauptgewinn: Der Traum von der eigenen Küche

Am Ende überzeugte Janja Perković die Jury auf ganzer Linie mit einer spektakulären Pavlovaroulade. Der Lohn für die kulinarische Höchstleistung kann sich sehen lassen: Die Gewinnerin darf sich über eine moderne DAN Küche inklusive hochwertiger elektrabregenz Geräte und Profi-Montage im Gesamtwert von rund 8.000 Euro sowie SPAR Einkaufsgutscheine im Wert von 500 Euro freuen.

Eine starke Partnerschaft für Österreichs Kulinarik-Zukunft

„Austria’s Next Küchenchef:in“ wurde vor fünf Jahren von elektrabregenz ins Leben gerufen und bietet seitdem talentierten Hobbyköch:innen und -bäcker:innen eine reichweitenstarke Plattform. Seit dieser Saison 2026 wird das Format als starke Dreier-Kooperation gemeinsam mit SPAR Mahlzeit! und DANKÜCHEN ausgerichtet. Diese strategische Partnerschaft vereint modernste Küchentechnologie, exzellente Zutaten und professionelles Design – und schafft damit eine einzigartige Talentschmiede, die junge Kulinarik mit Innovation und handwerklichem Können verbindet.

„Man denkt jedes Mal, höher geht das Niveau nicht mehr – und dann legen die Talente noch einmal nach und überraschen uns mit ihrer Kreativität und starkem Können. Es macht uns unglaublich stolz, dieses Format geschaffen zu haben“, zieht Margit Anglmaier, Head of Marketing und Communications der Beko Austria AG, eine durchwegs positive Bilanz und ergänzt: „Diese Wien-Ausgabe von Austria’s Next Küchenchef:in konnten wir zudem mit einer derart hochkarätigen Jury toppen. Es macht unheimlich viel Spaß, unser Marketing-Baby so rasant und erfolgreich wachsen zu sehen. Ein großes Danke an alle Partner, die das möglich gemacht haben. Wir freuen uns schon auf die interessanten Home-Stories von Austria’s next Küchenchef:in“

Siegertorte „Pavlovaroulade `26 Sommerhit“ von Janja Perkovic © Sarah Helmanseder

Das Siegerrezept zum Nachbacken – „Pavlovaroulade `26 Sommerhit“

Zutaten:

Biskuitroulade

150–200 g Eiweiß (5–6 Eier Größe M / Bio Spar Natur)

250 g Zucker

40 g Maisstärke

1 EL Tafelessig oder Apfelessig

50 g gehobelte Mandelblätter

Backpapier-Bögen

Creme

400 g Philadelphia Frischkäse (3 Pck.)

250 g Schlagobers

100 g Staubzucker

1 Pck. Sahnesteif

1 Vanilleschote

etwas Zitronensaft

400 g Erdbeeren

Lemon Curd

Abrieb von 4–5 Bio-Zitronen (Schale zum Verzehr geeignet)

Saft von 3–4 Zitronen

3 Dotter

150 g Feinkristallzucker

40 g Maizena (Maisstärke)

200 g kalte Butter

Klarsichtfolie zum Abdecken

Deko

Erdbeeren

1–2 Maracujas

Staubzucker

evtl. Minze

Zubereitung

Lemon Curd vorbereiten

Zitronenschale fein abreiben und Zitronen auspressen. Zitronensaft, Abrieb, Zucker, Dotter und Maizena klümpchenfrei verrühren. Alles in einen Topf geben und unter ständigem Rühren erhitzen. Sobald die Masse aufkocht, etwa 3 Minuten köcheln lassen, bis sie deutlich eindickt. Vom Herd nehmen. Die kalte Butter würfelweise einrühren, bis sie vollständig geschmolzen ist. Mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche abdecken und vollständig auskühlen lassen.

Pavlova-Biskuit backen

Backofen auf 160 °C Umluft (oder ca. 170–180 °C Ober-/Unterhitze) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Eiweiß steif schlagen. Zucker nach und nach einrieseln lassen und weiterschlagen, bis die Masse glänzend und fest ist. Maisstärke und Essig vorsichtig unterheben. Die Masse rechteckig auf das Backpapier streichen. Mit den gehobelten Mandelblättern bestreuen. Ca. 25–30 Minuten backen, bis die Oberfläche leicht goldbraun ist. Herausnehmen und vollständig auskühlen lassen.

Creme herstellen

Schlagobers mit Sahnesteif steif schlagen. Frischkäse mit Staubzucker, dem Mark der Vanilleschote und etwas Zitronensaft glatt rühren. Das Schlagobers vorsichtig unterheben. Erdbeeren waschen und in kleine Stücke schneiden.

Roulade füllen

Den ausgekühlten Pavlova-Boden vorsichtig vom Backpapier lösen. Die Frischkäsecreme gleichmäßig darauf verstreichen. Einige Löffel Lemon Curd darauf verteilen. Erdbeerstücke darüberstreuen. Mithilfe des Backpapiers vorsichtig zu einer Roulade aufrollen.

Dekorieren

Mit restlicher Creme aufspritzen. Mit etwas Lemon Curd verzieren. Erdbeeren und Maracuja darauf verteilen. Mit Minze garnieren. Zum Schluss leicht mit Staubzucker bestäuben.

Tipp: Die Pavlova-Roulade schmeckt am besten, wenn sie 1–2 Stunden gekühlt wird. So lässt sie sich auch deutlich besser schneiden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.elektrabregenz.com

Quelle: Beko Austria AG