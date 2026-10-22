Starke Partnerschaft und smarte Impulse – olina begeistert bei der 28. Jahrestagung in Linz

Vom 9. bis 11. Oktober wurde Linz zum Treffpunkt des olina Netzwerks – mit inhaltlicher Tiefe, praxisnahen Impulsen und einem klaren Blick nach vorne.

Wie partnerschaftliches Denken in der Praxis aussieht, zeigte bereits der Besuch bei Strasser Steine in St. Martin im Mühlkreis. Inhaber Johannes Artmayr und Geschäftsleiter Georg Rieger gewährten exklusive Einblicke in einen der größten steinverarbeitenden Betriebe Mitteleuropas – und in eine Philosophie, die konsequent auf den Fachhandel setzt: Ob Stein, Keramik oder die patentierte Innovation „Alpinova“, vertrieben wird ausschließlich über den Küchenfachhandel. Eine starke Partnerschaft mit Potenzial, wie Rieger betonte.

Gute Zusammenarbeit mit den Industriepartnern

Beim olina Partnertag richtete sich der Blick auf das große Ganze. Nach den Grußworten von Eigentümer Ernst-Martin Schaible zeigte Martin Laireiter, Geschäftsführer der olina Franchise GmbH, anhand aktueller Markt- und Branchenkennzahlen, wie souverän sich olina in einem herausfordernden Umfeld behauptet. Die Partnerstudios erzielen überdurchschnittliche Ergebnisse – getragen von der Stärke der Marke und einem System, das Orientierung gibt und den Partnern den Rücken für ihr Kerngeschäft freihält.

„Diese Ergebnisse sind kein Zufall, sondern das Resultat gelebter Partnerschaft. Wer bei olina ist, bleibt selbstständiger Unternehmer – und hat gleichzeitig ein starkes Netzwerk im Rücken, das ihn in jeder Phase begleitet. Genau das macht unser System so erfolgreich“, betont Laireiter. Wie lebendig dieses Netzwerk ist, zeigten auch Simon Wachter und Ing. Lukas Brugger: Die beiden neuen olina Partner aus Vorarlberg stellten sich im Interview mit Moderator Thomas Wollner vor.

Martin Laireiter (GF olina Franchise & Beiräte: Simon Offenzeller, Christian Dittrich, Alexander Prossliner, Andreas Poglitsch)

Ein besonderes Erfolgsgeheimnis von olina sind zufriedene Kunden: Mit einer Weiterempfehlungsquote von über 85 Prozent zählt die Weiterempfehlung seit fast 30 Jahren zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren der Marke. Unter dem Motto „Smartes Marketing für dein Studio“ zeigte die olina Zentrale, wie On- und Offline-Marketing diesen Weg künftig noch verstärken. „Digitalisierung und KI eröffnen uns neue Möglichkeiten, dieses Erfolgsrezept weiter auszubauen – damit aus begeisterten Kunden noch mehr Botschafter für olina werden“, so Mario Ablasser, verantwortlich für Marketing- und Systemmanagement bei olina Franchise. Ende Jänner 2027 laden die olina Studios zudem wieder zu den olina Küchenerlebnistagen – der gemeinsamen Hausmesse und einem echten Magneten für Kücheninteressierte.

Peter Zeitlhofer

Dass Künstliche Intelligenz längst kein Zukunftsthema mehr ist, sondern im Studioalltag echten Mehrwert schafft, bewies Peter Zeitlhofer eindrucksvoll. Mit seiner Keynote „KI als Booster für dein Geschäft“ brachte der KI-Speaker und Kommunikationsprofi das Thema verständlich und ohne Technikjargon auf den Punkt – und lieferte den Partnern konkrete Werkzeuge für mehr Kreativität, Effizienz und Innovation.

Den stimmungsvollen Schlusspunkt setzte ein gemeinsamer Abend in der Linzer „Tante Käthe“, der Raum für persönliche Gespräche bot und die Verbundenheit zwischen olina Partnern und Industrie spürbar machte.

Das Gruppenfoto von der olina Jahrestagung in Linz

Was bleibt, ist mehr als eine Jahrestagung: Es ist das Gefühl, Teil eines Netzwerks zu sein, das gemeinsam wächst – und die olina Erfolgsgeschichte konsequent weiterschreibt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.onlina.com

Quelle: olina/Fotos: nicolegraphy