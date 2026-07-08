Wertgarantie bringt Komplettschutz für Küchen auf den Markt

Der Spezialversicherer Wertgarantie erweitert sein Portfolio und versichert jetzt auch komplette Küchen inklusive Holz und Elektrogeräte. Foto: Wertgarantie/iStock

Wertgarantie baut seine Produktpalette aus und versichert nun auch Küchen. Dabei zielt der neue Komplettschutz für Küchen auf die Küche als komplette Einheit. Möbel und Elektrogeräte können gemeinsam versichert werden. Das Unternehmen will sich somit vor allem an kleinere mittelständische Küchenstudios und Fachhändler mit angeschlossenem Küchenstudio, die bereits mit Wertgarantie zusammenarbeiten, richten.

Neben dem Küchenmobiliar kann eine unbegrenzte Anzahl von Küchengeräten mitaufgenommen und vor Reparaturkosten geschützt werden. Alle Geräte werden mit den vollen Leistungen des Komplettschutz Küchen abgesichert. Ausschlaggebend für die Prämienhöhe ist dabei der Gesamtpreis der Küche. Küchen mit einem Einkaufswert bis 6.000 Euro können ab 15 Euro monatlich geschützt werden. Der Höchstwert einer zu versichernden Küche liegt bei 25.000 Euro. Der Versicherungsschutz beginnt nach der Montage durch das Küchenstudio. Eine Montage durch den Endkunden ist ausgeschlossen. Dabei gilt der Komplettschutz für Küchen ausschließlich für neue Küchen, bei einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Die Küchenelemente werden u.a. gegen Schadenereignisse wie Materialfehler, Quellschäden, Brandflecken, Bruchschäden, unsachgemäße Handhabung, Beschädigungen an Fronten, Oberflächen und Türen versichert. Dabei zählen nur Schäden, die die Funktionen beeinträchtigen.

Thilo Dröge, Geschäftsführer Vertrieb bei Wertgarantie, erläutert: „Mit unserem Komplettschutz für Küchen eröffnen sich für alle Elektrofachhändler mit Küchenkompetenz neue Möglichkeiten, um Margen zu generieren! Zudem heben sie sich von ihren Wettbewerbern ab und bieten ihren Kunden einen echten Mehrwert!“

Weitere Informationen finden Sie unter www.wertgarantie.com

Quelle: Wertgarantie