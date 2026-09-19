TEAM 7 auf der Küchenmeile A30 in Löhne

Die zunächst auf fünf Jahre angelegte Partnerschaft verankert die Marke an einer der wichtigsten europäischen Branchenplattformen. Der neue Standort steht auch für den Kurs des Unternehmens: TEAM 7 investiert in seine Zukunft und internationale Präsenz und entwickelt sein Designprofil weiter.

Küche als Teil der Raumarchitektur

Der Küchenbereich der Marke verzeichnet seit Jahren wachsenden Zuspruch im Handel. Dem österreichischen Unternehmen kommt dabei die veränderte Rolle der Küche entgegen. Kochen, Essen und Wohnen rücken räumlich näher zusammen. TEAM 7 führt die Küche mit den angrenzenden Wohnbereichen gestalterisch zusammen und plant sie individuell bis hin zur Maßanfertigung. Die Voraussetzung dafür schaffen die eigene Fertigung in Österreich und die damit verbundene hohe Fertigungstiefe. Vom eigenen Säge- und Plattenwerk über die Holztrocknung und -verarbeitung bis zum fertigen Möbel liegen sämtliche Produktionsschritte bei TEAM 7.

TEAM7 black line Küche

Investitionen in die Zukunft

Rund 70 Millionen Euro hat TEAM 7 in den vergangenen sechs Jahren in Produktion, Standorte und Stores investiert. Mit dem Engagement in Löhne setzt das Unternehmen diesen Kurs fort. Im Juli 2026 eröffnete der neue Flagshipstore in Köln. Heute verfügt TEAM 7 über 18 eigene Stores und zehn Partner-Stores. Darüber hinaus ist die Marke international in 30 Ländern vertreten.

Präzision in Holz, Klarheit im Design

Die über Jahrzehnte gewachsene Erfahrung mit Massivholz bildet auch die Basis für die konstruktive Gestaltung. Durch die 3-Schicht-Technologie sind feine Dimensionen und exakte Konstruktionen bei hoher Stabilität möglich. Diese Präzision zeigen etwa der nya Tisch und Stuhl von Designerin Stephanie Jasny. Organische Rundungen und klar definierte Linien bestimmen den Entwurf. nya zählt zu den erfolgreichsten Neueinführungen von TEAM 7 im Handel seit mehr als zehn Jahren. Der nya Tisch wurde 2026 mit dem iF Design Award ausgezeichnet. Die gleichnamige Küche greift die für Tisch und Stuhl entwickelte Formensprache auf und schafft so eine fließenden Übergang zu den Wohnbereichen.

„TEAM 7 steht seit Jahrzehnten für Naturholz und eine hohe Fertigungskompetenz. Darauf bauen wir auf und entwickeln die Marke gestalterisch weiter“ , sagt Stefan Emprechtinger. „Unser Anspruch ist es, international noch stärker als Designmarke wahrgenommen zu werden, mit Holz als Kern unserer Identität.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.team7-home.com

Quelle: Team7