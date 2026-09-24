Starke Beziehungen, smarte Services: SERVICE&MORE denkt Partnerschaft weiter

Was erwarten der Möbelhandel und die Raumausstatter*innen heute von ihren Herstellern? Der aktuelle Lieferantenmonitor von SERVICE&MORE gibt darauf eine klare Antwort: Verlässliche Leistung bleibt Voraussetzung, doch für eine starke und langfristige Beziehung braucht es mehr. Persönliche Betreuung, relevante Impulse und eine zunehmend selbstverständliche digitale Kompetenz spielen eine zentrale Rolle.

Im Zuge des Lieferantenmonitors von SERVICE&MORE wurden 2026 wieder die Besten im Bereich Außendienst im Möbelfachhandel und der Raumausstattung ausgezeichnet:

Der Außendienst als stärkster Hebel

Die persönliche Betreuung ist in beiden befragten Bereichen der stärkste Hebel für die wahrgenommene Lieferantenperformance und kein anderes Leistungsmerkmal reicht an dessen Wirkung heran. Dahinter folgt – nach der ohnehin vorausgesetzten Liefertermintreue – die Kompetenz des Außendienstes beim Einsatz digitaler Verkaufs- und Beratungsunterlagen im Austausch mit Mitgliedsbetrieben. Was vor einigen Jahren ein Zusatz war, ist heute wesentlicher Teil der Betreuungsqualität selbst.

Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE: „Persönlicher Kontakt und digitale Werkzeuge sind keinesfalls Gegensätze oder schließen sich aus, vielmehr werden sie im Einrichtungsfachhandel gemeinsam bewertet. Deshalb entwickeln auch wir als SERVICE&MORE unsere Positionierung weiter in Richtung einer Wachstums- und Netzwerkplattform: Wenn die Qualität von Beziehungen der wirksamste Hebel ist, dann sind Formate, in denen Händler*innen, Lieferanten und wir miteinander in Kontakt sind, keine Beigabe zum Leistungsangebot, sondern sein Kern.“

Fortbildung, Clubs und der Freitag um neun

Die Verbindung von persönlichem Kontakt und digitalen Werkzeugen prägt auch die Weiterentwicklung des Mitgliederportals von SERVICE&MORE. Eine Umfrage zu diesem Portal zeigt darüber hinaus, welche Inhalte besonders gefragt sind: Marken und Lieferanten mit ihren Produktneuheiten und Preisen stehen ganz oben, gefolgt von Fortbildung, Veranstaltungen, Marketing und Brancheninformationen. SERVICE&MORE entwickelt sich damit einhergehend zunehmend vom klassischen Einkaufs- und Dienstleistungsverband hin zu einer Plattform für Wachstum, Austausch und Vernetzung.

Dieser Richtung folgend werden auch der neue ClubBODEN und der ClubSIE von den Mitgliedern sehr gut angenommen. Sie schaffen Raum für fachlichen Austausch, gemeinsame persönliche Themen und für aktives Lernen voneinander.

Ein weiteres Beispiel dafür ist die im Februar 2026 gestartete Initiative „SERVICE&MORE im Dialog“. Jeden Freitag um 9 Uhr informiert die Verbundgruppe in einem rund 20-minütigen digitalen Format über Aktuelles – etwa neue Lieferanten, Produkte, Dienstleistungen, Marketing oder eVA. Es richtet sich insbesondere an alle, die bei den Mitgliedern im Verkauf tätig sind oder Marketingagenden innehaben. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig: Wer live teilnimmt, kann zusätzlich Fragen stellen und profitiert doppelt; alle Ausstrahlungen werden aufgezeichnet und können später einfach und zeitlich unabhängig abgerufen werden.

„SERVICE&MORE im Dialog“ verbindet damit persönliche Kommunikation mit der Flexibilität eines digitalen Kanals – ähnlich einem internen Podcast, jedoch mit direkter Interaktionsmöglichkeit.

Im Zuge des Lieferantenmonitors von SERVICE&MORE wurden 2026 wieder die Besten im Bereich Außendienst im Möbelfachhandel und der Raumausstattung ausgezeichnet

Digitalisierung, die den Alltag einfacher macht

Die Befragung zum Portal bestätigt außerdem dessen zentrale Rolle: Ein Großteil der Befragten besucht es mehrmals pro Woche. Gleichzeitig zeigen die Rückmeldungen, dass noch effizientere Suchmöglichkeiten, schneller sichtbare Preisanpassungen von Lieferanten und eine bessere Bündelung relevanter Inhalte von Vorteil wären. Auch eine KI-gestützte Suche wurde angeregt. Genau dort setzt der derzeit laufende Prozess an: Das Portal entwickelt sich Schritt für Schritt von einer reinen Informationsplattform zu einem interaktiven Tool. Angezeigt wird künftig noch gezielter das, was individuell wichtig ist, Kennzahlen und Fakten des eigenen Betriebs werden um ein Vielfaches sichtbarer und schneller interpretierbar. Ein konkretes Beispiel sind die ERFA-Gruppen: Programme, Änderungen und Unterlagen sollen künftig im jeweiligen Portalbereich des Mitglieds verfügbar sein, statt sie über mehrere E-Mails verteilt zu übermitteln. So entsteht ein zentraler digitaler Hub. „Wir wollen das Portal damit noch stärker zur Plattform des Händlers machen. Entscheidend ist nicht, wie umfangreich das Angebot ist, sondern wie schnell jeder Einzelne genau das findet, was für seinen Arbeitsalltag wesentlich ist. Digitalisierung kann hier sehr konkret entlasten“, so Wimmer.

Innovation heißt: zielvoller unterstützen

Denn das ist die Frage hinter den aktuellen Schritten bei SERVICE&MORE: Wie können unsere Mitgliedsbetriebe im Arbeitsalltag noch gezielter unterstützt werden? Der Lieferantenmonitor zeigt, dass gute Basisleistung zunehmend vorausgesetzt wird. Begeisterung entsteht dort, wo zusätzliche Relevanz geschaffen wird – durch gute Beratung, neue Ideen oder einfache digitale Prozesse. Der Ausbau des Portals, eine personalisierte Informationsbereitstellung, neue Dialogformate und die Netzwerkplattformen zahlen genau darauf ein. Die Digitalisierung soll Freiräume schaffen, Wissen besser und leichter zugänglich zu machen und damit letztlich auch die persönliche Betreuung stärken.

*)Zu den Erhebungen:

Der von SERVICE&MORE in Auftrag gegebene und im Frühjahr 2026 präsentierte Lieferantenmonitor 2026, durchgeführt von AHA! Analytics, umfasst 2.880 Bewertungen zu 70 Lieferanten aus Möbelhandel und Raumausstattung und untersucht 13 Leistungsdimensionen sowie die Empfehlungsbereitschaft. Die ergänzende SERVICE&MORE Umfrage zur Nutzung des Portals wurde vom 11. bis 26. August 2026 unter den portalnutzenden Mitgliedern von SERVICE&MORE durchgeführt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.serviceandmore.at

Quelle: SERVICE&MORE