Im Mittelpunkt steht weiterhin der bewährte Produktfinder, der das gesamte verfügbare Sortiment übersichtlich darstellt. Dazu zählen die Hauptkollektionen, nämlich „ALPI“ mit Furnieren, Echtholz-Schichtstoffen, Massivholz und Kanten sowie „4Design“ mit Reliefplatten und Akustik-Elementen. Ergänzt wird das Angebot durch „NativeLine“ mit nativen bzw. gewachsenen Furnieren, „decorStone“ mit Stein-Furnieren, „VoiceTec“ in Form von Schichtstoffen und „damast“-Parkett. Besonders die Darstellung der Produkte und die Anforderung von Mustern wurden im Rahmen des Relaunchs deutlich benutzerfreundlicher gestaltet.

„Unser Produktfinder ist das Herzstück unserer Website. Mit dem neuen Auftritt haben wir die Nutzerführung weiter verbessert und die Musterbestellung deutlich vereinfacht. So finden unsere Kunden schneller die passende Lösung und erhalten einen umfassenden Überblick über unser Sortiment“, so HWB-Geschäftsführer Frank Loebel und erklärt abschließend: „Mit dem Relaunch unterstreicht unser Unternehmen seinen Anspruch, Kunden, Planern und Verarbeitern einen zeitgemäßen und komfortablen Zugang zu hochwertigen Oberflächen- und Innenausbauprodukten zu bieten.“

Weitere Infos zum Thema Furnier unter www.furnier.de oder www.furniergeschichten.de

Quelle: IFN Furnier/Fotos: HWB Furniere & Holzwerkstoffe GmbH