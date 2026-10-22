Nach Lehre bei XXXLutz: Elsa Palushi ist Österreichs beste Nachwuchsverkäuferin



Elsa Palushi mit Patrick Jobst

Mit der Lehre auf die Siegerstraße

Elsa Palushi (19) aus Engerwitzdorf startete ihre Berufslaufbahn bei einem anderen Möbelhandelsunternehmen und wechselte nach dessen Insolvenz im Februar 2025 zu XXXLutz Linz. Hier setzte sie ihre Lehre als Einzelhandelskauffrau mit Schwerpunkt Einrichtungsberatung erfolgreich fort und erwarb den letzten Feinschliff. Sie war erst in der Kleinmöbel-, Büro- und Vorzimmerabteilung tätig und arbeitet mittlerweile in der Wohnzimmerabteilung. Aufgrund einer Nominierung durch ihre Lehrabschluss-Prüfungskommission nahm Elsa Palushi am Wettbewerb „Junior Sales Champion“ der Wirtschaftskammer teil. Nach erfolgreichem Casting schaffte sie es unter die Top 10 in Oberösterreich und erreichte beim Landesbewerb den hervorragenden zweiten Platz. Damit qualifizierte sie sich für das Bundesfinale in Salzburg und eroberte dort den ersten Platz. Die spannende Entscheidung fiel ausgerechnet mit dem Verkauf eines Relax-Sessels.

„Das, was ich jeden Tag mache“

„Ich bin megastolz auf mich, dass ich diese Erfahrung gemacht und so viel geleistet habe. Ich habe mit meinem Verkaufsleiter fleißig geübt, aber im Grunde war der Wettbewerb das, was ich jeden Tag mache. Ich mag es, mit Menschen umzugehen, zu verkaufen und für unsere Kunden Inneneinrichtungen zu planen und zu gestalten“, freut sich Elsa Palushi und blickt nach vorne. „Beim ,Junior Sales Champion International‘ ist mein Ziel, wieder an die Spitze zu kommen. Ich bin schon gespannt auf die Teilnehmer aus den anderen Ländern.“ Dieser internationale Wettbewerb wird am 4. November 2026 über die Bühne gehen. Elsa Palushi wird sich dabei mit den besten Nachwuchsverkäufern aus Deutschland und der Schweiz messen. Sollte sie dort erfolgreich performen, wartet nächstes Jahr eine Einladung zu den EuroSkills in Düsseldorf – und wer weiß, vielleicht führt die Reise im November 2028 sogar zu den WorldSkills in Japan.

Schnuppern und Talent entdecken! Das XXXL Prinzip!